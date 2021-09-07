Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

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ВГТРК добилась блокировки фрагмента с предвыборными дебатами, во время которых один из кандидатов в прямом эфире призвал освободить Навального и других политзаключенных, сообщил "Дождь".
Компания Apple уведомила российский медиахолдинг ВГТРК и телеканал НТВ о требовании Службы безопасности Украины удалить мобильные приложения телеканалов РФ.
Россиян заманили в Беларусь для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, заявил президент России. Путин выразил надежду, что стороны конфликта в Беларуси обойдутся без крайностей.
Первый канал и холдинг ВГТРК скрыли счетчики лайков и дизлайков под выступлением Владимира Путина, а также отключили возможность комментировать видео.
Решение латвийских властей касается журналиста ТВЦ Анатолия Курлаева и его жены Ольги, работающей в ВГТРК. Сам Курлаев видит причину в своем фильме про Латвию "НАТО у ворот".
В пресс-службе холдинга заявили, что откажутся показывать Олимпиаду, если в ней не будет участвовать российская сборная. К бойкоту может присоединиться "Первый канал".
Телеведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев испугались главреда "Эха Москвы": Алексей Венедиктов, мол, травит журналистов ВГТРК. Уж не привиделось ли им это накануне Хэллоуина? - удивляется Сергей Елкин.
Сообщения об уходе Андрея Малахова с Первого канала породили волну слухов о причинах этого решения. Карикатурист Сергей Елкин об отношении телеведущего к поднявшейся шумихе.
Дирекция объясняет происходящее оптимизацией штата и переездом в новое помещение, сообщает интернет-портал Republic.
В эфире "России-24" было объявлено, что транслировать "Евровидение-2017" в РФ никто не будет. На Первом канале пока никаких решений об этом не принимали. Юлию Самойлову отправят на конкурс и в 2018 году.
Части субсидий могут лишиться ТАСС, МИА "Россия сегодня", RT и ВГТРК. В Минфине называют эти данные предварительными. Государство сокращает расходы на СМИ уже несколько лет подряд.
Оппозиционер Алексей Навальный намерен обжаловать решение суда, отклонившего его иск к телекомпании ВГТРК о защите чести и достоинства.
Экс-следователь Карпов заявил, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело в связи с иском о клевете. В тот же день стало известно, что иск Навального к ВГТРК будет рассмотрен 8 июня.
Решение касается 7,5% акций, принадлежащих государственному медиахолдингу ВГТРК. Бывшие акционеры ЮКОСа намерены обжаловать это судебное постановление.
В заявление оппозиционного политика содержатся требования признать порочащими его честь и достоинство и опровергнуть целый ряд утверждений, содержащихся в фильме "Эффект Браудера".
Национальный совет электронных СМИ Латвии на полгода запретил ретрансляцию в стране программ телеканала "РТР-Планета", принадлежащего ВГТРК. DW выяснила, в чем суть претензий Нацсовета.
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