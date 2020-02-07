Власти Праги хотят увековечить память Бориса Немцова и Анны Политковской

Власти Праги намерены назвать площадь у посольства России в Чехии именем российского политика Бориса Немцова. Голосование может пройти 24 февраля, цитирует онлайн-издание Aktualne.cz мэра Праги Зденека Гржиба в пятницу, 7 февраля. Комитет по топонимике не нашел технические, административные или организационные препятствия для переименования площади Pod kaštany (Под каштанами). По словам градоначальника, власти хотят провести церемонию открытия в пятую годовщину убийства политика.
Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.
В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке в Москве, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и скверы в Вильнюсе и Киеве. Мемориальные доски в память о Борисе Немцове установлены также на домах в Нижнем Новгороде и Ярославле.
Мэр Праги: убийства журналистов демонстрируют уровень демократии
Кроме того, власти чешской столицы хотят увековечить имя журналистки российской "Новой газеты" Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года. Ее именем могут назвать участок пешеходной дорожки в пражском парке Стромовка. "Убийства журналистов - одна из "красных линий", указывающих на уровень демократии в стране", - заявил Гржиб. В свою очередь, комитет по топонимике "не сомневается, что Борис Немцов и Анна Политковская как жертвы политически мотивированного насилия заслуживают сохранения их памяти".
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Автор: Евлалия Самедова, Москва