Во время беспорядков в Штутгарте были ранены 19 полицейских

Во время погрома и беспорядков в центре Штутгарта, устроенного минувшей ночью сотнями хулиганов, были ранены 19 полицейских. Один из них находится в состоянии, несовместимом с выполнением служебных обязанностей, сообщил в воскресенье, 21 июня, заместитель главы местной полиции Томас Бергер (Thomas Berger) на пресс-конференции в штутгартской ратуше. По его словам, число пострадавших полицейских может еще вырасти, поскольку многие из них сообщают о травмах позже.

Бергер также сообщил, что после ночных беспорядков задержаны 24 человека. Прокуратура выдала ордеры на арест не менее семи из них. Семеро из 24 задержанных - несовершеннолетние, еще семь – в возрасте от 18 до 21 года. 12 из 24 являются гражданами ФРГ, указал Бергер.

От 400 до 500 участников беспорядков

В общей сложности в погромах участвовали от 400 до 500 человек. Незадолго до полуночи полицейские осуществили проверку 17-летнего гражданина Германии в парке Шлосгартен по подозрению в совершении преступлении, связанном с наркотиками. Солидарность с подростком сразу же выразили около 200-300 находившихся поблизости человек, начавших забрасывать полицейских камнями и бутылками, заявил далее Бергер. Затем число участников беспорядков увеличилось.

Между тем, по мнению главы штутгартской полиции Франца Луца (Franz Lutz), погромы не были политически мотивированными. "С нынешней точки зрения на ситуацию мы можем исключить левую или вообще политическую мотивацию этих актов насилия", - отметил он. При этом Луц указал, что минувшей ночью в городе наблюдались "беспрецедентные акты насилия против полицейских и масштабное нанесение ущерба имуществу вплоть до мародерства". По его словам, с подобным ему еще не приходилось сталкиваться за весь 46-летний стаж.

Погром в Штутгарте

Сотни хулиганов, передвигавшихся малыми группами, устроили погром в центре Штутгарта в ночь на 21 июня. Беспорядки начались около полуночи, а ранним утром "ситуация полностью вышла из-под контроля", сообщила полиция. Чтобы навести порядок в городе, в столицу Баден-Вюртемберга были переброшены силы полиции со всей федеральной земли. "Это было настоящее бесчинство", - заявил представитель полиции.

На видеозаписях, курсирующих в соцсети Twitter, видно, как молодые люди разбивают ногами витрины магазинов и вырывают из мостовой булыжники. По информации агентства dpa, хулиганы также растаскивали товары из разгромленных магазинов. Основные события разворачивались на площади Шлосплатц и улице Кёнигсштрассе. К утру 21 июня беспорядки утихли, однако полиция продолжала работать в усиленном составе.

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