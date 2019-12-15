 Во сколько немцам обходится сладкое Рождество (фото) | Кадр дня | DW | 16.12.2019

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Кадр за кадром

Во сколько немцам обходится сладкое Рождество (фото)

Немецкие маркетологи сосчитали шоколадных Санта-Клаусов и марципановые батончики.

Bildergalerie Reisewege von Nikolaus (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Дюссельдорф • Немцы любят шоколад и сладости круглый год, но в предрождественские недели стандартный ассортимент пополняют разные традиционные праздничные лакомства - от шоколадных Николаусов до разных марципановых батончиков. В прошлом году жители Германии потратили на такие особенные рождественские сладости в общей сложности более 621 миллиона евро. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного маркетинговой службой Nielsen. По сравнению с 2017 годом рост составил около 1,7 процента, но объясняется он не увеличением объемов продаж, а ростом цен. Всего в Германии было продано почти 44 тысячи тонн рождественских сладостей, из них 10 тысяч тонн пришлось на разные шоколадные фигурки.

Сладости из марципана

Сладости из марципана

После каждого Рождества немцы задаются традиционным вопросом о том, что происходит с Николаусами, не попавшими в немецкие потребительские корзины? Злые языки и прочие юмористы упорно утверждают, что их переделывают в пасхальных зайцев. Однако эта информация не соответствует действительности и относится к разряду фейковых новостей. Невостребованный рождественский шоколад, например, уходит за границу. Особенно охотно эту качественную немецкую продукцию покупают в странах, где Рождество вообще не отмечают. То есть, пересекая границу, Николаусы в таких случаях становятся просто шоколадными фигурками без каких-либо сезонных ограничений и дополнительных обязанностей.

Смотрите также:

  • Печенье

    Сладкое Рождество

    Печенье

    Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.

  • Полумесяцы

    Сладкое Рождество

    Полумесяцы

    Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.

  • Звездочки с корицей

    Сладкое Рождество

    Звездочки с корицей

    Не менее традиционные звездочки с корицей (Zimtsterne) "облачают" в праздничный наряд, обливая белой сахарной глазурью. Примечательно, что в тесто для печенья из миндаля, белка и сахара почти не добавляют муку. Неудивительно, ведь рецепт придумали швабы, славящиеся в Германии своей экономностью.

  • Кокосовое пирожное

    Сладкое Рождество

    Кокосовое пирожное

    Kokosmakronen - пирожное из кокосовой стружки и ореховой массы с добавлением белка и большого количества сахара - еще одно популярное лакомство зимней поры. Приготовленную массу ложкой укладывают на круглые облатки и выпекают. Хрупкие пирожные обычно хранят в круглых металлических коробках.

  • Шпекулятиус

    Сладкое Рождество

    Печатное печенье

    Хрустящее фигурное печенье спекулос или шпекулятиус (Spekulatius) изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья. В песочное тесто добавляют гвоздику, корицу, кардамон и мускатный орех.

  • Озорники

    Сладкое Рождество

    "Озорники"

    Spitzbuben - "озорники" или "плутишки" - так можно перевести название этого печенья с красным "глазком" из ягодного конфитюра. Рецепт довольно новый для старинного праздника, но сразу полюбившийся всем.

  • Штоллен

    Сладкое Рождество

    Штоллен

    Так называют кекс продолговатой формы из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовый штоллен (Stollen) обильно посыпают сахарной пудрой. С виду он напоминает завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Пекут кекс за пару месяцев до Рождества. Самый знаменитый - дрезденский штоллен.

  • Печенье для банкиров

    Сладкое Рождество

    Печенье для банкиров

    Эти аппетитные шарики к Рождеству пекут во Франкфурте-на-Майне. Так сладкие шедевры из марципановой массы назвали в честь известной семьи банкиров по фамилии Бетман почти два века назад. С тех пор "бетменхен" (Bethmännchen) прочно заняли свое место в праздничном меню.

  • Пряники

    Сладкое Рождество

    Пряники

    Традиционные для зимней поры в Германии пряники - имбирные, печатные, медовые, ореховые. Чаще всего их покупают на рождественских ярмарках, где они продаются в небывалых количествах или пекут самостоятельно.

  • Ахенский пряник

    Сладкое Рождество

    Ахенский пряник

    Ахенские печатные пряники в их родном городе называют Aachener Printen. Современный рецепт знаменитых пряников был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в 15-м веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов. И готовят их без капли жира.

  • Пряники из Нюрнберга

    Сладкое Рождество

    Пряники из Нюрнберга

    Старинный город Нюрнберг не менее знаменит своими пряниками. Их можно купить здесь на каждом шагу - круглые, квадратные, в виде коврижек или в форме человечков. Особенность нюрнбергских пряников - в том, что их делают практически без муки, с большим количеством всевозможных ингредиентов, таких, как миндаль, мед, шоколад, и, конечно, пряности.

  • Баумкухен

    Сладкое Рождество

    Баумкухен

    В переводе с немецкого "баумкухен" (Baumkuchen) означает "дерево-пирог". Его делают из сдобного теста с добавлением большого количества яиц. Этот удивительный пирог - результат особой выпечки по старинному рецепту: с помощью постоянно вращающегося вертела, на который довольно жидкое тесто наносится тонким слоем. И таких слоев много!

  • Пряничный домик

    Сладкое Рождество

    Пряничный домик

    Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .

    Автор: Инга Ваннер


  • Англия, 1843 год

    Старые рождественские открытки

    Первая в мире печатная рождественская открытка. 1843 год, Англия

  • Рождественская почтовая открытка, 1899 год

    Старые рождественские открытки

    1899 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

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    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

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  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

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  • Рождественская почтовая открытка, 1905 год

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  • Рождественская почтовая открытка, 1906 год

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  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

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  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

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  • Рождественская почтовая открытка, 1911 год

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    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Популярные рождественские базары в Германии

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