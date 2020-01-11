Владимир Путин - голубь мира для Ливии?

Москва поддерживала одну из конфликтующих сторон в Ливии. Теперь Кремль превратился в посредника по проведению мирных переговоров. Сергей Елкин о новой роли Владимира Путина.
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