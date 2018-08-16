 Власти Петербурга дали ″Мемориалу″ три месяца на выселение | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2018

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Россия

Власти Петербурга дали "Мемориалу" три месяца на выселение

От правозащитной организации требуют покинуть здание на Разъезжей улице. Ранее власти города неоднократно продлевали договор аренды. "Мемориал" ожидает разъяснений.

Логотип правозащитной организации

Власти Санкт-Петербурга намерены выселить правозащитную организацию "Мемориал" из здания на Разъезжей улице, которое та занимала с 1997 года. Об этом депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский написал на своей странице в Facebook в четверг, 16 августа. По его словам, ранее срок аренды с организацией неоднократно продлевался. Последний раз договор был заключен в 2011 году.

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Просьба о продлении договора, которую "Мемориал" направил городским властям перед истечением срока аренды, осталась без ответа, сообщила исполнительный директор правозащитной организации Галина Школьник. "Нас все это время никто не выселял", - заявила она. По словам Школьник, в соответствии с договором он "считается действующим", если "стороны не имеют претензий".

Занимаемое помещение необходимо освободить в течение трех месяцев, сообщили представители городского комитета имущественных отношений. Ведомство не назвало причин расторжения договора аренды. "Мемориал" ожидает разъяснений от властей города и намерен обратиться в суд, если решение останется без изменений, сообщила исполнительный директор организации.

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