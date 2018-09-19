 Власти Берлина не разрешили строительство копии Берлинской стены в 2018 году | Новости из Германии о Германии | DW | 20.09.2018

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Германия

Власти Берлина не разрешили строительство копии Берлинской стены в 2018 году

Власти озабочены предполагаемым затруднением доступа в исторический центр Берлина. Инсталляция является частью проекта, посвященного презентации фильма "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского.

Около Бранденбургских ворот в Берлине

Сенат Берлина и администрация центрального округа Берлин-Митте не дали разрешение на строительство копии Берлинской стены в центре города. Принятое в четверг, 20 сентября, решение обусловлено невозможностью "детально рассмотреть заявку в сжатые сроки". По замыслу организаторов, стена с 12 октября по 9 ноября должна была окружать квартал в районе Дворца кронпринцев.

Озабоченность властей вызвали, в частности, вопросы безопасности. На улицах предстояло установить сотни бетонных элементов, а возведенная стена затруднила бы доступ в исторический центр немецкой столицы на несколько недель. Кроме того, поданные несколько раз документы тем не менее не были оформлены полностью, что необходимо для быстрого рассмотрения заявки. Власти намерены рекомендовать организатору перенести проект на 2019 год, в котором Германия отметит 30-летие со дня падения Берлинской стены.

Контекст

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Первый этап глобального проекта

Берлинская инсталляция - первый из трех этапов глобального проекта "Свобода. Равенство. Братство", посвященного презентации фильма "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского. По словам берлинских координаторов проекта, суть инсталляции сводится не только к премьере фильма, но и к возможности создать особое место в центре города, в котором можно будет "почувствовать историю".

Проект стоимостью 6,6 миллионов евро спонсирует лондонский фонд Phenomen Trust, связанный с предпринимателем Сергеем Адоньевым, инвестировавший в России, среди прочего, в проекты в сфере коммуникации и мобильной связи. Он также был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак.

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    Вдоль бывшей Берлинской стены

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  • Велосипедисты

    Вдоль бывшей Берлинской стены

    Велопроезд

    Для удобства путешественников маршрут разделен на 14 отрезков протяженностью от 7 до 21 километра. Начальный и конечный пункты каждого находится рядом со станциями общественного транспорта, прежде всего - городской железной дороги (S-Bahn). Провоз велосипедов в Берлине оплачивается отдельно, "велобилет" стоит от 2,50 евро (на два часа) до 4,80 евро (на весь день).

  • Информационный указатель на маршруте

    Вдоль бывшей Берлинской стены

    Информационный указатель на маршруте

    На всем протяжении (даже в лесу) маршрута установлены информационные указатели. На создание веломаршрута ушло четыре года, он финансировался из берлинского городского бюджета по статье расходов "улучшение региональной экономической инфраструктуры". Арендовать велосипед в Берлине можно примерно за 12-15 евро в сутки.

  • Историческая экспозиция в лесу

    Вдоль бывшей Берлинской стены

    Историческая экспозиция в лесу

    Один из информационных стендов, а всего их 29, посвященных жертвам Берлинской стены - тем, кто погиб при попытке бегства на Запад. Эти стенды с краткими биографиями жертв дополняют уже имеющиеся памятники и мемориальные доски на территории бывшего Западного Берлина.

  • Музей в бывшей сторожевой башне погранвойск ГДР

    Вдоль бывшей Берлинской стены

    Музей в бывшей сторожевой башне

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  • Сторожевая башня

    Вдоль бывшей Берлинской стены

    Сторожевая башня

    Сторожевая башня - одна из немногих сохранившихся пограничных вышек на бывшей границе ГДР и Западного Берлина. Музей открыт ежедневео (кроме понедельника), но только в теплое время года - с апреля до конца сентября. Вход - свободный. От бывшей контрольной полосы рядом не осталось никаких следов.

    Автор: Владимир Есипов


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На велосипеде вдоль бывшей Берлинской стены

Контекст

Вдоль бывшей Берлинской стены

160 километров по периметру бывшего Западного Берлина - один из самых оригинальных веломаршрутов Германии и музей под открытым небом. (09.11.2017)  

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