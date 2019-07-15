Встреча независимых кандидатов с главой Мосизбиркома не состоялась

Встреча главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова с кандидатами от оппозиции, которая была запланирована на 15 часов понедельника, 15 июля, завершилась не начавшись.

Оппозиционные политики, которым было отказано в регистрации из-за того, что сотни подписей избирателей в их поддержку после проверки по базам МВД были признаны недействительными, настаивали на коллективной встрече с главой Мосизбиркома. Однако Горбунов заявил, что готов принять их только по отдельности. Об этом сообщила на своей странице в Twitter кандидат в депутаты Мосгордумы по 42-му округу Анастасия Брюханова.

Не найдя компромисса, политики покинули здание Мосизбиркома и начали общение с прессой. Ранее Валентин Горбунов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что готов встретиться с независимыми кандидатами, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму.

В свою очередь, оппозиционные политики предложили сделать встречу открытой для всех желающих и призвали журналистов прийти на нее. Однако в здание избиркома представителей прессы не пустили.

Встреча кандидатов от оппозиции с избирателями

Накануне в Москве состоялась встреча независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму с избирателями. Около тысячи москвичей прошли маршем от Новопушкинского сквера до московской мэрии и позже - до здания Мосизбиркома. Активисты требовали, чтобы глава Московской избирательной комиссии лично встретился с кандидатами от оппозиции, не допущенными до выборов, и объяснил, почему сотни отданных за них подписей были признаны недействительными.

Вечером того же дня около 40 участников акции, дежуривших у здания Мосгоризбиркома, были задержаны полицией, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину. Ожидается, что в понедельник в 19.00 на Трубной площади в Москве состоится очередная акция протеста.

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