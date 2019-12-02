Владимир Путин подписал закон о физлицах-"иноагентах"

Статус может быть присвоен гражданам РФ, сотрудничающим со СМИ-"иноагентами" и получающим зарубежное финансирование. Ранее российские общественные деятели призвали Путина не подписывать закон.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, разрешающий признавать физических лиц "иностранными агентами" (закон о дополнительном регулировании СМИ-"иностранных агентов"). Этот статус может быть присвоен иностранцам и гражданам РФ, если они сотрудничают со СМИ-"иноагентами" или распространяют информацию из СМИ-"иноагентов" и при этом получают зарубежное финансирование, под которым понимаются не только денежные средства, но и "иное имущество". Текст документа был опубликован в понедельник на портале правовой информации.
Деятели культуры призывали Путина не подписывать закон
27 ноября более 60 российских политиков, ученых, правозащитников и деятелей культуры опубликовали открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о физлицах-"иноагентах". Они заявили, что данный закон является "юридически абсурдным" и "посягает на базовые конституционные права (россиян. - Ред.)".
Закон о физлицах-"иноагентах" раскритиковали также правозащитники из международной организации Amnesty International, представители организации "Репортеры без границ" и других НКО. В совместном заявлении они назвали его "еще одним шагом на пути к ограничению свободных и независимых СМИ", а также "могущественным инструментом", который может быть использован для того, "чтобы заставить замолчать голос оппозиции".
После того, как закон о физлицах-"иноагентах" в конце ноября был одобрен Советом Федерации, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пообещал, что этот закон не будет использован против блогеров и публицистов, а статус "иноагента" будут присваивать по согласованию с Минюстом и МИД. Это, по мнению Левина, является "механизмом, защищающим от необоснованных решений".
"Иностранные агенты" - НКО и СМИ
С 2012 года работающие в России некоммерческие организации (НКО), которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, обязаны регистрироваться в качестве "иностранных агентов", указывать на это на распространяемых ими материалах, в том числе на своем интернет-сайте, и регулярно отчитываться перед Минюстом об источниках финансирования. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числятся свыше 70 организаций.
Реестр СМИ-"иноагентов" появился в России в 2017 году. Сейчас в нем девять редакций. Это медиакомпания "Голос Америки", а также "Радио Свобода" и его подразделения. Закон о дополнительном регулировании СМИ-"иноагентов" обязывает издания, состоящие в реестре "иноагентов", учредить российское юридическое лицо для работы в РФ и указывать в своих публикациях, что они созданы "иностранным агентом".
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Статья DW об одобрении закона и физлицах-"иноагентах" Советом Федерации