Во Франции произошли беспорядки во время празднования победы на ЧМ-2018

Во время празднования победы французской сборной на чемпионате мира по футболу в ряде городов Франции были отмечены беспорядки.

В Париже вечером в воскресенье, 16 июля, около 30 молодых людей устроили погром, разбив камнями витрины магазинов на Елисейских полях неподалеку от Триумфальной арки. Хулиганы ворвались в супермаркет Publicis и начали выносить оттуда бутылки с вином и шампанским. Некоторые из них бросали камни и другие предметы в полицейских.

Силы безопасности применили слезоточивый газ, задержаны семь человек. Часть улицы была эвакуирована. В Париже порядок охраняли около 110 тысяч полицейских.

Беспорядки и несчастные случаи

В Лионе около ста молодых людей участвовали в столкновениях с полицией, начавшихся после того, как один из них взобрался на полицейский автомобиль во время просмотра финального матча. Подростки начали забрасывать стражей правопорядка различными предметами и поджигать контейнеры с мусором. Полиция применила слезоточивый газ. Задержаны восемь человек. Беспорядки произошли также в Марселе, Страсбурге, Руане, Гренобле и других городах.

Кроме того, во время празднования победы футбольной сборной во Франции произошли несколько тяжелых аварий и несчастных случаев. В городе Фруар близ Нанси водитель мотоцикла совершил наезд на двух детей, тяжело их ранил и скрылся с места происшествия. В юго-восточном Аннеси после финального свистка 50-летний мужчина спрыгнул в один из городских каналов и погиб в результате перелома шеи. Еще один мужчина погиб на севере страны, врезавшись на автомобиле в дерево.

Ранее в тот же день сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2 на московском стадионе "Лужники", став двукратным чемпионом мира.

Смотрите также:

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Ацтеки ликуют!

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Португалия вылетела...

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Болельщица сборной Испании перед матчем с Россией.

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 И она же - после него...

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Не совсем привычный облик английского болельщика. Настоящий джентльмен!

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Самая юная болельщица на стадионах ЧМ-2018. Конечно же, бразильская!

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Французы зажигают!

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Бельгийцы пугают.

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Кто из болельщиц красивей? Эта?

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Или эта?

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Или все-таки эта?

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Сенегал забил гол.

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 А Аргентина пропустила...

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 У болельщика Коста-Рики парик шикарней, чем прически у ее игроков.

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018 Одинокий немецкий болельщик среди ликующих фанатов из Южной Кореи. Автор: Ефим Шуман

