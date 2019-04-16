Возрождение ирландского виски: "вода жизни" снова в цене

Первое, на что обращаешь внимание, когда заходишь в фойе винокурни Teeling (Teeling Whiskey Distillery), что в дублинском районе Те-Либертис, - это густой запах, отчетливый, но все же трудноопределимый. "Это идет оттуда", - объясняет Крис Хейс, указывая на стену, за которой происходит перегонка напитка. Хейс - сотрудник нового производителя виски, появившегося в Дублине в 2015 году и ставшего первым новым предприятием по производству виски в городе за последние 125 лет. "Запах будет варьироваться в зависимости от того, какой вид виски мы производим в день вашего посещения", - продолжает он.

Когда-то Дублин был мировой столицей виски. Во времена расцвета, в 19-м веке, на ирландский виски приходилось около 60 процентов мирового потребления виски. Почти все производство находилось в Дублине, где были расположены крупнейшие в мире заводы.

Однако потом начался спад. К началу 60-х годов 20 века в Ирландии еще работало несколько предприятий по производству виски, но вскоре они были объединены в единую группу под названием Irish Distillers. Вероятно, это решение в целом спасло ирландский виски. В 70-е годы дистилляция виски в Дублине полностью прекратилась. Годовой объем производства во всей стране составлял менее 400 000 ящиков (4,8 миллиона бутылок), в то время как на пике производства, на рубеже 19-го и 20-го веков, объем доходил до 12 миллионов ящиков в год (144 миллиона бутылок).

В винокурне Teeling Whiskey Distillery

Возрождение ирландского виски

Хотя в 80-е годы прошлого века объемы продаж виски из Ирландии выросли, что было вызвано крупными инвестициями французской компании по производству алкогольных напитков Pernod Ricard, которая в 1988 году приобрела Irish Distillers, настоящее возрождение ирландского виски началось только в последние несколько лет.

"То, что произошло в этом десятилетии - феноменально", - говорит в интервью DW Уильям Лавель, глава торгового объединения Ирландская ассоциация виски. - "Число винокурен выросло с четырех в начале десятых годов до 24 сегодня. Выросли и продажи: в начале десятилетия продавалось по 6 миллионов ящиков в год, а к концу 2020 года это число может возрасти более чем в два раза - до 12,5 миллионов", - замечает Лавель.

Цифры, безусловно, впечатляют. Вот уже несколько лет темпы продаж ирландского виски опережают показатели всех прочих крепких напитков длительной выдержки, а его доля на мировом рынке составляет уже около 5%. В целом, мировой спрос на виски резко растет. И хотя бурбон (американский виски) и скотч (шотландский) по-прежнему имеют гораздо бóльшую долю на рынке, сбыт ирландского виски растет значительно быстрее.

Новая винокурня - смелый шаг

Возможно, еще большее впечатление производит появление в Дублине и по всей стране новых заводов по производству виски. Помимо уже упомянутого увеличения их числа с 4 до 24, на ближайшее будущее запланировано открытие еще двадцати предприятий.



Уильям Лавель, глава Ирландской ассоциации виски

Открытие винокурни Teeling четыре года назад стало знаменательным моментом. Ее основатели, братья Стивен и Джек Тилинги, уже были связаны с этой отраслью - их отец, Джон Тилинг, в 1987 году создал винокурню в ирландском графстве Лаут. С учетом того, что должно пройти не менее трех лет, прежде чем новый виски можно запускать в продажу, открытие Teeling стало очень смелым шагом. Однако, кажется, усилия себя оправдали. В частности, в марте 2019 года один из брендов новой компании завоевал престижную награду World Whiskeys Awards.

Представитель завода Крис Хейс рассказывает, что сейчас в Ирландии появился целый ряд новых марок виски. "Раньше люди употребляли один или два бренда ирландского виски, а сейчас они хотят экспериментировать и пробовать что-то новое", - говорит он.

"Вода жизни" снова в цене

Уильям Лавель, глава Ирландской ассоциации виски, называет несколько причин подобного бума. Не стоит забывать о размерах инвестиций, поступивших в последние тридцать лет от зарубежных корпораций, поддерживающих ирландские "супербренды" - такие как знаменитый Jameson, в настоящее время один из самых продаваемых виски в мире. Лавель также подчеркивает "храбрость и предприимчивость" мелких производителей.

Другим ключевым фактором Лавель называет то, каким образом ирландский виски в целом подавался на рынке в последние годы, причем ключевой фактор здесь - интерес туристов. Хотя прошло уже много десятилетий с тех пор, как Дублин был столицей производства виски, местный центр для туристов Jameson Distillery в год привлекает больше гостей, чем любое подобное заведение в Шотландии или в штате Кентукки, где производится американский виски.

Несмотря на то, что в отрасли есть проблемы - например, подделка брендовых напитков - Лавель полагает, что нынешний подъем будет продолжаться еще какое-то время, после чего отрасль постепенно стабилизируется. По прогнозам эксперта, это может произойти еще лет через 10-12. Кстати, само слово "виски" - это адаптация на английском ирландского словосочетания uisce beatha - "вода жизни". И судя по тому, что происходит в Ирландии, жизнь действительно вернулась в одну из старейших отраслей.

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