Водители каких машин чаще совершают аварии

Водители каких автомобилей чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий в Германии? Мужчины или женщины? Ответы на эти и другие такие вопросы дают авторы исследования, проведенного концерном Generali. Для этого они проанализировали около 700 тысяч заявлений о страховых случаях, поступивших в компанию в 2015 и 2017 годах. В прошлом году, например, по вопросам регулирования материальной ответственности в эту фирму обратился каждый девятый владелец автомобильного полиса.

Немецкие водители и лошадиные силы

В частности, данные исследования подтвердили расхожий стереотип о том, что особенно много ДТП на немецких дорогах происходит по вине водителей "Мерседесов" и "БМВ". Например, в прошлом году на каждые сто легковых машин Mercedes, застрахованных в этой фирме, пришлось 5,4 случая выплат за причиненный ущерб. На каждую сотню BMW - 5,2 случая. Более осторожно ведут себя за рулем водители на "Фиатах" (Fiat) и "Шкодах" (Skoda) - всего по 4,6 страховых случая.

Многое зависит от мощности мотора. Частота аварий среди водителей машин с двигателями до 75 лошадиных составляет шесть процентов. Среди автомобилей от 250 до 300 лошадиных сил - почти двадцать процентов.

Как в Германии наказывают лихачей

Превышение и наказание За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

Превышение и наказание Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

Превышение и наказание В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

Превышение и наказание Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.

Превышение и наказание Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

Превышение и наказание Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

Превышение и наказание Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.

Превышение и наказание Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

Превышение и наказание Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

Превышение и наказание Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

Превышение и наказание В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

Превышение и наказание Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

Превышение и наказание Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

Превышение и наказание К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

Превышение и наказание Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

Превышение и наказание Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

Превышение и наказание Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

Превышение и наказание В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.



Чаще всего ДТП происходят в городах и регионах с особенно интенсивным движением. Если общий уровень аварий по всей Германии среди клиентов концерна Generali составил 11,7 процента, то в крупных городах, имеющих статус федеральных земель, он оказался выше. В Берлине - 15,5 процента, в Гамбурге - 15,4 процента, в Бремене - 13,5 процента. Высокая аварийность также наблюдается в густонаселенной Рурской области, вокруг Франкфурта-на-Майне, на юге Баварии, вокруг Эрфурта и на востоке Шлезвиг-Гольштейна . Там, где на дорогах более просторно, аварии возникают реже. В Мекленбурге - Передней Померании и Бранденбурге этот показатель составил всего 10,8 процента.

Статистические данные страхового концерна не подтверждают мнение некоторых самонадеянных мужчин о том, что женщины якобы водят хуже. Среди мужчин-водителей частота совершения аварий составила 11,4 процента, среди женщин - только на один процентный пункт больше.

Дни недели и погода

В какие дни недели машины бьются чаще? В воскресенье риск попасть в аварию в Германии вдвое ниже, чем в четверг или пятницу. Авторы исследования предполагают, что в эти дни в конце рабочей недели водители чаще куда-то торопятся, что приводит к увеличению числа ДТП.

Что с погодой и временами года? Снег, гололедица и другие зимние погодные условия в среднем не оказывают заметного негативного влияния на статистику. По данным исследования, больше всего аварий происходит в мае и августе. Зимой, как предполагают эксперты, водители в Германии ведут себя более осторожно. Рост аварий в теплые месяцы года они объясняют увеличением числа мотоциклистов на дорогах, а также периодом отпусков, к месту проведения которых многие жители Германии и соседних стран предпочитают отправляться на машинах.

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Туристические маршруты по Германии По Германии - на автомобиле Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Некоторым из них мы уже посвятили отдельные фотогалереи, а сейчас продолжим знакомство, представив сразу целый десяток. Посмотрите и напишите, о каком из них вы хотели бы узнать на нашем сайте более подробно?

Туристические маршруты по Германии Дорога автомобильных аллей (Deutsche Alleenstraße) ••• Это даже не отдельный маршрут, а целая сеть дорог от Балтийского моря до Боденского озера протяженностью около 2900 километров. Проект начали разрабатывать в 1990-х годах, чтобы сохранить автомобильные аллеи на территории бывшей ГДР, где они оказались под угрозой из-за модернизации старых и строительства новых трасс после воссоединения страны.

Туристические маршруты по Германии Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstraße) ••• Фахверк - типичная немецкая архитектура и способ строительства. Сейчас в Германии насчитывается более миллиона таких домов, многим - по несколько сотен лет. Общая протяженность всех частей этого туристического маршрута составляет около 3500 километров. Смотреть, не пересмотреть! На фотографии - старый склад в Висмаре.

Туристические маршруты по Германии Немецкая альпийская дорога (Deutsche Alpenstraße) ••• Большая часть этого 450-километрового автомобильного маршрута проходит среди восхитительных горных ландшафтов по территории Баварии. Начинается он около Боденского озера в Баден-Вюртемберге. Конечная точка находится в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд. Маршрут бы проложен в 1930-х годах и считается одним из самых старых в Германии.

Туристические маршруты по Германии Молочно-сырные маршруты (Deutsche Milch- und Käsestraßen) ••• Следующий проект не является туристическим маршрутом в классическом смысле, а представляет собой своего рода сборник региональных путеводителей по небольшим молочным фермам и сыроварням, предлагающим посетителям продукцию в собственных лавках и киосках.

Туристические маршруты по Германии Немецкий вулканический маршрут (Deutsche Vulkanstraße) ••• Этот 280 километровый туристический маршрут проложен от Рейна до гор вулканического происхождения в регионе Айфель. Большая его часть проходит по национальному геопарку Лахер-Зе. Так называется одно из здешних озер вулканического происхождения, образовавшееся около 13 тысяч лет назад во время извержения супервулкана Лах.

Туристические маршруты по Германии Фарфоровые дороги (Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.

Туристические маршруты по Германии Дорога Гогенцоллернов (Hohenzollernstraße) ••• 250-километровый туристический маршрут Дорога Гогенцоллернов проложен в Баден-Вюртемберге между Швабским Альбом и Боденским озером. Главная достопримечательность на этом пути находится около города Хехинген - родовой замок этой династии, представители которой были прусскими королями и германскими императорами.

Туристические маршруты по Германии Маршрут индустриальной культуры (Route der Industriekultur) ••• Рурская область в земле Северный Рейн - Вестфалия долгое время была главным центром немецкой угледобывающей и сталелитейной промышленности. Сегодня по этому региону проложен 400-километровый Маршрут индустриальной культуры. Особое место на нем занимает бывшая шахта Цольферайн - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристические маршруты по Германии Маршрут рейнской романтики (Route der Rheinromantik) ••• Следующий маршрут проложен вдоль Рейна от Кельна до Майнца. Самая красивая часть - 67-километровый отрезок между Кобленцем и Бингеном, памятники которого в 2002 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн.

Туристические маршруты по Германии Дорога императоров и королей (Straße der Kaiser und Könige) ••• Завершим наш обзор международным маршрутом, проходящим вдоль Дуная по Германии, Австрии и Венгрии - от Регенсбурга до Будапешта по местам, где располагались дворцы и резиденции правителей разных эпох. Путешествовать по нему можно также по воде, на поезде, велосипеде или даже пешком.

Туристические маршруты по Германии Выбираем маршрут О каком из этих или других туристических маршрутов по Германии вы хотели бы узнать более подробно. Пишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com. Автор: Максим Нелюбин



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