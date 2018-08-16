Власти Петербурга дали "Мемориалу" три месяца на выселение

От правозащитной организации требуют покинуть здание на Разъезжей улице. Ранее власти города неоднократно продлевали договор аренды. "Мемориал" ожидает разъяснений.
Власти Санкт-Петербурга намерены выселить правозащитную организацию "Мемориал" из здания на Разъезжей улице, которое та занимала с 1997 года. Об этом депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский написал на своей странице в Facebook в четверг, 16 августа. По его словам, ранее срок аренды с организацией неоднократно продлевался. Последний раз договор был заключен в 2011 году.
Просьба о продлении договора, которую "Мемориал" направил городским властям перед истечением срока аренды, осталась без ответа, сообщила исполнительный директор правозащитной организации Галина Школьник. "Нас все это время никто не выселял", - заявила она. По словам Школьник, в соответствии с договором он "считается действующим", если "стороны не имеют претензий".
Занимаемое помещение необходимо освободить в течение трех месяцев, сообщили представители городского комитета имущественных отношений. Ведомство не назвало причин расторжения договора аренды. "Мемориал" ожидает разъяснений от властей города и намерен обратиться в суд, если решение останется без изменений, сообщила исполнительный директор организации.
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