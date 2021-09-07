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Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

FILE PHOTO: Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

"Дождь" сообщил о блокировке сюжета на YouTube по требованию ВГТРК 07.09.2021

ВГТРК добилась блокировки фрагмента с предвыборными дебатами, во время которых один из кандидатов в прямом эфире призвал освободить Навального и других политзаключенных, сообщил "Дождь".
Instagram expands hidden likes trial. Undated file photo of the Instagram icon displayed on a mobile phone screen, as the social network has announced it is expanding its hidden likes trial globally. Issue date: Thursday November 14, 2019. The Facebook-owned app began hiding users' likes in countries including Ireland, Italy and Australia earlier this year. See PA story TECHNOLOGY Instagram. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:48331539 |

Apple опровергла удаление из AppStore в Украине приложений телеканалов РФ 11.09.2020

Компания Apple уведомила российский медиахолдинг ВГТРК и телеканал НТВ о требовании Службы безопасности Украины удалить мобильные приложения телеканалов РФ.
03.07.2020, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, leitet ein Treffen per Telefonkonferenz der Arbeitsgruppe, die für die Vorbereitung der russischen Verfassungsänderung zuständig ist. 77,9 Prozent der Wähler stimmten nach Angaben der Wahlleitung für die neue Verfassung, die Putin die Teilnahme an weiteren Wahlen und das Regieren bis 2036 ermöglicht. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Путин считает задержание россиян в Беларуси операцией спецслужб Украины и США 27.08.2020

Россиян заманили в Беларусь для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, заявил президент России. Путин выразил надежду, что стороны конфликта в Беларуси обойдутся без крайностей.
Russian President Vladimir Putin prepares to address his New Year wishes to the nation in at the Kremlin in central Moscow, on January 1, 2020. (Photo by Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP)

Российские каналы скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина 02.01.2020

Первый канал и холдинг ВГТРК скрыли счетчики лайков и дизлайков под выступлением Владимира Путина, а также отключили возможность комментировать видео.
Cityscape of old town and river in distance, Stadtbild der alten Stadt und des Flusses in der Entfernung, Lettland Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Из Латвии выдворены два российских журналиста 04.01.2018

Решение латвийских властей касается журналиста ТВЦ Анатолия Курлаева и его жены Ольги, работающей в ВГТРК. Сам Курлаев видит причину в своем фильме про Латвию "НАТО у ворот".
18.02.2014 FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian skating fan holds the country's national flag over the Olympic rings before the start of the men's 10,000-meter speedskating race at Adler Arena Skating Center during the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/David J. Phillip, File) Copyright: picture-alliance/AP Photo

ВГТРК не покажет зимнюю Олимпиаду в случае отстранения РФ 17.11.2017

В пресс-службе холдинга заявили, что откажутся показывать Олимпиаду, если в ней не будет участвовать российская сборная. К бойкоту может присоединиться "Первый канал".
Russische TV-Journalisten und antiwestliche Propaganda-Verbreiter Wladimir Solowjow und Dmitri Kiseljow haben sich über den Chefredakteur des unabhängigen Radiosenders Ekho Moskwy beschwert, er würde die Hassatmosphäre gegenüber Journalisten der staatlichen Medien verbreiten. Rechte: Sergey Elkin

Соловьев, Киселев и зловещая тень Венедиктова 30.10.2017

Телеведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев испугались главреда "Эха Москвы": Алексей Венедиктов, мол, травит журналистов ВГТРК. Уж не привиделось ли им это накануне Хэллоуина? - удивляется Сергей Елкин.
Moskau, 07.08.2017 Bekannter russischer TV-Moderator Andrej Malakhov verlässt den 1. Kanal

Как Андрей Малахов стал героем "Пусть говорят" 07.08.2017

Сообщения об уходе Андрея Малахова с Первого канала породили волну слухов о причинах этого решения. Карикатурист Сергей Елкин об отношении телеведущего к поднявшейся шумихе.

Moskau (Russland): Blick auf den Moskauer Fernsehturm Ostankino (l), aufgenommen am 20.05.2003. Mit einer Höhe von 537 Metern ist der Moskauer Fernsehturm Ostankino der zweithöchste der Welt. Das beliebte Ausflugsziel im Norden der Stadt wurde in der Zeit von 1960 bis 1967 erbaut. Nach einem Brand im August 2000 wurde die Aussichtsplattform im Juni 2001 in 337 Metern Höhe wieder hergestellt, der Turm bleibt jedoch vorerst für Besucher unzugänglich. (BRL500-050803)

Republic сообщил об увольнении сотен сотрудников на телеканале "Культура" 09.06.2017

Дирекция объясняет происходящее оптимизацией штата и переездом в новое помещение, сообщает интернет-портал Republic.
Achtung: bild nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Website verwenden!### Screenshot der Seite 1tv.ru Sängerin Julia Samojlowa https://www.1tv.ru/shows/evrovidenie-2017/rossiya-na-evrovidenii/yuliya-samoylova-flame-is-burning

Российские каналы решают вопрос о трансляции "Евровидения" 23.03.2017

В эфире "России-24" было объявлено, что транслировать "Евровидение-2017" в РФ никто не будет. На Первом канале пока никаких решений об этом не принимали. Юлию Самойлову отправят на конкурс и в 2018 году.

epa04169949 A TV screen is seen in a street cafe during the live broadcast of Russian President Vladimir Putin's annual call-in live broadcast, in St. Petersburg, Russia, 17 April 2014. The decision to send tanks and combat aircraft to eastern Ukraine is another serious crime committed by the authorities in Kiev, Putin said. He called on the Ukrainian government to engage in 'real dialogue' with its Russian-speaking population, adding that the deployment of 'military planes and tanks' would not solve the crisis in eastern Ukraine. In his televised call-in show Putin said that Kiev's decision to curb the protests in the eastern region of Donetsk with military force was a 'crime.' EPA/ANATOLY MALTSEV

"Ведомости": Минфин предложил сократить финансирование государственных СМИ 14.09.2016

Части субсидий могут лишиться ТАСС, МИА "Россия сегодня", RT и ВГТРК. В Минфине называют эти данные предварительными. Государство сокращает расходы на СМИ уже несколько лет подряд.
27.02.2016 MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 27, 2016. Opposition leader Alexei Navalny participates in a march in memory of Russian politician Boris Nemtsov on the first anniversary of his death. Boris Nemtsov was shot dead in the evening of February 27, 2015. Valery Sharifulin/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/TASS/V. Sharifulin

Суд отклонил иск Навального к создателям фильма "Эффект Браудера" 12.07.2016

Оппозиционер Алексей Навальный намерен обжаловать решение суда, отклонившего его иск к телекомпании ВГТРК о защите чести и достоинства.
Bildunterschrift:Russian opposition leader Alexei Navalny (C) looks on near the Open Russia movement office during Russian regional elections in the town of Kostroma, some 300 km outside Moscow, on September 13, 2015. Russians vote on September 13 in a regional election expected to yield few surprises, with the country's liberal opposition only able to field a handful of candidates. Voters, in 42 regions will elect governors and lawmakers for regional and city assemblies, and in some cases will cast ballots for both. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Фигурант "списка Магнитского": На Навального завели дело о клевете 19.05.2016

Экс-следователь Карпов заявил, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело в связи с иском о клевете. В тот же день стало известно, что иск Навального к ВГТРК будет рассмотрен 8 июня.
People walk by the Yukos oil company headquarters in Moscow in this July 8, 2004 file photo. The Hague's arbitration court has ruled in favour of a group of shareholders in defunct oil giant Yukos against Russia, awarding compensation of around $50 billion, a source close to the ruling said on July 28, 2014. REUTERS/Viktor Korotayev/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS ENERGY BUSINESS CRIME LAW)

Во Франции снят арест с российской доли Euronews 11.05.2016

Решение касается 7,5% акций, принадлежащих государственному медиахолдингу ВГТРК. Бывшие акционеры ЮКОСа намерены обжаловать это судебное постановление.
13.05.2015 *** Russian opposition activist Alexei Navalny smiles before a broadcast at the Echo Moskvy (Echo of Moscow) radio station in Moscow, Russia, Wednesday, July 29, 2015. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Суд принял иск Навального к ВГТРК, Киселеву и Попову 04.05.2016

В заявление оппозиционного политика содержатся требования признать порочащими его честь и достоинство и опровергнуть целый ряд утверждений, содержащихся в фильме "Эффект Браудера".
epa04169949 A TV screen is seen in a street cafe during the live broadcast of Russian President Vladimir Putin's annual call-in live broadcast, in St. Petersburg, Russia, 17 April 2014. The decision to send tanks and combat aircraft to eastern Ukraine is another serious crime committed by the authorities in Kiev, Putin said. He called on the Ukrainian government to engage in 'real dialogue' with its Russian-speaking population, adding that the deployment of 'military planes and tanks' would not solve the crisis in eastern Ukraine. In his televised call-in show Putin said that Kiev's decision to curb the protests in the eastern region of Donetsk with military force was a 'crime.' EPA/ANATOLY MALTSEV

Почему в Латвии запретили вещание телеканала "РТР-Планета" 08.04.2016

Национальный совет электронных СМИ Латвии на полгода запретил ретрансляцию в стране программ телеканала "РТР-Планета", принадлежащего ВГТРК. DW выяснила, в чем суть претензий Нацсовета.
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