 Вторая мировая война в цифрах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.08.2019

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Культура и стиль жизни

Вторая мировая война в цифрах

80 лет назад началась Вторая мировая война. Чтобы хотя бы отчасти представить себе масштабы страданий и разрушений, которые она принесла, - несколько цифр.

Развалины Кельна

Кельн в руинах, 1945 год

Сразу оговоримся, что во многих случаях цифры разными источниками указываются разные, и некоторые данные верифицировать уже не представляется возможным.

Вторая мировая война продлилась ровно шесть лет: с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, когда капитулировала Япония - последняя союзница нацистской Германии.

Боевые действия шли на территории трех континентов - Европы, Азии и Африки, на морях и океанах. В них приняло участие 80 процентов населения планеты. Более 110 миллионов человек были мобилизованы в вооруженные силы. 27 миллионов были убиты на фронтах. А общие людские потери составили, по разным оценкам, от 55 до 80 миллионов человек.

Военные и гражданские жертвы

Самые большие потери понесли Советский Союз - 26,6 млн, Китай - 13,5 млн, Германия - 6,48 млн, Польша - 6 млн (из них больше половины - евреи, жертвы Холокоста), Япония - 3,76 млн и Индия - 3 млн. Подавляющее большинство жертв было среди гражданского населения. Национал-социалисты и их приспешники уничтожили 6 миллионов европейских евреев из разных стран.

По данным немецких историков, более пяти миллионов советских солдат и офицеров попали в немецкий плен. Более половины из них умерли в плену от голода, болезней и издевательств.

Во время блокады Ленинграда. Зима 1942 г.

Во время блокады Ленинграда. Зима 1942 г.

После окончания войны в Европе оказалось больше 10 млн так называемых "перемещенных лиц" - в основном, тех, кто был угнан на принудительные работы в Германию, бывших военнопленных, узников концлагерей, людей, депортированных из своих стран по расовым и религиозным причинам. С территории СССР немцами было принудительно вывезено почти 5 млн человек гражданского населения. Большинство выживших были добровольно или принудительно репатриированы на родину, но некоторые остались на Западе, опасаясь репрессий.

Материальный ущерб, нанесенный войной

Колоссальным был и материальный ущерб. В СССР были разрушены 6 миллионов домов и квартир, в Японии - три миллиона, во Франции - два миллиона. Война дорого обошлась и Германии: 4 млн человек остались без крова, немецкие города лежали в руинах, были разрушены 34000 км железнодорожных путей... Но еще больше - во Франции (37000 км) и Японии (50000 км).

Контекст

23 августа исполняется 80 лет со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа". Гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз стали союзниками.

17 июля 1942 года началось одно из крупнейших сражений Второй мировой войны - Сталинградская битва. Интервью DW с немецким историком. (17.07.2019)

О том, чем и сколько заплатила после войны Германия за материальный ущерб, нанесенный нацистами экономике СССР, до сих пор известно немногим. Для советской промышленности эти репарации были жизненно важны. (25.08.2010)

По данным министерства финансов Германии, дополнительные ежемесячные выплаты получат более 5000 человек. Конкретная сумма будет зависеть от величины, получаемой ими из ФРГ компенсационной пенсии. (15.08.2019)

16 октября 1946 года в Нюрнберге были приведены в исполнение смертные приговоры главным нацистским преступникам. На эшафот их вели 13 ступенек. (09.05.2019)

Польша до сих пор не получила соразмерной компенсации за ущерб в годы нацистской оккупации, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, какую именно сумму Варшава хочет получить от ФРГ. (21.08.2019)

Вопрос о репарациях за ущерб, нанесенный Германией Греции в ходе двух мировых войн, давно закрыт, считают в Берлине. (18.04.2019)

На конференции в Ялте в феврале 1945 года был решен, среди прочих, и вопрос о репарациях, которые придется платить побежденной Германии. Половина всех будущих репараций предназначалась СССР и Польше. Эта половина оценивалась в 10 миллиардов долларов.

На практике размеры репараций, которые получил в итоге Советский Союз, превысили обговоренную с западными союзниками сумму. При этом важно отметить, что выплачивались они не деньгами, поэтому сумма денежного эквивалента может указываться разными источниками разная. Первым полные цифры представил российский военный историк, полковник в отставке Михаил Семиряга, служивший в послевоенной военной администрации в Германии и позже работавший в архивах министерства обороны. Так, согласно приведенным им данным, трофейные команды отправили из Германии в СССР более 2500 демонтированных промышленных предприятий. В Западной Германии процесс демонтажа промышленных предприятий был приостановлен, когда в действие вошел "план Маршалла" - программа восстановления послевоенной Европы (а не только Германии). Помощь получили 17 государств. От помощи отказались социалистические государства Восточной Европы, включая СССР, и Финландия.

Новые требования репараций

Германия выплатила (в пересчете) больше 70 миллиардов евро в качестве компенсации за преступления национал-социалистов и за нанесенный ими материальный ущерб. Так, уже в 1952 году три миллиарда марок получило государство Израиль. Еще 450 миллионов евро Германия в последние годы перечислила евреям, пострадавшим от преследований нацистов и живущим не в Израиле (в первую очередь, гражданам бывшего СССР).

1 сентября 1939 г. Соолдаты вермахта открывают шлагбаум на границе с Польшей

1 сентября 1939 г. Соолдаты вермахта открывают шлагбаум на границе с Польшей

Совсем недавно вопрос о "недоплаченных" репарациях подняли в Польше и Греции. Безусловно, оккупанты принесли народам Польши и Греции страшные страдания, не говоря уже о материальном ущербе. В Польше сейчас говорят о том, что общий размер ущерба, причиненного стране нацистским режимом, нужно оценить в сумму от 540 до 850 миллиардов евро. Вместе с тем Польша дважды - в 1953-м и вновь в 1970-м году - отказывалась от репараций. В ФРГ считают вопрос о репарациях окончательно закрытым, а требования нынешнего правительства Польши - необоснованными.

Юридически неоправданными считают эксперты бундестага и новые претензии Греции, которая требует от Германии репараций сразу за две мировые войны. До сих пор греческие политики этот вопрос не поднимали: слишком выгодным было экономическое сотрудничество с ФРГ.

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    Автор: Наталия Королева


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