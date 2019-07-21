 Власти Италии впустили в страну 182 мигранта на судне Ocean Viking | Новости из Германии о Европе | DW | 23.09.2019

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Европа

Власти Италии впустили в страну 182 мигранта на судне Ocean Viking

Во второй раз в течение недели власти в Риме дали разрешение судну со спасенными в море нелегальными мигрантами войти в итальянский порт.

Ocean Viking и спасенные беженцы

Ocean Viking спасает беженцев в Средиземном море

Во второй раз за неделю новое правительство Италии впустило в страну беженцев, спасенных Ocean Viking. Судно благотворительных организаций SOS Méditerranée и "Врачи без границ" с 182 мигрантами на борту получило возможность войти в сицилийский порт Мессина, сообщила SOS Méditerranée в ночь на понедельник, 23 сентября, в Twitter.

Контекст

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По данным организации, находившиеся на корабле люди 18 сентября были спасены у ливийского побережья. Представитель МВД Италии подтвердил в интервью газете La Stampa разрешение кораблю Ocean Viking войти в порт Мессины.

Поворот в итальянской политике в отношении спасенных мигрантов

17 сентября Италия согласилась пустить на берег 82 беженцев, спасенных Ocean Viking, который стал первым за последние 14 месяцев гражданским спасательным судном, получившим официальное разрешение высадить нелегальных мигрантов в Италии. Как полагают активисты, этот шаг может означать поворот в рестриктивной миграционной политике, которую проводило предыдущее правительство в Риме и бывший глава МВД Маттео Сальвини.

23 сентября на Мальте пройдут консультации министров внутренних дел Германии, Франции, Италии и Мальты, представителей председательствующей в ЕС Финляндии, а также Еврокомиссии. Они обсудят создание механизма распределения беженцев, спасаемых в Средиземном море.

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