 Во время протестов ″желтых жилетов″ во Франции погибла женщина | Новости из Германии о Европе | DW | 17.11.2018

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Европа

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции погибла женщина

Участница акции протеста против повышения цен на топливо оказалась под колесами автомобиля, водитель которого впала в панику после агрессивных действий демонстрантов.

Акция протеста в Альбервилле

Во Франции погибла участница массовой акции протеста против повышения цен на топливо. В субботу, 17 ноября, в городе Пон-де-Бовуазен в департаменте Изер на востоке страны находившаяся среди других протестующих женщина оказалась под колесами автомобиля, сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

По его данным, водитель автомобиля везла ребенка к врачу и оказалась в непосредственной близости от акции протеста. После того как демонстранты начали стучать по ее автомобилю, женщина впала в панику и нажала на педаль газа, указал далее глава МВД. После инцидента водитель в состоянии шока была задержана.

"Соблюдать минимальные правила порядка"

Кастанер подчеркнул, что у граждан есть право на демонстрации, и одновременно призвал протестующих соблюдать минимальные правила порядка, чтобы "избегать подобных драм".

Контекст

Ряд инцидентов произошли и в ряде других городов. В частности, в населенном пункте Селеста на границе с Германией случилась авария "с тяжелыми последствиями", заявил Кастанер. В Грасе на юго-востоке страны водитель автомобиля попытался проехать через ограждения и совершил наезд на полицейского, который получил легкие ранения. Водитель задержан.

Общенациональная акция

Движение "Желтые жилеты" проводит общенациональную акцию протеста против высоких цен на бензин и дизельное топливо. Более чем в 600 городах и коммунах страны организованы около 1500 протестных мероприятий, при этом официальные уведомления оформлены примерно на сто акций. В частности, в Париже демонстрация будет проходить целый день, участники намерены медленно ехать по парижскому городскому автобану, затрудняя движение по нему.

"Желтые жилеты" протестуют против планов правительства в будущем году вновь повысить налоги для автомобилистов, в том числе увеличить акцизы на топливо. В настоящее время один литр бензина А-95 стоит во Франции около двух евро.

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