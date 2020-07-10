Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней?

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.
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