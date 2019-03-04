 ВЦИОМ засекретил результаты опроса о ″Профсоюзе Навального″ | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

ВЦИОМ засекретил результаты опроса о "Профсоюзе Навального"

Социологи ВЦИОМ провели опрос россиян о проекте "Профсоюз Навального", но не стали публиковать его результаты. Респондентов спрашивали об отношении к оппозиционеру и организуемым им акциям протеста.

Алексей Навальный на акции протеста, февраль 2019

Алексей Навальный на акции протеста, февраль 2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте "Профсоюз Навального", однако не стал публиковать эти данные в отчете, обнародованном на своем сайте 1 марта. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источник во ВЦИОМе, а также на одного респондента, попавшего в выборку этой организации.

Как сообщает издание, опрос, проводившийся 12 февраля, состоял из трех групп вопросов. Первая касалась зарплат бюджетников и указов президента по их повышению, вторая - профсоюзов в целом. Результаты по этим вопросам и были опубликованы 1 марта. Третья группа вопросов, результаты по которым не попали в официальный отчет, касались оппозиционера Алексея Навального.

Контекст

После пенсионных митингов оппозиционер Алексей Навальный решил заняться зарплатами бюджетников. Но рискнут ли его поддержать те, кому платит государство? (24.01.2019)

Федор Крашенинников о роли выборов в Санкт-Петербурге в развитии политической ситуации в России. (03.02.2019)

Отношение к Навальному

Социологи выясняли, знают ли респонденты Навального, как они относятся к нему и организуемым им акциям протеста, а также считают ли они, что Навальный и его сторонники способны изменить ситуацию в России к лучшему и найти решение острых проблем. ВЦИОМ также интересовал вопрос о том, какие цели, по мнению респондентов, преследует Навальный - привлечь внимание властей к проблемам или повысить собственную популярность.

Отдельная группа вопросов была посвящена "Профсоюзу Навального", который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до установленного президентом уровня.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отказался комментировать эту информацию.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 13:12

Навальный против пенсионной реформы: немецкие эксперты говорят о популизме - DW Новости (19.06.2018)

 

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Навальный против пенсионной реформы: немецкие эксперты говорят о популизме - DW Новости (19.06.2018)  

Навальный проиграл процесс, но нашел у Чемезова квартиру за 5 миллиардов. DW Новости  

Оппозиция против Путина: что готовят Навальный и его сторонники - DW Новости  

Также по теме

Straßburg Alexei Anatoljewitsch Nawalny

Медсестры вместо школьников: зачем Навальному свой профсоюз 24.01.2019

После пенсионных митингов оппозиционер Алексей Навальный решил заняться зарплатами бюджетников. Но рискнут ли его поддержать те, кому платит государство?

Russland Alexei Nawalny, Oppositionspolitiker

Навальный основал собственный профсоюз 24.01.2019

По словам Алексея Навального, по меньшей мере 6 миллионам бюджетников незаконно недоплачивают сумму заработка. Чтобы бороться с этим, он основал собственный профсоюз.

Proteste in Russland Sankt Petersburg

У участников акции Навального требуют миллионы за газон 05.02.2019

Суд в Петербурге обязал двух гражданских активистов заплатить более 7 млн рублей за вытоптанный во время антипутинской акции протеста газон. Репортаж DW из зала суда.

Реклама

Самые читаемые

Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм  

Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант  

Совет Европы обеспокоен ситуацией с нетерпимостью в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно