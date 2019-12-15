Во сколько немцам обходится сладкое Рождество (фото)

Дюссельдорф • Немцы любят шоколад и сладости круглый год, но в предрождественские недели стандартный ассортимент пополняют разные традиционные праздничные лакомства - от шоколадных Николаусов до разных марципановых батончиков. В прошлом году жители Германии потратили на такие особенные рождественские сладости в общей сложности более 621 миллиона евро. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного маркетинговой службой Nielsen. По сравнению с 2017 годом рост составил около 1,7 процента, но объясняется он не увеличением объемов продаж, а ростом цен. Всего в Германии было продано почти 44 тысячи тонн рождественских сладостей, из них 10 тысяч тонн пришлось на разные шоколадные фигурки.

Сладости из марципана

После каждого Рождества немцы задаются традиционным вопросом о том, что происходит с Николаусами, не попавшими в немецкие потребительские корзины? Злые языки и прочие юмористы упорно утверждают, что их переделывают в пасхальных зайцев. Однако эта информация не соответствует действительности и относится к разряду фейковых новостей. Невостребованный рождественский шоколад, например, уходит за границу. Особенно охотно эту качественную немецкую продукцию покупают в странах, где Рождество вообще не отмечают. То есть, пересекая границу, Николаусы в таких случаях становятся просто шоколадными фигурками без каких-либо сезонных ограничений и дополнительных обязанностей.

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Сладкое Рождество Печенье Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.

Сладкое Рождество Полумесяцы Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.

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