Вручение премии Сахарова: в Европарламенте услышали слова Сенцова

"Я не могу сейчас присутствовать в этом зале. Но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой. Слово - это главный инструмент человека, а зачастую его единственный, особенно когда у него отнято все остальное", - такими словами хотел начать свое выступление в Европарламенте украинский режиссер Олег Сенцов, лауреат премии Сахарова, ежегодно присуждаемой Европарламентом. Его речь должна была прозвучать 12 декабря, на церемонии вручения премии.

Но быть в Страсбурге Сенцов не мог - недежды на то, что присуждение ему престижной премии побудит власти РФ освободить украинца, не оправдались. Режиссер по-прежнему отбывает срок в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги за полярным кругом. Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии, признав виновным в терроризме. Европарламент признал украинца политзаключенным.

"История справедлива всегда"

В начале церемонии вручения премии показали короткое видео про лауреата, после чего сдержанную речь произнес председатель Европарламента Антонио Таяни. "Сегодня - грустный день для всех нас. Мы хотим наградить Олега Сенцова, режиссера из Украины, которого посадили в тюрьму по политическим мотивам", - отметил он и призвал освободить украинца. По словам Таяни, Сенцову присудили премию за его мирный протест.

После Таяни выступила двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, которая рассказала о жизненном пути своего брата. О том, как он пришел из киберспорта в кинематограф и снял за свои деньги первую полнометражную ленту "Гамер". Как не смог начать съемки второго фильма из-за своего участия в Майдане. Как во время аннексии Крыма помогал украинским военным, заблокированным "зелеными человечками", - российскими солдатами без знаков различия. Как его пытали, и как ухудшалось его здоровье из-за сурового заполярного климата и 145 дней голодовки, которую он держал в колонии, добиваясь освобождения всех украинцев-политзаключенных, находящихся в РФ.

Наталья Каплан

Кульминацией церемонии стало обращение Сенцова, написанное им самим и зачитанное Каплан в конце ее речи. "Современность часто несправедлива, история справедлива всегда. Со временем все всегда встает на свои места", - написал Сенцов. По его словам, в итоге кто-то низвергается вниз "под проклятья освобожденного народа, вместе с обломками памятников самому себе", тогда как кто-то другой, кого преследовали во время жизни, после смерти занимает справедливое место в истории, и его именем называют улицы, корабли либо премии.

"Андрей Сахаров - это человек, на которого стоит равняться. И стоять даже где-то чуть рядом с ним - это слишком большая честь для меня", - уверен Сенцов. По его мнению, советский диссидент высоко поднял планку образованности и таланта, достоинства и гуманизма. "Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", - такими словами завершилась речь Сенцова, которую зачитала Каплан. Обращение вызвало бурю аплодисментов, и почти все евродепутаты хлопали стоя.

Церемония с пустым креслом

В центре сессионного зала Европарламента перед трибуной поставили символическое кресло для лауреата. С обоих сторон встали Каплан и адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. А Антонио Таяни поставил на кресло саму награду - большую грамоту в рамке. "Европарламент... награждает Олега Сенцова за его смелую борьбу за справедливость и способность вдохновлять людей не бояться угнетения", - написано на ней на украинском языке.

Антонио Таяни

Премия имени Сахарова называется "За свободу мысли". Ее лауреат не впервые отсутствовал на церемонии награждения. В 1988 году одним из двух первых лауреатов премии стал Нельсон Мандела. Тогда его удерживали под домашним арестом в Южной Африке. Выступить в Европарламенте он смог лишь в 1990-м. Спустя несколько лет Манделу избрали президентом страны.

"Освободите Сенцова"

На протяжении церемонии вручения премии балкон для журналистов и гостей был заполнен практически полностью, тогда как евродепутатов в сессионном зале было менее половины. Особенно много свободных мест было с обоих краев зала - там, где сидят депутаты левых и крайне правых убеждений.

Евродепутат из правопопулистской фракции "Европа наций и свобод" Жан-Люк Шаффхаузер заявил в письменном комментарии DW, что эта премия - еще одна провокация со стороны ЕС. "Я не могу сказать, действительно ли господин Сенцов является талантливым режиссером, потому что он снял только один фильм. Но обвинения, выдвинутые против него российскими властями, являются серьезными и достойны доверия", - считает французский политик.

Как известно, такой взгляд разделяют далеко не все. Многие на Западе указывают на то, что доказательств, подтверждающих виновность Сенцова, нет. И у депутатов умеренных фракций, составляющих широкое большинство в Европарламенте, на столах стояли таблички Free Sentsov ("Освободите Сенцова").

"Судьба Сенцова в чем-то подобна судьбе Сахарова"

Причиной отсутствия многих евродепутатов на церемонии вручения премии могли стать и события предыдущего вечера, когда злоумышленник устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в центре Страсбурга, в результате чего погибли три человека и еще около десяти получили ранения. Нападавшему удалось скрыться. По соображениям безопасности выход из здания Европарламента заблокировали. И около двух тысяч человек, в частности пара сотен депутатов, более шести часом не могли покинуть здание. Разблокировали его лишь около 2:30 ночи по местному времени.

Евродепутат от фракции Европейской народной партии Лайма Люсия Андрикиене в этой связи отмечает, что немало парламентариев не могли попасть в свои отели и это повлияло на их присутствие на церемонии. "Но что я вижу по реакциям моих коллег - так это уважение к Олегу Сенцову", - добавила она.

По мнению Андрикиене, судьба Сенцова в чем-то подобна судьбе Сахарова. Того тоже сослали "за вещи, которых он не делал", пояснила депутат в интервью с DW. "Для многих из нас, в Европарламенте, - он (Олег Сенцов. - Ред.) - не только представитель Украины и Крыма, он также борец за свободу. И тот, кто готов пожертвовать своей жизнью, чтоб помочь другим", - добавила политик из Литвы.

"Это была очень трогательная церемония, ведь кресло лауреата было пустым. Лауреат этого года действительно является тем, кто заслужил эту премию", - заключила Андрикиене.

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