 Водитель убитых в ЦАР российских журналистов взят под стражу | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2018

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Россия

Водитель убитых в ЦАР российских журналистов взят под стражу

Следственный комитет РФ готовит поездку в Центральноафриканскую республику для расследования убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Столица ЦАР Банги

Столица ЦАР Банги

В столице Центральноафриканской республики (ЦАР) Банги взят под стражу водитель троих российских журналистов, погибших в этой стране в начале августа. Об этом сообщило агентство РБК вечером в понедельник, 13 августа, со ссылкой на второго секретаря посольства России в ЦАР Виктора Токмакова. По его словам, водитель проходит по делу в статусе свидетеля. Как сообщили в российской дипмиссии РИА "Новости", свобода водителя ограничена, чтобы обеспечить доступ к нему в рамках следственных действий и не подвергать его жизнь опасности.

Контекст

В ЦАР убиты репортеры Джемаль, Радченко и Расторгуев, работавшие над фильмом о ЧВК Вагнера. DW следит за расследованием обстоятельств гибели россиян. Текст обновляется. (02.08.2018)

Расследовать деятельность российских ЧВК опасно для жизни. Кто-то падает с балкона. Других убивают таинственные грабители. Иван Преображенский об убийстве журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР. (01.08.2018)

В посольстве РФ также сообщили, что Следственный комитет РФ, расследующий убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, готовит поездку следователей в ЦАР, но ее точные даты пока неизвестны.

В ЦАР приехали российские журналисты

Между тем в ЦАР прибыла группа российских журналистов, в том числе спецкор Федерального агентства новостей (ФАН) Кирилл Романовский, корреспондент портала "Фонтанка.ру" Юлия Никитина, независимый журналист Владимир Малянов, а также фотокорреспондент и оператор Денис Тарасов. Они поддерживают связь с посольством РФ и намерены изучить социальную и политическую обстановку в ЦАР.

Ранее Романовский сообщил, что ФАН организует и финансирует журналистское расследование гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко. По информации портала "Медуза", именно Романовский познакомил Расторгуева с "фиксером", якобы сотрудником структуры ООН в ЦАР, на встречу с которым направлялись журналисты, когда на них напали.

Военный журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. Они работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера - неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил РФ. Собирая материал, репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями", финансируемым Михаилом Ходорковским. 

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