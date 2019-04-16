 Возрождение ирландского виски: ″вода жизни″ снова в цене | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 17.04.2019

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Европа

Возрождение ирландского виски: "вода жизни" снова в цене

Долгие годы Ирландия была мировым лидером по производству виски, но затем потеряла ведущие позиции. Сейчас интерес к этой старой отрасли в стране возрождается.

Бутылки ирландского виски

Дублин когда-то был мировой столицей виски

Первое, на что обращаешь внимание, когда заходишь в фойе винокурни Teeling (Teeling Whiskey Distillery), что в дублинском районе Те-Либертис, - это густой запах, отчетливый, но все же трудноопределимый. "Это идет оттуда", - объясняет Крис Хейс, указывая на стену, за которой происходит перегонка напитка. Хейс - сотрудник нового производителя виски, появившегося в Дублине в 2015 году и ставшего первым новым предприятием по производству виски в городе за последние 125 лет. "Запах будет варьироваться в зависимости от того, какой вид виски мы производим в день вашего посещения", - продолжает он.

Когда-то Дублин был мировой столицей виски. Во времена расцвета, в 19-м веке, на ирландский виски приходилось около 60 процентов мирового потребления виски. Почти все производство находилось в Дублине, где были расположены крупнейшие в мире заводы. 

Однако потом начался спад. К началу 60-х годов 20 века в Ирландии еще работало несколько предприятий по производству виски, но вскоре они были объединены в единую группу под названием Irish Distillers. Вероятно, это решение в целом спасло ирландский виски. В 70-е годы дистилляция виски в Дублине полностью прекратилась. Годовой объем производства во всей стране составлял менее 400 000 ящиков (4,8 миллиона бутылок), в то время как на пике производства, на рубеже 19-го и 20-го веков, объем доходил до 12 миллионов ящиков в год (144 миллиона бутылок).

В винокурне Teeling Whiskey Distillery

В винокурне Teeling Whiskey Distillery

Возрождение ирландского виски

Хотя в 80-е годы прошлого века объемы продаж виски из Ирландии выросли, что было вызвано крупными инвестициями французской компании по производству алкогольных напитков Pernod Ricard, которая в 1988 году приобрела Irish Distillers, настоящее возрождение ирландского виски началось только в последние несколько лет.

"То, что произошло в этом десятилетии - феноменально", - говорит в интервью DW Уильям Лавель, глава торгового объединения Ирландская ассоциация виски. - "Число винокурен выросло с четырех в начале десятых годов до 24 сегодня. Выросли и продажи: в начале десятилетия продавалось по 6 миллионов ящиков в год, а к концу 2020 года это число может возрасти более чем в два раза - до 12,5 миллионов", - замечает Лавель.

Цифры, безусловно, впечатляют. Вот уже несколько лет темпы продаж ирландского виски опережают показатели всех прочих крепких напитков длительной выдержки, а его доля на мировом рынке составляет уже около 5%. В целом, мировой спрос на виски резко растет. И хотя бурбон (американский виски) и скотч (шотландский) по-прежнему имеют гораздо бóльшую долю на рынке, сбыт ирландского виски растет значительно быстрее.

Новая винокурня - смелый шаг

Возможно, еще большее впечатление производит появление в Дублине и по всей стране новых заводов по производству виски. Помимо уже упомянутого увеличения их числа с 4 до 24, на ближайшее будущее запланировано открытие еще двадцати предприятий.

Уильям Лавель, глава Ирландской ассоциации виски

Уильям Лавель, глава Ирландской ассоциации виски

Открытие винокурни Teeling четыре года назад стало знаменательным моментом. Ее основатели, братья Стивен и Джек Тилинги, уже были связаны с этой отраслью - их отец, Джон Тилинг, в 1987 году создал винокурню в ирландском графстве Лаут. С учетом того, что должно пройти не менее трех лет, прежде чем новый виски можно запускать в продажу, открытие Teeling стало очень смелым шагом. Однако, кажется, усилия себя оправдали. В частности, в марте 2019 года один из брендов новой компании завоевал престижную награду World Whiskeys Awards.

Представитель завода Крис Хейс рассказывает, что сейчас в Ирландии появился целый ряд новых марок виски. "Раньше люди употребляли один или два бренда ирландского виски, а сейчас они хотят экспериментировать и пробовать что-то новое", - говорит он.

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"Вода жизни" снова в цене

Уильям Лавель, глава Ирландской ассоциации виски, называет несколько причин подобного бума. Не стоит забывать о размерах инвестиций, поступивших в последние тридцать лет от зарубежных корпораций, поддерживающих ирландские "супербренды" - такие как знаменитый Jameson, в настоящее время один из самых продаваемых виски в мире. Лавель также подчеркивает "храбрость и предприимчивость" мелких производителей.

Другим ключевым фактором Лавель называет то, каким образом ирландский виски в целом подавался на рынке в последние годы, причем ключевой фактор здесь - интерес туристов. Хотя прошло уже много десятилетий с тех пор, как Дублин был столицей производства виски, местный центр для туристов Jameson Distillery в год привлекает больше гостей, чем любое подобное заведение в Шотландии или в штате Кентукки, где производится американский виски.

Несмотря на то, что в отрасли есть проблемы - например, подделка брендовых напитков - Лавель полагает, что нынешний подъем будет продолжаться еще какое-то время, после чего отрасль постепенно стабилизируется. По прогнозам эксперта, это может произойти еще лет через 10-12. Кстати, само слово "виски" - это адаптация на английском ирландского словосочетания uisce beatha - "вода жизни". И судя по тому, что происходит в Ирландии, жизнь действительно вернулась в одну из старейших отраслей.

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    Автор: Наталия Королева


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