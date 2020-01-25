 Власти Турции сообщили о 31 погибшем в результате землетрясения | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2020

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Европа

Власти Турции сообщили о 31 погибшем в результате землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Элязыг на востоке Турции. По данным властей, разрушены десятки строений, более 900 человек пострадали.

Разрушения в Турции после землетрясения

В Турции в результате землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Элязыг на востоке страны, произошедшего 24 января, погиб как минимум 31 человек, более 900 пострадали. Кроме того, разрушены либо повреждены десятки зданий. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,75 километра. Толчки ощущались и в прилегающих к Элязыгу провинциях Турции, и на севере Сирии.

Контекст

На земельных выборах в Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) - партнер канцлера Меркель по коалиции - потерпел историческое поражение. Это не останется без последствий, считает Розалия Романец. (15.10.2018)

В Турции постоянно происходят сильные землетрясения, так как страна расположена на нескольких литосферных плитах. Так, 17 августа 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек, напоминает агентство AFP. 

 

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    Автор: Андрей Гурков


 

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