Выборы не помогли Испании обрести политическую стабильность

На прошедших в воскресенье, 10 ноября, внеочередных выборах в парламент Испании, четвертых за последние четыре года, ни одна партия не добилась абсолютного большинства, то есть не получила минимум в 176 мест из 350 имеющихся в законодательной палате. Аналогичный результат уже наблюдался на выборах в декабре 2015, июне 2016 и апреле 2019 года. В итоге все эти годы странане могла обзавестись стабильной исполнительной властью. Ведь партии, набирающие простое большинство, могут сформировать правительство лишь при поддержке других парламентских фракций. А подобная поддержка, из-за поляризации политических сил, всякий раз оказывается или недосягаемой, или, в лучшем случае, недолговечной. И в стране назначаются внеочередные выборы.

Учитывая результаты нынешних выборов, большинство наблюдателей полагают, что и они не приведут к разблокированию политической ситуации.

Не убедительная победа социалистов

Больше всех мандатов получила правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). Однако она не только не укрепила своих позиций, но и несколько ухудшила свои показатели. Теперь вместо 123 у нее 120 мест. Таким образом, пребывание у власти, как заявил в беседе с DW профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья, не способствовало ИСРП поднять свой рейтинг. По мнению эксперта, росту числа избирателей не помогло ни предпринятое правительством социалистов повышение минимальной зарплаты, ни пенсий, ни зарплаты чиновникам, ни перезахоронение бывшего диктатора Франко "в угоду левым радикалам".

Премьер-министр Испании Педро Санчес

Лидер партии и премьер Педро Санчес, желающий, как утверждает политолог, остаться на этой должности, говорит, что готов возглавить "большую правящую коалицию", включающую "любые партии, независимо от их идеологии". Но на его призыв пока откликнулись лишь ультралевые из партии "Подемос" ("Мы можем"), число которых в парламенте сократилось с 42 до 35 депутатов. В качестве платы за поддержку они требуют включить в правительство своих представителей.

Как объяснить успех правых

Между тем, продолжил профессор Гарсия Вилья, результаты выборов продемонстрировали успех правых, представленных Народной партией (НП), получившей 88 мест вместо 66, и партией "Голос", увеличившей число депутатов с 24-х до 52-х. И это при том, что обе партии не давали избирателям каких-либо громких обещаний. Их успех, по данным собеседника DW, объясняется скорее "поиском избирателями, особенно представителями среднего класса, альтернативы политике ИСРП".

Здание испанского парламента

Не нравится испанцам, отметил политолог, "вялая реакция" левых на вылазки каталонских сепаратистов - насилие и акты вандализма. Не довольны они бездействием ИСРП перед лицом экономического кризиса - растущей безработицы и снижения уровня жизни. Среди других претензий - пассивность в борьбе с нелегальной иммиграцией, повышение налогов и навязывание обществу левой идеологии. Последнее оборачивается, к примеру, свертыванием преподавания в школах религии и введением дисциплин, пропагандирующих взгляды социалистов на историю и сегодняшний день Испании.

Перспективы формирования правительства ИСРП

Победа, хотя и относительная, сказал далее Гарсия Вилья, предоставляет ИСРП право первой попытаться сформировать правительство. Но даже если ей и удастся договориться с "Подемос" и склонными к любым союзам центристами из партии "Граждане" (10 мандатов, в парламенте предыдущего созыва у них было 57 мест), голосов для абсолютного большинства все равно не хватит. Профессор также напомнил, что в минувшие полгода социалисты уже пытались договориться с "Подемос", но альянс так и не состоялся из-за радикализма последних.

Впрочем, эксперт не исключил и попытки ИСРП вновь прибегнуть к поддержке сепаратистов - каталонских и баскских (у них по совокупности 35 мест в парламенте), как это уже было в июне 2018 года. Однако, "подобный союз вызовет не только неприятие правых, но и бурные протесты многих членов самой ИСРП". Ведь за поддержку сепаратисты требуют согласия на осуществление своих планов поэтапного обретения независимости. А к развалу страны большинство испанцев не готово.

"Народники" не поддержат социалистов

НП не поддержит "большую коалицию" Санчеса ни при каких условиях. Об этом информировал DW представитель "народников" в мадридском избирательном округе Кристобаль Фрутос Куэнка. "К сожалению, мы не можем найти консенсуса с социалистами даже по такому жизненно важному вопросу как борьба за единство Испании", - констатировал Фрутос Куэнка. Резко расходятся, по его словам, взгляды двух партий и в вопросах экономического развития, и социальной политики, и здравоохранения, и образования. Так что поддержка Санчеса для НП "практически невозможна".

Тем временем, если ИСРП не удастся сформировать правительство, эта возможность может быть предоставлена НП, занявшей второе место по числу депутатов. Она скорее всего сможет рассчитывать на поддержку "Голоса" и тех же "Граждан". Жизнеспособность подобного альянса, считает Фрутос Куэнка, доказана на примере мадридской мэрии, а также региональных администраций Мурсии и Андалузии, самого большого региона Испании. Там правоцентристский альянс успешно действует с минувшей весны.

Однако, по числу депутатов, возразил профессор Гарсия Вилья, и правые не дотягивают до абсолютного большинства и могли бы сформировать правительство лишь при согласии ИСРП. Но последнее "тоже немыслимо". Таким образом, не исключено, что "вскоре придется вновь назначить выборы". А пока, кроме всего прочего, в стране "по-прежнему не будет возможности принимать законы и проводить назревшие реформы", резюмировал политолог.

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