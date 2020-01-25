Власти Турции сообщили о 31 погибшем в результате землетрясения

В Турции в результате землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Элязыг на востоке страны, произошедшего 24 января, погиб как минимум 31 человек, более 900 пострадали. Кроме того, разрушены либо повреждены десятки зданий. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,75 километра. Толчки ощущались и в прилегающих к Элязыгу провинциях Турции, и на севере Сирии.

В Турции постоянно происходят сильные землетрясения, так как страна расположена на нескольких литосферных плитах. Так, 17 августа 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек, напоминает агентство AFP.

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