Восточные земли ФРГ особенно сильно страдают от санкций против России

Санкции ЕС в отношении России из-за агрессии Москвы против Украины причинили значительно больше ущерба экономике восточных земель ФРГ, чем предприятиям в западных федеральных землях. Согласно последним данным Восточного комитета немецкой экономики, обнародованным в среду, 17 июля, торговый оборот пяти восточных земель ФРГ с Россией сократился за период с 2013 по 2018 год в среднем на 28,7 процента, в то время как на Западе ФРГ - лишь на 17 процентов.

На востоке ФРГ от санкций против России особенно сильно пострадала Саксония: ее торговый оборот с РФ сократился на 72,5 процента. В Саксонии-Анхальт минус составил 24 процента, в Бранденбурге - 20,4 и в Тюрингии - 19,9 процента. В то же время торговый оборот земли Мекленбург-Передняя Померания с Россией, наоборот, вырос на 28,7 процента.

Сильная ориентация на Россию

Глава Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) объясняет столь сильную разницу в потерях между Западом и Востоком ФРГ тем, что восточногерманское машиностроение очень сильно ориентировано на Россию. "Это не крупные концерны, это все средние предприятия, и потери, которые они несут, имеют для них огромное значение. На востоке ФРГ есть машиностроители, которые звонят нам в отчаянии, поскольку из-за потерь крупных проектов они оказываются в плачевном экономическом положении", - сказал Хармс.

В то же время он подчеркнул, что сокращение объема торговли нельзя связывать с одними лишь последствиями санкций. "Есть и косвенные последствия. Многие немецкие фирмы, к примеру, говорят, что в нынешнем политическом контексте лучше отложить стратегический инвестиционный проект в России в долгий ящик. Или российское правительство заявляет, что Россия лучше будет ориентироваться на Китай. Такие эффекты весьма сложно оценить в конкретных цифрах ", - отметил Михаэль Хармс.

Потери на трехзначную миллиардную сумму

Большая часть санкций ЕС против России из-за аннексии украинского полуострова Крым и поддержки Москвой пророссийских сепаратистов в Донбассе действует уже пять лет. Восточный комитет немецкой экономики оценивает общие потери от этих санкций и контрсанкций в трехзначную миллиардную сумму.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) несколько недель тому назад спровоцировал бурную дискуссию, призвав к отмене санкций против России. Тем не менее Евросоюз вскоре после этого продлил санкции против Москвы до января 2020 года.

Санкции не приносят пользы

По мнению Восточного комитета немецкой экономики, санкции не ведут к решению политических проблем. Они, скорее, "сплотили российскую элиту вокруг президента Путина", но не привели ни к какому прогрессу в мирном процессе на востоке Украины. В такой ситуации, естественно, следует подумать, насколько эти санкции действительно способны в долгосрочном плане привести к достижению поставленных целей", - отметил Михаэль Хармс.

Со своей стороны, председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст (Klaus Ernst) призвал правительство ФРГ, "наконец, прекратить санкции против России". "Если лекарство не действует, то не имеет смысла продлевать срок его приема или увеличивать дозу", - подчеркнул он.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

