Всеобщая амнистия в Донбассе: подставляет ли Фокин Зеленского?

Предложения о достижения компромисса с Россией ради мира на Донбассе, высказанные первым замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске экс-премьером Витольдом Фокиным, вызвали огромный резонанс в Украине. В интервью одному из местных изданий он сказал, что "нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, которые участвовали в конфликте на востоке Украины, предусмотрено 5-м пунктом минских соглашений. При этом власти в Киеве подчеркивают, что амнистия не может распространяться на тех, кто совершил военные преступления или преступления против человечности. Подробнее об их позиции, а также о реакции в Украине на предложения Фокина - у DW.

"Наивный" Фокин или "рупор Кремля"?

Витольд Фокин, вошедший 18 августа в состав украинской делегации в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, также заявил, что в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса надо добиться взаимных уступок. "Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию (Украины. - Ред.) для спецстатуса (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. - Ред.)", - пояснил он.

Заявления Фокина четко отражают интересы Кремля и являются "зондированием почвы" для дальнейшего продвижения пророссийских сценариев на Донбассе, в частности федерализации Украины, считают опрошенные DW эксперты. По словам директора киевского Института мировой политики Евгения Магды, интервью Фокина - это "мало закамуфлированный набор кремлевских требований по алгоритму урегулирования конфликта на Донбассе".

Бойцы пророссийских вооруженных формирований в Донбассе

По мнению эксперта, это напрямую связано с тем, что Россия саботирует проведение встреч политических советников "нормандской четверки", а также министров иностранных дел и глав государств. "России это не нужно. Вместо этого она пытается протащить "игру один на один" с Украиной и соответствующим образом добиться определенных результатов", - добавил Магда.

При этом Владимир Фесенко, глава киевского Центра прикладных политических исследований "Пента", не видит в словах Фокина "руки Москвы" или каких-то тайных планов. "Я убежден на 90 процентов, что это такая наивная, миролюбивая, романтическая позиция, что на самом деле просто надо продемонстрировать конструктивность, готовность идти на компромисс, и та сторона тоже откликнется. Президент Владимир Зеленский уже понял, что становится все сложнее, а Фокин только подключился к переговорам. Он оторвался от реалий современной украинской политики и еще не очень хорошо знает и понимает украинскую переговорную позицию", - указал Фесенко.

Возможна ли всеобщая амнистия?

Вопрос всеобщей амнистии для участников конфликта в Донбассе педалируется Россией фактически с самого начала попыток его урегулирования, ведь без этого пророссийские сепаратисты не смогут попасть сначала в местные органы власти, а потом со временем, возможно, и в парламент Украины.

Позиция властей в Киеве неизменна: амнистия не может распространяться на тех, кто совершил военные преступления или преступления против человечности. В принятом в 2014 году законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей отмечается, что государство гарантирует в соответствии с законом недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

В Киеве отмечает, что амнистия не распространяется на совершивших военные преступления

Больше конкретики уже в другом законе о недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Этот закон тоже был принят в 2014 году, но до сих пор не вступил в действие. На официальном веб-портале Верховной рады напротив него стоит отметка - "готовится на подпись", так как пока нет политических предпосылок для применения амнистии для участников вооруженных формирований и лиц, работавших в органах власти так называемых "ДНР/ЛНР".

После вступления в действие этого закона речь о всеобщей амнистии также идти не может. Такова, отмечает в Киеве, европейская и мировая практика. В документе четко сказано, что амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших умышленное убийство, диверсию, покушение на жизнь государственного или общественного деятеля, нанесших тяжелые телесные повреждения, захвативших заложников с тяжелыми последствиями. Также в перечне есть и ряд других преступлений.

На месте катастрофы малайзийского "Боинга", 17 июля 2014 года

Кроме того, отдельно указано, что амнистия не распространяется на лиц, которые "совершили действия, которые привели к падению 17 июля 2014 года в Донецкой области самолета компании Malaysia Airlines рейса МН17 и/или препятствовали проведению расследования этой авиакатастрофы".

Министерство иностранных дел Украины в октябре 2019 года напомнило, что Украина приняла все законодательные акты по амнистии в связи с событиями в Донбассе, предусмотренной минскими соглашениями. И отметило, что амнистия в возможных рамках может быть применена только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть "после восстановления суверенитета Украины".

Реакция украинских властей

Витольд Фокин фактически предлагает "оптовое прощение" пророссийских боевиков - без суда и расследования, кто и какие преступления совершил, полагает Евгений Магда. "Фокин своим заявлением, как говорят шахматисты, "поставил вилку" Зеленскому. То есть тот должен или дистанцироваться (от предложений. - Ред.) и, по логике, вывести Фокина из состава ТКГ, или совершить какие-то действия, чтобы показать свое отношение к его позиции. То есть просто промолчать в этой ситуации не получится", - отметил Магда.

Андрей Ермак

Офис президента (ОП) уже отреагировал. По словам главы ОП Андрея Ермака, отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины, и амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления; а предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков также исключил возможность всеобщей амнистии: "Есть военное преступление, которое ни в одной стране мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина здесь вряд ли может идти своим отдельным путем".

Витольд Фокин был первым премьер-министром независимой Украины, он занимал этот пост с 1990 по 1992 годы. Затем более четверти века Фокин, которому сейчас уже 87 лет, фактически не принимал участия в украинской политике. Опрошенные DW эксперты советуют, чтобы Витольда Фокина проконсультировали - провели для него своеобразный "мастер-класс" по ключевым позициям Украины на переговорах, потому что его личное мнение, высказанное в интервью, противоречит переговорной позиции Киева.

И эту позицию определяют не участники украинской делегации в ТКГ, а руководство страны. Делегация, по сути, лишь выполняет его указания. Если Фокин будет делать подобные заявления и далее, то он долго не задержится в составе ТКГ, предполагают наблюдатели.

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