Власти Берлина не разрешили строительство копии Берлинской стены в 2018 году

Сенат Берлина и администрация центрального округа Берлин-Митте не дали разрешение на строительство копии Берлинской стены в центре города. Принятое в четверг, 20 сентября, решение обусловлено невозможностью "детально рассмотреть заявку в сжатые сроки". По замыслу организаторов, стена с 12 октября по 9 ноября должна была окружать квартал в районе Дворца кронпринцев.

Озабоченность властей вызвали, в частности, вопросы безопасности. На улицах предстояло установить сотни бетонных элементов, а возведенная стена затруднила бы доступ в исторический центр немецкой столицы на несколько недель. Кроме того, поданные несколько раз документы тем не менее не были оформлены полностью, что необходимо для быстрого рассмотрения заявки. Власти намерены рекомендовать организатору перенести проект на 2019 год, в котором Германия отметит 30-летие со дня падения Берлинской стены.

Первый этап глобального проекта

Берлинская инсталляция - первый из трех этапов глобального проекта "Свобода. Равенство. Братство", посвященного презентации фильма "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского. По словам берлинских координаторов проекта, суть инсталляции сводится не только к премьере фильма, но и к возможности создать особое место в центре города, в котором можно будет "почувствовать историю".

Проект стоимостью 6,6 миллионов евро спонсирует лондонский фонд Phenomen Trust, связанный с предпринимателем Сергеем Адоньевым, инвестировавший в России, среди прочего, в проекты в сфере коммуникации и мобильной связи. Он также был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак.

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