Выборы в Израиле: появится ли у страны новое правительство?

Накануне очередных досрочных парламентских выборов в Израиле сообщения местных СМИ на эту тему оказались отодвинуты на второй план. Первые страницы газет пестрят новостями о новом коронавирусе. Израиль принял жесткие меры, чтобы избежать эпидемии - граждан страны призвали по возможности отказаться от поездок за рубеж. Кроме того, были введены ограничения на въезд в Израиль гостей из ряда азиатских государств. В свою очередь, израильтяне, возвращающиеся домой из стран, в которых началась эпидемия коронавируса, должны соблюдать карантин.

Израиль уже год без правительства

Тема выборов, однако, важна для действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из партии "Ликуд" и его основного соперника, лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Биньямина Ганца. Нетаньяху и Ганца называют в Израиле Биби и Бенни. Оба они сейчас активно разъезжают по стране в надежде убедить избирателей отдать за них голоса 2 марта.

Биньямин Нетаньяху

Но, если верить израильским экспертам, уже третья за год предвыборная кампания проходит пока в режиме, который можно назвать вялым, если не коматозным. Как пишет журналистка Таль Шнейдер в экономическом издании Globes, "партии не могут найти никаких новых предвыборных тем. Все уже было рассказано перед первыми двумя досрочными кампаниями".

"Главной темой остается то, что мы уже год живем без правительства", - констатирует Шнейдер. - Кнессет не может нормально работать. Естественно, люди хотят, чтобы этот период закончился, и у страны появилось правительство, которое смотрит вперед и заботится о проблемах граждан".

Политический пат в Израиле

После досрочных выборов, прошедших в апреле, а потом в сентябре 2019 года, ни Нетаньяху и правым и религиозным партиям, являющимся его партнерами по коалиции, ни Бенни Ганцу с его левоцентристским блоком "Кахоль-Лаван" не удалось получить 61 место в кнессете, что необходимо для формирования правительства. И сейчас, перед очередными досрочными выборами, непонятно, удастся ли Израилю на этот раз все же выйти из затянувшегося политического кризиса.

Бенни Ганц - основной оппонент Биньямина Нетаньяху на выборах в кнессет

Согласно соцопросам, ни одной из сторон снова не удастся получить решающее преимущество. По данным исследовательского центра Israeli Democracy Institute, 30% опрошенных полагают, что и после выборов 2 марта сформировать новое правительство не удастся. Ожидается, что, как и в двух предыдущих случаях, нынешнее голосование в Израиле станет выбором за или против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом он может рассчитывать на солидную базу своих постоянных избирателей. "Люди смотрят сначала на политика, а уже потом на его курс. Есть ли какая-то определенная тема, которая особенно интересует избирателей? Возможно, она существует, но не об этом идет речь на нынешних выборах", - говорит Гидеон Рахат, политолог из Еврейского университета в Иерусалиме и исследовательского центра Israeli Democracy Institute.

Для Нетаньяху на кону его политическое будущее

Что касается Нетаньяху, который уже на протяжении долгих лет занимает пост главы правительства Израиля, то для него на кону сейчас его политическое будущее. В середине марта Биби должен предстать перед судом по обвинениям в коррупции. Они стали одной из причин, по которым Бенни Ганц в сентябре 2019 года отверг возможность создания "большой коалиции" с партией "Ликуд". "Нетаньяху будет занят только самим собой. У него не останется времени на то, чтобы заниматься проблемами граждан Израиля", - подчеркнул Ганц во время своего предвыборного выступления в городе Реховот.

Авигдор Либерман

К лагерю сторонников Ганца причисляют альянс партии "Авода-Гешер" ("Израильская партия труда") и левой партии "Мерец". Однако без поддержки "Объединенного арабского списка" шансы Бенни Ганца на победу будут невысоки, полагают эксперты. Решающую же роль в формировании кабинета, скорее всего, снова сыграет бывший министр иностранных дел Авигдор Либерман, возглавляющий правую партию "Наш дом - Израиль".

Для блока "Кахоль-Лаван" значение имеют и другие темы, поясняет Рон Литтман, работавший на эту партию в Иерусалиме на сентябрьских выборах. По его выражению, израильская общественная дискуссия насквозь пронизана сильной ненавистью и расколом. "Нам нужен кто-то, кто сумеет объединить различные политические лагеря в стране. "Кахоль-Лаван" стремится это сделать", - отмечает Литтман.

Предвыборные обещания "волшебника" Нетаньяху

Нетаньяху отрицает все обвинения в коррупции в свой адрес, называя их "политической травлей". В ходе предвыборной кампании он раздает одно обещание за другим, полностью оправдывая данное ему избирателями прозвище "волшебник".

Осужденных за употребление марихуаны он заверил, что постарается сделать так, чтобы находящиеся в полиции их дела были уничтожены. Эфиопско-еврейской общине он гарантировал облегчение процедуры воссоединения с родственниками. А сторонникам постройки новых поселений на Западном берегу реки Иордан пообещал начать возведение новых поселений в пригородах Иерусалима, в том числе на участке E1 в Восточном Иерусалиме, являющемся предметом споров с палестинцами.

Поселения на Западном берегу Иордана - камень преткновения в конфликте Израиля и палестинцев

Кроме того, Нетаньяху рассматривает вопрос аннексии территорий на занятом Израилем Западном берегу реки Иордан в рамках плана по Ближнему Востоку президента США Дональда Трампа. Сторонники новых поселений резко раскритиковали тот факт, что обещание провести аннексию исполняется не сразу. Однако приведет ли это к потере Нетаньяху голосов представителей правого лагеря - большой вопрос.

"Думаю, в такой ситуации всем стоит пойти на выборы, чтобы усилить правый блок", - говорит Даниэль Шитрит. Он - участник демонстрации под лозунгом "Суверенитет сейчас", которую сторонники постройки новых поселений проводят перед резиденцией премьер-министра. Активистам нужен сильный право-националистический блок в кнессете для того, чтобы добиться аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан и таким образом помешать созданию там палестинского государства.

И все же план Трампа по Ближнему Востоку - не основная тема на этих выборах. "Нетаньяху славится тем, что дает много обещаний", - указывает журналистка Таль Шнейдер. Главное - это выяснить, удастся ли политическим партиям на этот раз сформировать коалиционное правительство, или в Израиле придется проводить еще одни, уже четвертые по счету, внеочередные парламентские выборы.

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