Власти Петербурга дали "Мемориалу" три месяца на выселение

Власти Санкт-Петербурга намерены выселить правозащитную организацию "Мемориал" из здания на Разъезжей улице, которое та занимала с 1997 года. Об этом депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский написал на своей странице в Facebook в четверг, 16 августа. По его словам, ранее срок аренды с организацией неоднократно продлевался. Последний раз договор был заключен в 2011 году.

Просьба о продлении договора, которую "Мемориал" направил городским властям перед истечением срока аренды, осталась без ответа, сообщила исполнительный директор правозащитной организации Галина Школьник. "Нас все это время никто не выселял", - заявила она. По словам Школьник, в соответствии с договором он "считается действующим", если "стороны не имеют претензий".

Занимаемое помещение необходимо освободить в течение трех месяцев, сообщили представители городского комитета имущественных отношений. Ведомство не назвало причин расторжения договора аренды. "Мемориал" ожидает разъяснений от властей города и намерен обратиться в суд, если решение останется без изменений, сообщила исполнительный директор организации.

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