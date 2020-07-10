 Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.07.2020

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Россия

Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней?

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.

Памфилова предлагает растянуть выборы на несколько дней - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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Аудио- и видеофайлы по теме

Путин обнулился. Развод Меркель и Трампа. Сказочки про поправочки – "Заповедник", выпуск 130, 05.07.20  

Путин-2036: что говорят на Западе об обнулении и поправках в Конституцию. DW Новости  

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