Восточные немцы работают дольше, а зарабатывают меньше, чем западные

Жители восточной Германии работают дольше, чем их соотечественники в западной части страны, а получают меньше. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, которые получила фракция Левой партии в бундестаге.

В 2017 году в среднем житель на западе Германии работал 1279 часов, тогда как на востоке (включая Берлин) - 1346 часов, то есть разница составляет 67 часов.

Средний доход в западной части Германии до вычета налогов и выплат в фонды социального страхования составляет 35 084 евро, а в восточной - 30 172 евро.

Самые высокие средние годовые зарплаты в 2017 году были отмечены в Гамбурге - 40177 евро, а самые низкие в земле Мекленбург - Передняя Померания на востоке Германии - 27520 евро.

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