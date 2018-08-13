Водитель убитых в ЦАР российских журналистов взят под стражу

В столице Центральноафриканской республики (ЦАР) Банги взят под стражу водитель троих российских журналистов, погибших в этой стране в начале августа. Об этом сообщило агентство РБК вечером в понедельник, 13 августа, со ссылкой на второго секретаря посольства России в ЦАР Виктора Токмакова. По его словам, водитель проходит по делу в статусе свидетеля. Как сообщили в российской дипмиссии РИА "Новости", свобода водителя ограничена, чтобы обеспечить доступ к нему в рамках следственных действий и не подвергать его жизнь опасности.

В посольстве РФ также сообщили, что Следственный комитет РФ, расследующий убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, готовит поездку следователей в ЦАР, но ее точные даты пока неизвестны.

В ЦАР приехали российские журналисты

Между тем в ЦАР прибыла группа российских журналистов, в том числе спецкор Федерального агентства новостей (ФАН) Кирилл Романовский, корреспондент портала "Фонтанка.ру" Юлия Никитина, независимый журналист Владимир Малянов, а также фотокорреспондент и оператор Денис Тарасов. Они поддерживают связь с посольством РФ и намерены изучить социальную и политическую обстановку в ЦАР.

Ранее Романовский сообщил, что ФАН организует и финансирует журналистское расследование гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко. По информации портала "Медуза", именно Романовский познакомил Расторгуева с "фиксером", якобы сотрудником структуры ООН в ЦАР, на встречу с которым направлялись журналисты, когда на них напали.

Военный журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. Они работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера - неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил РФ. Собирая материал, репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями", финансируемым Михаилом Ходорковским.

Смотрите также:

World Press Photo Award: лучшие снимки Российские геи Запечатлев гомосексуальную пару из Санкт-Петербурга, датский фотограф Мадс Ниссен хотел напомнить о тяжелом положении сексуальных меньшинств в России. На конкурсе World Press Photo Award его снимок был признан фотографией года. "Это фото обладает большой эстетической силой и отображает тему гуманности", - так обосновало свое решение жюри.

World Press Photo Award: лучшие снимки Беженцы в Средиземном море Итальянец Массимо Сестини занял второе место в категории "Новости. Одиночные снимки". На его фото с высоты птичьего полета запечатлена лодка с потерпевшими кораблекрушение беженцами. Они были спасены итальянской береговой охраной и переправлены в Италию.

World Press Photo Award: лучшие снимки Инфицированный вирусом Эбола Двое медиков возвращают пораженного вирусом Эбола жителя Сьерра-Леоне в изолятор, из которого он сбежал. Автору этой работы, американцу Питу Мюллеру, досталась первая премия в категории "Новости. Истории".

World Press Photo Award: лучшие снимки Участница акции протеста в Стамбуле Девушка, раненая в Стамбуле во время столкновений полиции с демонстрантами. Демонстрация была организована после похорон 15-летнего мальчика, скончавшегося накануне от полученной в ходе антиправительственной акции протеста травмы. Автор снимка, турецкий фоторепортер Бюлент Килич, занял первое место в категории "Экстренные новости. Одиночные снимки".

World Press Photo Award: лучшие снимки Священнослужитель на Майдане Православный священник осеняет крестным знамением участников акции протеста на киевском Майдане. Эта работа французского фотожурналиста Жерома Сессини отмечена премией в категории "Новости".

World Press Photo Award: лучшие снимки Китайский рабочий накануне Рождества На руках и одежде - ядовитая красная пыль. На голове - колпак Санта-Клауса. На лице - защитная маска. Так выглядит 19-летний рабочий одной из китайских фабрик по производству новогодних украшений. Автор фото, китайский фотограф Ронгу Чен, получил вторую премию в категории "Проблемы современности".

World Press Photo Award: лучшие снимки Обезьяна в цирке Сучжоу Прижавшаяся к стене цирковая обезьянка со страхом смотрит на подошедшего к ней с плетью дрессировщика. Снимок, сделанный китайским фоторепортером Йонгжи Чу, удостоен первой премии в категории "Природа".

World Press Photo Award: лучшие снимки Охота на носорога Молодые воины африканского племени Самбуру склонились над убитым носорогом. Американская фотожурналистка Эми Витале получила за это фото вторую премию в категории "Природа".

World Press Photo Award: лучшие снимки Споры грибка убивают муравья Споры грибка проникают в мозг муравья и парализуют его. Автор фотографии, американский репортер Ананд Варма, стал победителем в категории "Природа. Истории".

World Press Photo Award: лучшие снимки ЧМ-2014 в Бразилии Аргентинский футболист Лионель Месси смотрит на Кубок мира после финала чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. Китайский фоторепортер Бао Тайлян удостоен за этот снимок первой премии в категории "Спорт. Одиночные снимки".

World Press Photo Award: лучшие снимки Артистический тачдаун Состязание по американскому футболу. Великолепный тачдаун Оделла Бекхэма из команды New York Giants, которая играет против Dallas Cowboys. Эта работа американца Эла Белло отмечена второй премией в категории "Спорт". Автор: Мартин Муно, Наталия Королева

