 Владимир Путин подписал закон о физлицах-″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 02.12.2019

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Россия

Владимир Путин подписал закон о физлицах-"иноагентах"

Статус может быть присвоен гражданам РФ, сотрудничающим со СМИ-"иноагентами" и получающим зарубежное финансирование. Ранее российские общественные деятели призвали Путина не подписывать закон.

Прикрепленный к спине мужчины лист бумаги с надписью иностранный агент

С декабря 2019 года в России физлица могут быть признаны "иноагентами"

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, разрешающий признавать физических лиц "иностранными агентами" (закон о дополнительном регулировании СМИ-"иностранных агентов").  Этот статус может быть присвоен иностранцам и гражданам РФ, если они сотрудничают со СМИ-"иноагентами" или распространяют информацию из СМИ-"иноагентов" и при этом получают зарубежное финансирование, под которым понимаются не только денежные средства, но и "иное имущество". Текст документа был опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Деятели культуры призывали Путина не подписывать закон 

27 ноября более 60 российских политиков, ученых, правозащитников и деятелей культуры опубликовали открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о физлицах-"иноагентах". Они заявили, что данный закон является "юридически абсурдным" и "посягает на базовые конституционные права (россиян. -  Ред.)".

Контекст

Эколог из Калининграда Александра Королёва, которая запросила политическое убежище в Германии, рассказала DW о продолжающемся уголовном преследовании. После выплаты штрафов дела в отношении нее не закрыли. (07.11.2019)

Закон о признании граждан РФ "иноагентами" является "юридически абсурдным" и "антиконституционным", считают правозащитники, ученые и деятели культуры, настаивающие, чтобы Путин его не подписывал. (27.11.2019)

Закон о физлицах-"иноагентах" раскритиковали также правозащитники из международной организации Amnesty International, представители организации "Репортеры без границ" и других НКО. В совместном заявлении они назвали его "еще одним шагом на пути к ограничению свободных и независимых СМИ", а также "могущественным инструментом", который может быть использован для того, "чтобы заставить замолчать голос оппозиции".

После того, как закон о физлицах-"иноагентах" в конце ноября был одобрен Советом Федерации, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пообещал, что этот закон не будет использован против блогеров и публицистов, а статус "иноагента" будут присваивать по согласованию с Минюстом и МИД. Это, по мнению Левина, является "механизмом, защищающим от необоснованных решений".

"Иностранные агенты" - НКО и СМИ

С 2012 года работающие в России некоммерческие организации (НКО), которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, обязаны регистрироваться в качестве "иностранных агентов", указывать на это на распространяемых ими материалах, в том числе на своем интернет-сайте, и регулярно отчитываться перед Минюстом об источниках финансирования. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числятся свыше 70 организаций.

Реестр СМИ-"иноагентов" появился в России в 2017 году. Сейчас в нем девять редакций. Это медиакомпания "Голос Америки", а также "Радио Свобода" и его подразделения. Закон о дополнительном регулировании СМИ-"иноагентов"  обязывает издания, состоящие в реестре "иноагентов", учредить российское юридическое лицо для работы в РФ и указывать в своих публикациях, что они созданы "иностранным агентом".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

Статья DW об одобрении закона и физлицах-"иноагентах" Советом Федерации

Статья DW об одобрении закона и физлицах-"иноагентах" Советом Федерации  

Закон о признании физлиц "иноагентами" на портале правовой информации

Закон о признании физлиц "иноагентами" на портале правовой информации

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ФСБ нейтрализует критиков Кремля: Лев Пономарев о новой атаке на "иноагентов". DW Новости  

Путин приказал служить. Мы все - иноагенты. Главные новости с юмором! – "Заповедник", выпуск 100  

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