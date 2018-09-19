 Выборы губернатора в Приморье: фокус не удался | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.09.2018

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Россия

Выборы губернатора в Приморье: фокус не удался

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова признала, что губернаторские выборы в Приморье прошли с серьезными нарушениями. Краевой избирком в итоге аннулировал их результаты. Взгляд Сергея Елкина.

Карикатура Сергея Елкина. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова показывает фокус со шляпой и говорит: А сейчас фокус с выборами! Упс... Ша! Фокус отменяется!

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    Автор: Сергей Елкин


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Выборы в Приморье: удар под дых системе Путина? - DW Новости

Контекст

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