Встреча министров обороны стран НАТО: чего достиг Киев

На заседании в Брюсселе министры обороны стран НАТО провели встречу в особом формате. О чем шла речь за завтраком и что они они пообещали главе Минобороны Украины Степану Полтораку?
У нынешнего заседания министров обороны НАТО, проходившего 13-14 февраля в Брюсселе, было две особенности. Во-первых, пристальное внимание было приковано к отдельным гостям. Один из них Патрик Шанахан, и.о. главы Пентагона, впервые прибывший в Брюссель в этой должности. Кроме того, в первый раз за одним столом с представителями 29 стран-членов альянса сидела и глава Минобороны Северной Македонии Радмила Шекеринская. Ее страна неделей ранее подписала протокол о вступлении в НАТО.
Рассмотрению главных тем был посвящен первый день заседания: министры впервые собрались после того, как США и РФ объявили о своих намерениях выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Альянс все еще сохраняет надежду побудить Москву прекратить нарушать соглашение и только начинает готовить свой ответ, на случай если этого не произойдет.
Лондон нашел выход для Украины
Во-вторых, во второй день заседания министры обороны стран НАТО не только встречались с представителями ЕС, но и провели встречу в особом формате. Главным участником на ней стал глава Минобороны Украины Степан Полторак. Из-за блокирования Венгрией заседания комиссии НАТО-Украина он уже около двух лет не мог провести переговоры со всеми своими коллегами.
После принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, Венгрия начала блокировать заседания комиссии НАТО-Украина на уровне министров. Для того, чтобы украинским политикам можно было встретиться со своими коллегами по альянсу, приходилось искать разные варианты. Так, в июне 2018 года Полторак приехал на заседание участников миссии в Афганистане "Решительная поддержка". А для президента Петра Порошенко на саммите в июле придумали специальный формат НАТО-Украина-Грузия.
В такой ситуации решение предложила Великобритания. Ее министр обороны Гевин Уильямсон организовал завтрак с участием Полторака. В НАТО подчеркивали неофициальный характер встречи, не упомянув ее в программе и проведя не в том зале, где проходят заседания министров.
Завтрак не пропустил ни один из участников заседания министров обороны, включая главу венгерского военного ведомства. По словам главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко, венгерский министр выразил полную поддержку территориальной целостности Украины. "Его комментарии было довольно интересными... Все необходимые, правильные слова были сказаны", - отметил Пристайко.
Разговор за завтраком генсек НАТО Йенс Столтенберг в итоге назвал "очень хорошим", а Полторак - "долгожданным". Основными темами были реформы в Украине и ситуация с безопасностью. Все страны НАТО подтвердили свою поддержку территориальной целостности Украины и снова призвали Россию освободить захваченных в прошлом году украинских моряков и корабли, отметил Столтенберг.
Увеличение присутствия НАТО в Черном море
В ноябре 2018 года три украинских военных судна попытались пройти в Азовское море через Керченский пролив, но были атакованы и захвачены российской стороной в Черном море. Генсек альянса сейчас назвал эти события "российскими агрессивными действиями против Украины". Ранее он все время говорил о "применении военной силы" Россией.
В ответ на конфликт в Керченском проливе в НАТО раздумывают, как усилить практическую поддержку Украины, отметил Столтенберг. Сейчас страны Североатлантического альянса выделяют ей деньги в рамках трастовых фондов, помогают с кибербезопасностью и обучают украинских военных.
"Мы также рассматриваем вопрос о том, сможем ли мы увеличить наше присутствие в Черном море", - заявил Столтенберг. Кроме того, подчеркнул он: "Страны-члены НАТО также призывают Украину продолжать идти путем реформ". При этом, по его словам, НАТО ожидает от Украины лишь одного - имплементации рекомендаций Венецианской комиссии, касающихся закона об образовании.
Полторак уточнил, что почти каждый месяц в украинские порты будут заходить корабли НАТО. В частности, они будут проводить учения с военно-морскими силами Украины. По словам министра, в НАТО готовы предоставить Киеву больше ресурсов для укрепления обороны, в особенности на море. Речь идет также и о продаже вооружений. Степан Полторак сообщил о переговорах о покупке высокоточного оружия, которое не производят в Украине. Детали он не назвал, потому что переговоры еще идут.
Украинский министр обороны был доволен результатами неформальной встречи и даже согласился ответить на все вопросы журналистов. Кроме того, он провел двухстороннюю встречу с Шанаханом и заявил о согласовании мер, необходимых для принятия Конгрессом США решения о дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности. Подобные встречи представителей руководства США с украинской стороной на полях заседаний НАТО проходят регулярно.
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