Выборы в Австрии: смогут ли правые популисты снова войти в коалицию?

За несколько дней до досрочных выборов в Национальный совет австрийский парламент объявил чрезвычайное положение, но не политическое, а климатическое. Выразив свое отношение к популярной сейчас теме борьбы против глобального потепления, австрийские парламентские партии попытались тем самым хоть немного оживить довольно унылый ход предвыборной гонки.

Поучаствовал в акции и кандидат в канцлеры от консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц. В конце концов, предотвращение потока мигрантов в Альпийскую республику было не единственной темой, занимавшей бывшего главу правительства Австрии, утратившего свой пост в конце мая в результате вотума недоверия. Единственными, кто отказался присоединиться к символическому жесту, стали правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС), традиционно считающие ограничение выбросов СО2 в атмосферу не стоящим внимания вопросом. Новый лидер АПС Норберт Хофер, как и его кумир Дональд Трамп, полагает, что изменение климата - это не проблема, а просто раздутая истерия.

"Ибица" привела к распаду правой коалиции

Ханс-Кристиан Штрахе на вилле на Ибице. Скриншот скрытой видеосъемки.

Скандал вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Ханса-Кристиана Штрахе, который в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии, сыграл в нынешней избирательной кампании лишь незначительную роль. Опубликование видеозаписи встреч Штрахе с "богатой россиянкой" привело в мае этого года к распаду консервативно-популистского правительства Себастьяна Курца.

Неподобающие действия Штрахе вынудили тогдашнего канцлера разорвать коалиционное соглашение с АПС, обвинив эту партию в подрыве политической репутации Австрии, и уволить с поста министра внутренних дел члена АПС Херберта Кикля. Правые популисты отомстили, проголосовав за вотум недоверия правительству своего бывшего партнера по коалиции, и тем самым спровоцировав досрочные парламентские выборы.

Курц безоговорочно лидирует

Бесславный конец правительственной коалиции консервативной АНП и правопопулистской АПС не причинил особого вреда бывшим партнерам. По последним опросам, за Себастьяна Курца и полностью "заточенную" под него Австрийскую народную партию готовы проголосовать 33-35 процентов избирателей. Таким образом, не исключено, что АНП получит еще больше голосов, чем на предыдущих выборах, и станет самой сильной политической партией.

Надпись на предвыборном баннере: "Кто хочет Курца, должен выбрать Курца"

У Австрийской партии свободы, которая все никак не может решить, изгонять ли ей из своих рядов "паршивую овцу" Ханса-Кристиана Штрахе, дела, судя по всему, тоже идут лучше, чем можно было предположить. Социологические опросы говорят о том, что на предстоящих выборах АПС может потерять 5-7 процентов голосов. Тем не менее за правых популистов по-прежнему готовы проголосовать 21-23 процента избирателей, что позволяет партии бороться за второе место с социал-демократами.

В отношении бывшего лидера АПС Ханса-Кристиана Штрахе в настоящее время ведется расследование. Бывшего вице-канцлера подозревают в том, что, войдя в сговор с женой, секретаршей и телохранителем, он присвоил партийные деньги, да еще, к тому же, принимал сомнительные пожертвования от олигархов из Восточной Европы. Телохранитель уже дал признательные показания. Но, несмотря на то, что в последнее время Австрийская партия свободы то и дело упоминается в связи с участием в различных скандалах, партийное руководство сохраняет спокойствие. Как сказал недавно один из высокопоставленных членов АПС, "у нас достаточно преданных избирателей".

Избирательная кампания как семейная терапия

Телевизионные дуэли в ходе предвыборной гонки были относительно мирными. Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц примерил на себя усовершенствованный образ скромного деревенского паренька и предался ностальгическим воспоминаниям о том, как любил гладить козочек в деревне у бабушки с дедушкой. На предыдущих выборах он подчеркивал, что вырос в одном из венских рабочих районов, но лозунгами нынешней австрийской избирательной кампании стали отечество, идентичность и популистское дистанцирование от элит. Предвыборный лозунг АНП звучит так: "Мы хотим вернуть нашего канцлера!" Австрии нужны знакомые лица, а не эксперименты.

"Без нас Курц накренится влево"

На одном из предвыборных баннеров правопопулистской Австрийской партии свободы с портретом идеолога АПС Херберта Кикля стоит подпись: "Без нас Курц накренится влево". Этот слоган звучит как прямой призыв к бывшим партнерам вновь сформировать коалицию. В одном из рекламных видеороликов правых популистов это предложение приняло форму совершенного гротеска: на видео лидер АПС Норберт Хофер и Себастьян Курц (в ролике его играет актер) изображают супружескую пару на сеансе терапии. "Вы действительно хотите поставить на кон ваши отношения из-за того, что случилось на Ибице?" - спрашивает терапевт. Вывод, который следует из видеоролика: правые популисты и консерваторы созданы друг для друга.

Согласится ли Курц на коалицию с правыми популистами?

Лидер АПС Норберт Хофер призывает бывших партнеров забыть о грешках его партии. Себастьян Курц, в свою очередь, пока что воздерживается от заявлений о возможном альянсе. Но в его окружении говорят, что экс-канцлеру будет сложно работать с АПС: он разочарован и чувствует себя преданным. С другой стороны, сформировать альтернативную коалицию будет непросто. Римейка длившегося десятилетиями союза между АНП и социал-демократами не хотят ни те, ни другие. Курца вполне могло бы устроить правительство большинства, состоящее из представителей Австрийской народной партии и "зеленых", но восьми процентов, которые, по всей вероятности, получат последние, для этого будет недостаточно.

Если говорить о содержательной базе, Себастьян Курц без колебаний продолжал бы править в союзе с правыми популистами. Обе стороны придерживаются одного мнения в вопросе миграционной политики: АПС ставит в ее основу такие понятия как любовь к родине и австрийская идентичность - эти определения не чужды и Курцу. С другой стороны, он считает, что часть членов Австрийской партии свободы поддерживает слишком близкие отношения с правоэкстремистскими группировками, в числе которых "Движение за идентичность". Руководство АПС отрицает наличие этих связей или же не придает им большого значения.

Поводом для раздражения Себастьяна Курца продолжает оставаться и бывший министр внутренних дел Херберт Кикль. Отправленный в мае в отставку экс-глава МВД занимает второе место в избирательном списке правых популистов и может стать главой парламентской фракции АПС в новом парламенте. Если Курц вновь станет канцлером, ему снова придется работать с Киклем. "Вы бы создали коалицию с АПС, если бы там не было Кикля?", - спросила у лидера Австрийской народной партии ведущая одного из политических ток-шоу. Ответ Курца ясности не внес. "Вначале мы проголосуем, а там посмотрим", - заявил он, широко улыбаясь.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Собор Святого Стефана Найти его просто: это - самый центр! Stephansdom - католический собор, один из символов не только Вены, но и Австрии. Благодаря южной башне, входит в десятку самых высоких церквей мира. Современный свой вид храм обрел к началу XVI века. Сверху открывается прекрасный вид на город. На южную башню можно забраться пешком - 343 ступени. На северную - подняться на лифте.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Венский кофе Кофе в Вене варить умеют. Вариантов приготовления - масса. Обязательно попробовать следует Melange - кофе с молоком и взбитой молочной пеной. Подают его в небольших кофейных чашках. К любому сорту полагается стакан негазированной воды. На фото - гости кошачьего кафе Neko, открывшегося в Вене в 2012 году. Здесь можно и кофе выпить, и пообщаться с пушистыми обитателями кафе - кошками разных пород.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Венские кафе Кафе в Вене - больше, чем кафе! Это и прекрасный по качеству кофе, и особая атмосфера, и наличие свежих газет, и возможность обменяться новостями. На фото - строгий, традиционно венский интерьер кафе Landtmann. Здесь австрийские политики нередко проводят встречи с журналистами. Обязательно стоит посетить кафе Central, Museum, Sperl, Hawelka и/или Diglas. Адреса подскажут в каждой гостинице.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Торт "Захер" Sachertorte - детище австрийского кондитера Франца Захера, "рожденное" в XIX веке. Похож на советский торт "Прага". Рецепт прост: шоколадные бисквитные коржи, прослойка абрикосового конфитюра, шоколадная глазурь. Попробовать и купить торт можно практически в любой кондитерской. Но самый лучший "Захер" продается или в одноименном отеле рядом с оперным театром, или в кондитерской Demel.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Грабен Graben - одна из самых красивых улиц Вены. По форме - скорее вытянутая площадь, нежели улица. Благодаря богатому световому убранству особенно хороша под Рождество. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов, в том числе - гастроном Julius Meinl, где можно купить гастрономические сувениры Made in Austria: кофе в зернах или молотый, шоколад, вафли и печенье, конфитюры и прочие радости жизни.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт "Народный сад" Volksgarten - небольшой, но совершенно очаровательный зеленый оазис в самом центре города, недалеко от императорской резиденции Hofburg. Устали - приходите сюда полюбоваться на красивейший розарий: более 3000 кустов и более 200 различных сортов. На территории парка расположено здание одной из самых популярных дискотек в городе, носящей то же название, что и парк: Volksgarten.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Белогривые лошадки Посмотреть на конный балет можно в Испанской придворной школе верховой езды (Spanische Hofreitschule). Представления в парадном облачении обычно проходят вечерами. А с 10 до 12 часов можно посетить репетицию. Это тоже интересно и обойдется дешевле: 15 евро за взрослый билет. В школе воспитывают липицианских лошадей, выведенных в Австро-Венгерской империи на основе испанских и неаполитанских пород.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Музей истории искусств Kunsthistorisches Museum был открыт в 1891 году. Здесь вас ждет великолепная коллекция старых мастеров: Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Питера Брейгеля Старшего, Яна ван Эйка, Веласкеса, Дюрера, Кранаха, Рембрандта, Арчимбольдо и других. Да и само здание музея - произведение искусства, причем как снаружи, так и внутри.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Музейный квартал MuseumsQuartier (или MQ) - это не один музей, а целый музейный комплекс, что ясно из названия. Здесь вас познакомят с наиболее яркими явлениями в искусстве XX века и с различными актуальными тенденциями.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Рынок Naschmarkt - знаменитый венский рынок. Продукты здесь продаются ежедневно, кроме воскресенья. Прекрасный выбор овощей и фруктов, сыров и специй, хлеба и колбас. Тут же рядом - блошиный рынок, который работает только по субботам, начиная с 6:30. Здесь - антикварный фарфор, старинная мебель, огромный выбор самого различного хлама, более или менее ценного.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Венские трамваи Устали? Прокатитесь на местном трамвае! Каждый вагон - в цветах австрийского флага. В 1865 году в Вене появились первые конки, а к концу XIX века началась постепенная электрификация сети.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт "Поцелуй" во дворце Belvedere Хотите увидеть "Поцелуй" кисти Густава Климта в подлиннике? Тогда вам следует отправиться в художественный музей "Галерея Бельведер" (Galerie Belvedere), расположенный в одном из самых красивых дворцов австрийской столицы.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Мусоросжигательная станция Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Императорский зоопарк Расположен на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (Schönbrunn). Основан был в 1752 году и является старейшим зоопарком в мире. Неподалеку расположен и дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Дворец, разбитый вокруг него парк с многочисленными фонтанами и статуями, а также зоопарк включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Опера - Wiener Staatsoper Открылась в 1869 году премьерой оперы "Дон Жуан" Моцарта. Ежегодно здесь проходит оперный бал. Попасть на оперу или балет не так трудно, как кажется. Билеты на стоячие места можно купить прямо в день представления: подойти к кассе стоячих мест - Stehplatzkasse (со стороны переулка Operngasse) - за два или три часа до начала. Отстоять, купить и наслаждаться!

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Парк аттракционов Пратер (Prater) - это внушительных размеров зона отдыха с ипподромом, стадионом, велодромом, спортивными площадками и парком аттракционов. Его визитной карточкой, а также одним из символов Вены является гигантское колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Венский шницель Если вы хотите прочувствовать, каков вкус настоящего венского шницеля, то отправляйтесь в ресторан "Zum Figlmüller". Расположен он в минуте ходьбы от Собора Святого Стефана. Что еще стоит попробовать в Вене? Тафельшпиц (отварную говядину с хреном), гуляш, венские сосиски, яблочный штрудель, а также кайзершмаррн (сладкий императорский омлет с ванильным соусом и/или компотом из слив).

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Три дня - это утопия! Конечно, посмотреть этот город за три дня просто невозможно! Но кое-что все же можно успеть. Главное - наслаждаться моментом. Просто откройте глаза пошире и гуляйте, пока не свалитесь от усталости. А если совсем утомитесь, наймите кучера с повозкой: этого добра в центре Вены хватает.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт С собой на память Не забудьте фотоаппарат! Особенно хороша Вена весной и летом, когда многочисленные парки завлекают гостей зелеными лужайками и цветниками. В центре полно сувенирных магазинов, особенно на улице Kärntner Straße, которая соединяет Собор Святого Стефана и оперу. Традиционно популярностью пользуется продукция с изображением Моцарта. Но лучше всего увезти с собой из Вены незабываемые впечатления! Автор: Дарья Брянцева

