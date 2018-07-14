 Во Франции произошли беспорядки во время празднования победы на ЧМ-2018 | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2018

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Европа

Во Франции произошли беспорядки во время празднования победы на ЧМ-2018

Столкновения с полицейскими произошли в Париже, Лионе и ряде других французских городов. В столице страны порядок охраняли около 110 тысяч полицейских.

Беспорядки в Париже

Беспорядки в Париже

Во время празднования победы французской сборной на чемпионате мира по футболу в ряде городов Франции были отмечены беспорядки.

В Париже вечером в воскресенье, 16 июля, около 30 молодых людей устроили погром, разбив камнями витрины магазинов на Елисейских полях неподалеку от Триумфальной арки. Хулиганы ворвались в супермаркет Publicis и начали выносить оттуда бутылки с вином и шампанским. Некоторые из них бросали камни и другие предметы в полицейских.

Контекст

Силы безопасности применили слезоточивый газ, задержаны семь человек. Часть улицы была эвакуирована. В Париже порядок охраняли около 110 тысяч полицейских.

Беспорядки и несчастные случаи

В Лионе около ста молодых людей участвовали в столкновениях с полицией, начавшихся после того, как один из них взобрался на полицейский автомобиль во время просмотра финального матча. Подростки начали забрасывать стражей правопорядка различными предметами и поджигать контейнеры с мусором. Полиция применила слезоточивый газ. Задержаны восемь человек. Беспорядки произошли также в Марселе, Страсбурге, Руане, Гренобле и других городах.

Кроме того, во время празднования победы футбольной сборной во Франции произошли несколько тяжелых аварий и несчастных случаев. В городе Фруар близ Нанси водитель мотоцикла совершил наезд на двух детей, тяжело их ранил и скрылся с места происшествия. В юго-восточном Аннеси после финального свистка 50-летний мужчина спрыгнул в один из городских каналов и погиб в результате перелома шеи. Еще один мужчина погиб на севере страны, врезавшись на автомобиле в дерево.

Ранее в тот же день сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2 на московском стадионе "Лужники", став двукратным чемпионом мира.

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