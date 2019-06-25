Власти Украины установили максимальные тарифы на теплоснабжение

Решение правительства в Киеве приведет к снижению тарифов на тепло в среднем на 14 процентов. Ранее в рамках соглашения с МВФ Украина обязалась повышать коммунальные тарифы.
В Украине в отопительный сезон 2019-2020 года тариф на теплоснабжение не будет превышать 1400 гривен за гигакалорию (Гкал). Такое решение приняло правительство страны в среду, 26 июня. Предельное значение действует при наличии счетчика тепла для городов областного значения. Если он отсутствует, максимальный тариф составит 35 гривен за квадратный метр.
Министр юстиции Павел Петренко пояснил, что решение приведет к снижению тарифов на тепло в среднем на 14 процентов, а в отдельных городах падение может составить 40%. Правительство также установило предельные уровни для тарифов на горячее водоснабжение в размере 83,66 гривен за кубометр при подключении полотенцесушителя и 75,74 гривен/куб.м при его отсутствии, пишут "Украинские новости".
Против постановления о тарифах выступили министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр экономразвития и торговли Степан Кубив, глава Минфина Оксана Маркарова и вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Обязательства Украины перед МВФ
Украина обязалась привести коммунальные тарифы в соответствие с рыночным уровнем в рамках программы получения кредитов Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. Соответствующая договоренность была достигнута в 2018 году. При этом снижение тарифов на коммунальные услуги - одно из главных ожиданий избирателей Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины в мае 2019 года. В конце мая МВФ заявил, что возобновит сотрудничество с Киевом после выборов в Верховную раду, намеченных в Украине на конец июля.
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