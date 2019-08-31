Вторая мировая война в цифрах

Сразу оговоримся, что во многих случаях цифры разными источниками указываются разные, и некоторые данные верифицировать уже не представляется возможным.

Вторая мировая война продлилась ровно шесть лет: с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, когда капитулировала Япония - последняя союзница нацистской Германии.

Боевые действия шли на территории трех континентов - Европы, Азии и Африки, на морях и океанах. В них приняло участие 80 процентов населения планеты. Более 110 миллионов человек были мобилизованы в вооруженные силы. 27 миллионов были убиты на фронтах. А общие людские потери составили, по разным оценкам, от 55 до 80 миллионов человек.

Военные и гражданские жертвы

Самые большие потери понесли Советский Союз - 26,6 млн, Китай - 13,5 млн, Германия - 6,48 млн, Польша - 6 млн (из них больше половины - евреи, жертвы Холокоста), Япония - 3,76 млн и Индия - 3 млн. Подавляющее большинство жертв было среди гражданского населения. Национал-социалисты и их приспешники уничтожили 6 миллионов европейских евреев из разных стран.

По данным немецких историков, более пяти миллионов советских солдат и офицеров попали в немецкий плен. Более половины из них умерли в плену от голода, болезней и издевательств.

Во время блокады Ленинграда. Зима 1942 г.

После окончания войны в Европе оказалось больше 10 млн так называемых "перемещенных лиц" - в основном, тех, кто был угнан на принудительные работы в Германию, бывших военнопленных, узников концлагерей, людей, депортированных из своих стран по расовым и религиозным причинам. С территории СССР немцами было принудительно вывезено почти 5 млн человек гражданского населения. Большинство выживших были добровольно или принудительно репатриированы на родину, но некоторые остались на Западе, опасаясь репрессий.

Материальный ущерб, нанесенный войной

Колоссальным был и материальный ущерб. В СССР были разрушены 6 миллионов домов и квартир, в Японии - три миллиона, во Франции - два миллиона. Война дорого обошлась и Германии: 4 млн человек остались без крова, немецкие города лежали в руинах, были разрушены 34000 км железнодорожных путей... Но еще больше - во Франции (37000 км) и Японии (50000 км).

На конференции в Ялте в феврале 1945 года был решен, среди прочих, и вопрос о репарациях, которые придется платить побежденной Германии. Половина всех будущих репараций предназначалась СССР и Польше. Эта половина оценивалась в 10 миллиардов долларов.

На практике размеры репараций, которые получил в итоге Советский Союз, превысили обговоренную с западными союзниками сумму. При этом важно отметить, что выплачивались они не деньгами, поэтому сумма денежного эквивалента может указываться разными источниками разная. Первым полные цифры представил российский военный историк, полковник в отставке Михаил Семиряга, служивший в послевоенной военной администрации в Германии и позже работавший в архивах министерства обороны. Так, согласно приведенным им данным, трофейные команды отправили из Германии в СССР более 2500 демонтированных промышленных предприятий. В Западной Германии процесс демонтажа промышленных предприятий был приостановлен, когда в действие вошел "план Маршалла" - программа восстановления послевоенной Европы (а не только Германии). Помощь получили 17 государств. От помощи отказались социалистические государства Восточной Европы, включая СССР, и Финландия.

Новые требования репараций

Германия выплатила (в пересчете) больше 70 миллиардов евро в качестве компенсации за преступления национал-социалистов и за нанесенный ими материальный ущерб. Так, уже в 1952 году три миллиарда марок получило государство Израиль. Еще 450 миллионов евро Германия в последние годы перечислила евреям, пострадавшим от преследований нацистов и живущим не в Израиле (в первую очередь, гражданам бывшего СССР).

1 сентября 1939 г. Соолдаты вермахта открывают шлагбаум на границе с Польшей

Совсем недавно вопрос о "недоплаченных" репарациях подняли в Польше и Греции. Безусловно, оккупанты принесли народам Польши и Греции страшные страдания, не говоря уже о материальном ущербе. В Польше сейчас говорят о том, что общий размер ущерба, причиненного стране нацистским режимом, нужно оценить в сумму от 540 до 850 миллиардов евро. Вместе с тем Польша дважды - в 1953-м и вновь в 1970-м году - отказывалась от репараций. В ФРГ считают вопрос о репарациях окончательно закрытым, а требования нынешнего правительства Польши - необоснованными.

Юридически неоправданными считают эксперты бундестага и новые претензии Греции, которая требует от Германии репараций сразу за две мировые войны. До сих пор греческие политики этот вопрос не поднимали: слишком выгодным было экономическое сотрудничество с ФРГ.

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