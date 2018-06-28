Восточные земли ФРГ особенно сильно страдают от санкций против России

Санкции ЕС против России действуют уже пять лет. Немецкие лоббисты экономического сотрудничества с Россией сомневается в верности стратегии санкций.
Санкции ЕС в отношении России из-за агрессии Москвы против Украины причинили значительно больше ущерба экономике восточных земель ФРГ, чем предприятиям в западных федеральных землях. Согласно последним данным Восточного комитета немецкой экономики, обнародованным в среду, 17 июля, торговый оборот пяти восточных земель ФРГ с Россией сократился за период с 2013 по 2018 год в среднем на 28,7 процента, в то время как на Западе ФРГ - лишь на 17 процентов.
На востоке ФРГ от санкций против России особенно сильно пострадала Саксония: ее торговый оборот с РФ сократился на 72,5 процента. В Саксонии-Анхальт минус составил 24 процента, в Бранденбурге - 20,4 и в Тюрингии - 19,9 процента. В то же время торговый оборот земли Мекленбург-Передняя Померания с Россией, наоборот, вырос на 28,7 процента.
Сильная ориентация на Россию
Глава Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) объясняет столь сильную разницу в потерях между Западом и Востоком ФРГ тем, что восточногерманское машиностроение очень сильно ориентировано на Россию. "Это не крупные концерны, это все средние предприятия, и потери, которые они несут, имеют для них огромное значение. На востоке ФРГ есть машиностроители, которые звонят нам в отчаянии, поскольку из-за потерь крупных проектов они оказываются в плачевном экономическом положении", - сказал Хармс.
В то же время он подчеркнул, что сокращение объема торговли нельзя связывать с одними лишь последствиями санкций. "Есть и косвенные последствия. Многие немецкие фирмы, к примеру, говорят, что в нынешнем политическом контексте лучше отложить стратегический инвестиционный проект в России в долгий ящик. Или российское правительство заявляет, что Россия лучше будет ориентироваться на Китай. Такие эффекты весьма сложно оценить в конкретных цифрах ", - отметил Михаэль Хармс.
Потери на трехзначную миллиардную сумму
Большая часть санкций ЕС против России из-за аннексии украинского полуострова Крым и поддержки Москвой пророссийских сепаратистов в Донбассе действует уже пять лет. Восточный комитет немецкой экономики оценивает общие потери от этих санкций и контрсанкций в трехзначную миллиардную сумму.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) несколько недель тому назад спровоцировал бурную дискуссию, призвав к отмене санкций против России. Тем не менее Евросоюз вскоре после этого продлил санкции против Москвы до января 2020 года.
Санкции не приносят пользы
По мнению Восточного комитета немецкой экономики, санкции не ведут к решению политических проблем. Они, скорее, "сплотили российскую элиту вокруг президента Путина", но не привели ни к какому прогрессу в мирном процессе на востоке Украины. В такой ситуации, естественно, следует подумать, насколько эти санкции действительно способны в долгосрочном плане привести к достижению поставленных целей", - отметил Михаэль Хармс.
Со своей стороны, председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст (Klaus Ernst) призвал правительство ФРГ, "наконец, прекратить санкции против России". "Если лекарство не действует, то не имеет смысла продлевать срок его приема или увеличивать дозу", - подчеркнул он.
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