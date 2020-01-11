Владимир Путин - голубь мира для Ливии?

Вступится ли Россия за Иран и зачем ей Ливия?

Стоит ли миру готовиться к войне между США и Ираном, и какие интересы преследует Россия на Ближнем Востоке, в том числе в Ливии? На эти вопросы ответили DW немецкие эксперты по региону.