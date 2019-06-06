Военные и оппозиция в Судане договорились об изменениях конституции

Военные власти Судана и оппозиция договорились в субботу, 3 августа, о внесении изменений в конституцию страны. Так называемое "конституционное заявление" определяет властные полномочия совместного переходного правительства из представителей армии и оппозиции, а, кроме того, регулирует вопросы размещения сил охраны порядка и амнистии для высокопоставленных военных в связи с насильственными разгонами демонстраций оппозиции, сообщает агентство AFP

Как заявил представитель Африканского союза, сторонам удалось договориться по большинству спорных вопросов и "суданский народ в ближайшие дни ожидают хорошие известия". По его словам, переговоры при посредничестве Африканского союза продолжатся для уточнения технических деталей. При этом дата вступления соглашения в силу и дата назначения временного правительства на данный момент неизвестны.

Свержение президента аль-Башира

В апреле военные свергли авторитарного президента Судана Омара аль-Башира, правившего страной последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников.

После смены власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство. Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган.

В начале июня военный совет разогнал палаточный лагерь оппозиции в Хартуме. В результате погибли более 100 человек. Оппозиция начала крупномасштабную акцию гражданского неповиновения, однако через несколько дней организаторы забастовки заявили о ее прекращении и о готовности возобновить переговоры с военными властями страны.

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