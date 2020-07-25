Военнослужащие-гомосексуалы в ФРГ будут реабилитированы

Военнослужащие, подвергшиеся дискриминации в бундесвере из-за их гомосексуальности, получат компенсации, говорится в законопроекте, выдержки из которого публикует в субботу, 25 июля, издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Законопроект, который министерство обороны представит в сентябре назван "Закон о реабилитации военнослужащих, осужденных военными судами за гомосексуальные действия по обоюдному согласию и находящихся в неблагоприятном положении при несении службы".

Ранее в июле министр обороны Германии и глава правящего в стране Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) извинилась за десятилетия систематической дискриминации гомосексуалов в бундесвере: их увольняли и лишали возможности профессионального роста. Только 20 лет назад Минобороны ФРГ издало указ о прекращении дискриминации на почве сексуальной ориентации.

Новый законопроект предусматривает отмену приговоров военных судов и выдачу компенсаций не только действующим, но и бывшим военнослужащим, в том числе тем, кто служил еще в армии ГДР.

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