Вспышка COVID-19 во Львове. В чем причина?

Львов считался образцовым украинским городом по соблюдению жителями ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2. По данным исследования мобильных компаний "Индекс соблюдения самоизоляции жителями различных регионов страны", львовяне оказались самыми добросовестными во всей стране. Во всяком случае так было в начале эпидемии, в апреле этого года.

Львов вышел на первое место по числу заболевших

Однако сейчас Львовская область стала рекордсменом в ​​Украине по количеству больных COVID-19. По состоянию на 25 июня она опередила по этому показателю Киев и Черновицкую область - на Львовщине зафиксировано 4627 больных атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом, в Киеве - 4613, на Буковине - 4531.

Ношение масок во Львове является обязательной мерой, но соблюдают ее не все

Из-за роста количества больных COVID-19 в профильных больницах Львовской области уже не хватает мест. Например, в областной инфекционной больнице, рассчитанной на 200 пациентов с коронавирусом, на днях создали дополнительные места, чтобы разместить еще 205 больных. Правда, 24 июня там освободилось 25 мест.

Заместитель директора этой больницы Игорь Берник говорит, что ротация пациентов происходит медленно, поскольку стало больше тяжелых больных, которые лечатся более длительное время. Нынешние пациенты, по его словам, отличаются от тех, кто поступал сюда на лечение еще весной. "Тогда категория больных была более молодой. Многие были в возрасте до 55 лет. У них было меньше сопутствующих заболеваний, они быстрее выздоравливали", - говорит врач. Сейчас в больницах Львовской области стационарно лечится 820 больных с COVID-19. Для приема коронавирусных пациентов в области готовят еще 13 больниц.

Причины роста заболеваемости во Львове

Рост количества больных COVID-19 во Львовской облгосадминистрации связывают с недисциплинированностью жителей. "Где-то после пасхальных праздников люди стали больше выходить на улицу, ходить на работу, посещать торговые центры и одновременно перестали придерживаться карантинных требований: ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Это стало одной из причин, почему у нас произошел такой рост заболеваемости", - объясняет руководитель областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

На улицах Львова после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса

В то же время руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовского городского совета Галина Сличная считает, что неправильная коммуникация, которая дала украинцам ложный сигнал, началась на уровне Кабмина Украины. "Когда в правительстве начали говорить, что мы имеем стабильность, у нас - все в порядке, мы будем ослаблять карантин, людей как отпустило. Мы увидели, что начало происходить в городе - люди массово вышли на улицу", - говорит она.

Как повлияло на статистику ПЦР-тестирование

Статистическое увеличение количества больных также объясняют тем, что недавно во Львове начали делать больше тестов на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). До этого анализы задерживали, пациентам приходилось ждать результатов до двух недель - некоторые из них фактически болели, но не попадали в статистику. Последние дни Львовской области помогают лабораторные центры из Тернополя, Кропивницкого, Киева, и теперь результаты поступают за 2-3 дня. Впрочем, в ежедневной статистике новых больных все еще до 20 процентов тестов из предыдущих дней.

Как объясняет Игорь Берник, очередь возникала из-за того, что на первых этапах ПЦР-тесты часто назначали без надобности, только чтобы перестраховаться, чем перегружали лабораторную сеть. Кроме того, по его словам, люди с подозрением на COVID-19, которые ждали две недели результат теста, не всегда придерживались самоизоляции, что тоже способствовало распространению инфекции.

Рост заболеваемости был ожидаемым

Профессор и эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград считает, что в росте количества больных во Львовской области ничего удивительного нет. "Львовщина является пограничной территорией. Здесь - большие миграционные процессы. Поэтому такие же высокие показатели сейчас и в Закарпатье. Люди вернулись из-за границы, сидели, не двигались, а потом начали выходить ... Плотность, количество населения и миграционные процессы - это компоненты, которые влияют на статистику", - объясняет Наталья Виноград. Кроме того, по ее словам, рост количества больных наблюдается во всех странах, которые перешли к адаптивному карантину, и Украина - не исключение.

В то же время эксперт ВОЗ убеждена, что карантин сняли слишком быстро. "Надо выход из карантина растягивать. И должна быть лабильность. Что-то пошло не так - возвращаемся назад. Поскольку возбудитель - непредсказуем, надо быстро реагировать на изменения", - говорит эпидемиолог. Кроме того, Виноград считает, что нужен более жесткий контроль за нарушителями карантинных мер, так как это делают в других странах.

Искать нарушителей стали активнее

Во Львовском городском совете утверждают, что из-за роста количества больных усилили проверки карантинных требований в общественных местах: магазинах, транспорте, на рынках. Теперь в каждом районе Львова работают по две мобильные группы, состоящие из представителей Госпродпотребслужбы и полиции. Правда, 23 июня, проверив около 200 заведений, такие бригады составили всего лишь два протокола о нарушении.

"Нарушений больше. Но мы не хотим, чтобы нас обвиняли в том, что мы как-то давим на предпринимателей. Поэтому очень часто такие группы только предупреждают. Иногда этого бывает достаточно. Если видим нарушения во второй раз, тогда штрафуем", - объясняет Галина Сличная.

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