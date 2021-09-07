Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

Российские каналы решают вопрос о трансляции "Евровидения"

В эфире "России-24" было объявлено, что транслировать "Евровидение-2017" в РФ никто не будет. На Первом канале пока никаких решений об этом не принимали. Юлию Самойлову отправят на конкурс и в 2018 году.