Власти Италии впустили в страну 182 мигранта на судне Ocean Viking

Во второй раз за неделю новое правительство Италии впустило в страну беженцев, спасенных Ocean Viking. Судно благотворительных организаций SOS Méditerranée и "Врачи без границ" с 182 мигрантами на борту получило возможность войти в сицилийский порт Мессина, сообщила SOS Méditerranée в ночь на понедельник, 23 сентября, в Twitter.

По данным организации, находившиеся на корабле люди 18 сентября были спасены у ливийского побережья. Представитель МВД Италии подтвердил в интервью газете La Stampa разрешение кораблю Ocean Viking войти в порт Мессины.

Поворот в итальянской политике в отношении спасенных мигрантов

17 сентября Италия согласилась пустить на берег 82 беженцев, спасенных Ocean Viking, который стал первым за последние 14 месяцев гражданским спасательным судном, получившим официальное разрешение высадить нелегальных мигрантов в Италии. Как полагают активисты, этот шаг может означать поворот в рестриктивной миграционной политике, которую проводило предыдущее правительство в Риме и бывший глава МВД Маттео Сальвини.

23 сентября на Мальте пройдут консультации министров внутренних дел Германии, Франции, Италии и Мальты, представителей председательствующей в ЕС Финляндии, а также Еврокомиссии. Они обсудят создание механизма распределения беженцев, спасаемых в Средиземном море.

______________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

