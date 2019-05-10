Всерьез и не очень: как может выглядеть Нотр-Дам

Первая месса в Соборе Парижской Богоматери, ровно два месяца спустя после пожара в этом легендарном храме, пройдет в субботу, 15 июня. Как сообщает информационное агентство dpa, она состоится в не пострадавшей при возгорании часовне. Из соображений безопасности архиепископ французской столицы Мишель Опети пригласил на службу всего около двух десятков гостей.

Несмотря на то, что французский сенат, а также главный архитектор по реставрации собора Филипп Вильнев выступают за аутентичное восстановление сгоревшего шпиля, дискуссия о том, должна ли быть привязка к современности, продолжается, а архитекторы из разных стран и дальше делают свои предложения по восстановлению Нотр-Дама. Среди представленных концептов есть и серьезные, и не очень.

Проект Винсента Каллебо

Райский сад, пасека и другие экологичные варианты

"Palingenesis" (от греческого "преобразование", "возрождение") называется проект парижского архитектурного бюро Vincent Callebaut, возглавляемого бельгийским архитектором Винсентом Каллебо, для которого главным источником вдохновения всегда была природа.

Авторы этого проекта предлагают заменить сгоревшую крышу Нотр-Дама экологичной, отвечающей духу времени конструкцией. Ее каркас планируется построить с использованием ламинированных деревянных балок и ромбовидных элементов из хрустального стекла, за счет чего там будет много тепла и естественного света.

На чердаке, который будет играть роль теплицы, предусмотрено создание этакого райского сада, предназначенного для созерцания и медитации, а также для выращивания овощей и фруктов.

Вариант звездного британского архитектора, лауреата Притцкеровской премии Нормана Фостера, который спроектировал современный купол Рейхстага в Берлине, - стеклянная крыша с возвышающимся над ней стеклянным шпилем, у основания которого предусмотрена обзорная площадка.

Французское архитектурное бюро NAB считает лучшим вариантом создание на крыше собора оранжереи, а шпиль предлагает заполнить ульями для пчел.

Архитектурное бюро Ulf Mejergren Architects из Стокгольма хотело бы разместить на крыше бассейн и окружить его уцелевшими от пожара статуями 12 апостолов. Шведские архитекторы делают отсылку к умению парижан наслаждаться жизнью и предлагают новое место для отдыха и медитации.

Проект архитектурного бюро Ulf Mejergren Architects

А некоторые архитекторы и вовсе хотят увековечить спонсоров, пожертвовавших крупные суммы денег на реконструкцию собора - выдвигают идею украсить главную церковь Франции их именами и логотипами.

За связь с историей

Россиянин Александр Неровня выступает за то, чтобы у обновленного Нотр-Дама была современная стеклянная крыша вместо деревянной. Но в то же время шпиль собора, по его мнению, должен соответствовать оригиналу. Люди почувствуют мощную связь с историей, увидев вместе старинную и современную части, считает Александр Неровня.

Архитектурное бюро Vizum Atelier из Словакии предлагает установить на крыше Нотр-Дама тонкий шпиль из легкого материала. В ночное время он будет напоминать луч света, соединяющий землю с небом.

Тем самым словацкие архитекторы хотят довершить то, что в свое время не удалось Эжену Виолле-ле-Дюку (1814-1879) - известному французскому архитектору, реставратору, искусствоведу и историку архитектуры, идеологу неоготики, основоположнику архитектурной реставрации, который в середине XIX века был назначен архитектором по восстановлению находящегося в то время в плачевном состоянии Собора Парижской Богоматери.

Вечный огонь и сквер с видом

Гигантские, выполненные из золота языки пламени как напоминание о постигшем Нотр-Дам пожаре - такую фигуру-монумент вместо копии сгоревшего шпиля хочет воздвигнуть на крыше парижского кафедрального собора французский дизайнер Матье Леаннер.

Проект ​Матье Леаннера

Александр Фантоцци, итальянский архитектор, работающий в Бразилии, предлагает покрыть всю крышу и шпиль Нотр-Дама яркими витражами. А французский ландшафтный архитектор Клеман Вильмен вообще считает, что восстанавливать крышу нет смысла. Он напоминает о том, что это потребует огромных затрат, и в качестве альтернативы предлагает сделать крышу плоской и разбить на ней доступный для посетителей зеленый сквер, откуда будет открываться великолепный вид на город.

Между тем, как показал опрос, проведенный в апреле институтом исследований общественного мнения YouGov, свыше половины французов выступают за то, чтобы восстановленный после пожара Собор Парижской Богоматери выглядел так, как раньше. И лишь четверть из них не против того, чтобы предоставить архитекторам свободу и дать им возможность покреативить. Так что садам на крыше Нотр-Дама цвести, скорее всего, не придется.

Смотрите также:

Нотр-Дам в живописи

Нотр-Дам в живописи Поль Синьяк, "Вид на остров Сите", 1912 г.

Нотр-Дам в живописи Арман Гийомен, "Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам" (около 1880 г.)

Нотр-Дам в живописи Альбер Марке, "Нотр-Дам в снегу", 1905 г.

Нотр-Дам в живописи Пабло Пикассо, "Нотр-Дам де Пари", 1954 г.

Нотр-Дам в живописи Анри Руссо, "Вид на остров Сен-Луи", 1909 г.

Нотр-Дам в живописи Максимильен Люс, "Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель" (1901 - 1904 гг.)

Нотр-Дам в живописи Эдуард Гертнер, "Париж, улица Neuve-Notre-Dame", 1826 г. Автор: Дарья Брянцева



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