 Восемь легкоатлетов из РФ смогут выступать под нейтральным флагом | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2018

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Россия

Восемь легкоатлетов из РФ смогут выступать под нейтральным флагом

К международным соревнованиям допущены 67 легкоатлетов из России. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF до сих пор приостановлено из-за допингового скандала.

Ноги бегущих легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила еще восьми российским атлетам выступать в соревнованиях под нейтральным флагом в 2018 году. Заявки Тимофея Чалого, Федора Шутова, Веры Рудаковой, Тимура Моргунова, Георгия Горохова, Ильи Иванюка, Евгения Рыбакова и Марии Аглицкой соответствуют отборочным критериям, говорится в заявлении ассоциации, опубликованном в среду, 4 июля.

Контекст

Журналист ARD Хайо Зеппельт, занимающийся проблемой допинга, не поедет в Россию. В числе проигравших на ЧМ-2018 по футболу в России оказалась критическая журналистика, полагает Томас Лачан. (14.06.2018)

В текущем году еще более 30 российских легкоатлетов смогут участвовать в международных соревнованиях. Всего IAAF одобрила заявки уже 58 спортсменов из России. (23.06.2018)

Таким образом, к участию в международных соревнованиях в 2018 году допущены уже 67 легкоатлетов из России. Заявки 62 атлетов были отклонены, еще у 5 спортсменов нейтральный статус отозван. Всего IAAF получила заявки от 199 атлетов из РФ.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в 2015 году на фоне масштабного допингового скандала. Он последовал за публикацией доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором говорится о существовании в России государственной системы применения допинга в спорте.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Ссылки в интернете

Сообщение IIAF о допуске 8 российских атлетов к соревнованиям

Аудио- и видеофайлы по теме

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Начало Олимпиады, или Болеем возле туалета - "Заповедник"  

МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов  

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