Возвращение 2-го флота США, учения НАТО на Балтике и зеркальный ответ России

Когда НАТО проводит учения в Балтийском море, Россия всегда в поле зрения. После аннексии Крыма альянс все активнее усиливает свой восточный фланг, объясняя это необходимостью защиты трех стран Балтии и Польши. В последние годы в регионе периодически возникают ситуации, когда самолеты НАТО сопровождают российские военные самолеты над Балтикой – и наоборот. Были и более опасные ситуации, когда российские самолеты пролетали вблизи американских кораблей.

"Россия – балтийская держава, мы это уважаем, – говорит Эндрю Льюис, вице-адмирал и командующий 2-м флотом ВМС США в беседе с DW. – Но Балтийское море и воздушное пространство над ним – международная территория. У нас есть право пользоваться ими в соответствии с международными нормами".

Первая операция в Европе для воссозданного флота США

Вице-адмирал Эндрю Льюис (справа) на учениях Baltops-2019

2-й флот США руководит учениями НАТО Baltops, которые стартовали 9 июня и продолжатся до 21-го. Эти учения проводятся уже более 40 лет. По данным НАТО, на этот раз в них принимают участие 16 стран - членов альянса, а также Швеция и Финляндия. Всего задействовано около 8 600 военнослужащих, 50 кораблей, две подводные лодки и около 40 единиц авиации. Самый большой корабль – испанский вертолетоносец "Хуан Карлос I", флагман испанских ВМС. Немецкая пресса отметила, что это самый крупный военный корабль, который заходил в немецкий порт Киль за последние 30 лет. До него в 1989 году это был линкор ВМС США "Айова".

Целью Baltops НАТО называет отработку основных пунктов морских операций – таких, как борьба с минами и подводными лодками, высадка десанта, учения ПВО и отражение атак "вражеских судов".

Американские военные на учениях Baltops-2019, июнь 2019

Масштаб учений в этом году сравним с предыдущими, но участие 2-го флота США делает их особенными. Этот флот действует в Северной Атлантике и был известен во времена холодной войны, в том числе во время Карибского кризиса. В 2011 году флот был расформирован, в частности потому, что администрация тогдашнего президента США Барака Обамы оценила опасность со стороны России как незначительную. В 2018 году флот был восстановлен, как отмечают в НАТО, "в качестве ответа на растущую морскую активность России в Атлантике". Baltops для 2-го флота – первая операция в Европе после восстановления. "2-й флот был основан повторно в качестве реакции на изменившуюся глобальную обстановку в сфере безопасности, - говорит командующий Эндрю Льюис. – Это не связано с одной страной". По его словам, у США и НАТО есть "конкуренты на мировой арене, один из них – Россия, еще один – Китай".

Россия проводит учебные стрельбы по кораблям

Реакция Москвы на Baltops сильно напоминает времена холодной войны. Уже в понедельник, 10 июня, Балтийский флот РФ сообщил о своих учениях с участием корветов и малых ракетных кораблей. Когда в среду солдаты пяти стан НАТО отрабатывали высадку десанта на эстонском острове Сааремаа, российские ВМС провели в море учения по уничтожению "вражеской" подводной лодки, а в Калининградской области – стрельбы из береговых ракетных систем "Бал" и "Бастион". Как сказано в официальном сообщении, "по отряду кораблей условного противника". Создается впечатление, что Россия не только внимательно следит за учениями НАТО, но отражает их как в зеркале, проводя свои. Правда, с российской стороны пока были задействованы гораздо меньшие силы – около семи кораблей.

По данным российской стороны, уже произошел один инцидент в воздухе. Сообщалось, что в понедельник российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата над Балтикой двух самолетов-разведчиков – ВВС США и Швеции. Командующий американским 2-м флотом Эндрю Льюис не исключает, что между НАТО и Россией и возможны подобные "контакты" в Северной Атлантике, но надеется на "профессиональные действия" с обеих сторон по разрешению таких ситуаций. "Мы рассчитываем на сдерживание и мирное сосуществование", - говорит вице-адмирал.

Арктика в сфере интересов 2-го флота ВМС США

Очевидно, это касается и Арктики – еще одного региона из сферы интересов 2-го флота ВМС США, в котором давно усиливает присутствие Россия. По словам Льюиса, цель США – "как можно больше узнать об условиях операций в Арктике", которую Соединенные Штаты считают своим регионом – "так же, как Россия и Норвегия". Как говорит американский военный, Вашингтон намерен добиваться того, чтобы международное морское право в Арктике не оспаривалось.

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