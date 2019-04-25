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Владимир Кличко

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Кличко".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Потопить Северный поток-2: каковы планы кандидата на пост главы Еврокомиссии. DW Новости (24.04.19) 25.04.2019

Немецкий кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер убежден, что Евросоюз должен положить конец зависимости от российского газа. Nord Stream 2, в свою очередь, грозит ЕС судом.

Братья Кличко подводят итоги президентских выборов в Украине в "Немцова. Интервью" 24.04.2019

Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу подводят итоги выборов и рассказывают о своих планах.

22.04.2019, Kiev, Ukraine DW Nemtsova - Interview mit Wladimir und Vitali Klitschko

"Немцова. Интервью": Как братья Кличко отреагировали на победу Зеленского 24.04.2019

После второго тура президентских выборов в Украине Виталий и Владимир Кличко подвели итоги голосования и в проекте "Немцова. Интервью" рассказали о своих политических амбициях.

Deutsche Welle принимает поздравления в честь 65-летия (05.06.2018) 05.06.2018

В честь дня рождения Deutsche Welle Владимир Кличко заговорил на немецком и английском, Григорий Явлинский рассказал, чем DW важна для сегодняшней России, а Эмманюэль Макрон произнес название нашей компании на французский лад. И это звучит почти как "немецкий велосипед". Ура, праздник проходит весело и позитивно!

Новые протесты в Армении: Никол Пашинян борется за кресло премьера - DW Новости (02.05.2018) 02.05.2018

1 мая парламент Армении не утвердил лидера протестного движения Никола Пашиняна в должности премьера. Сам Пашинян в ответ призвал своих сторонников к гражданскому неповиновению.
Nemtsova Interview mit ehermaliger Boxer Wladimir Klitschko

Владимир Кличко: В отличие от спорта, в политике нет правил 02.05.2018

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал Жанне Немцовой о борьбе с допингом, политической карьере своего брата Виталия и отношениях России и Украины.

Владимир Кличко: Спортсмены - не идиоты. Это стереотип (02.05.2018) 02.05.2018

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал Жанне Немцовой о любви к брейк-дансу, жизни после ухода из большого спорта и о том, чем может быть опасен допинг на ринге.

Владимир Кличко завершает карьеру боксера (03.08.2017) 03.08.2017

Известный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что уходит из профессионального спорта. В общей сложности Кличко провел 69 поединков, одержав в них 64 победы.

LONDON, ENGLAND - APRIL 29: Wladimir Klitschko looks on in the ring prior to his fight against Anthony Joshua for the IBF, WBA and IBO Heavyweight World Title bout at Wembley Stadium on April 29, 2017 in London, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры 03.08.2017

Украинский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко завершил спортивную карьеру.
Britain Boxing - Anthony Joshua v Wladimir Klitschko IBF, IBO & WBA Super World Heavyweight Title's - Wembley Stadium, London, England - 29/4/17 Anthony Joshua knocks down Wladimir Klitschko Action Images via Reuters / Andrew Couldridge Livepic EDITORIAL USE ONLY.

Боксер Владимир Кличко проиграл бой Энтони Джошуа 29.04.2017

Судья прекратил матч после одиннадцатого раунда. Кличко не удалось вернуть себе титул чемпиона мира в супертяжелом весе, а Джошуа стал чемпионом по версии IBF, а также WBA и IBO.

Владимир Кличко предсказал исход боя с Энтони Джошуа (28.04.2017) 28.04.2017

Украинский боксер Владимир Кличко сразится с непобедимым британцем Энтони Джошуа 29 апреля. Свой прогноз исхода Кличко записал на флешку.
Bildergalerie Apfelwein in Hessen+++ Fußball, Testspiel Eintracht Frankfurt - FC Chelsea, am Sonntag (01.08.2010) in der Commerzbank Arena in Frankfurt am Main. Der Boxer Wladimir Klitschko posiert mit einem Krug Apfelwein. Frankfurt gewann die Partie mit 2:1. +++ (C) picture-alliance/dpa/F. von Erichsen

Глава немецкого концерна EWE уволен из-за пожертвования фонду Кличко 23.02.2017

В 2016 году глава EWE Маттиас Брюкман перевел фонду Кличко четверть миллиона евро, не согласовав это решение с наблюдательным советом. По данным СМИ, в качестве ответного жеста от Кличко ожидался визит в Ольденбург.
Wladimir Klitschko schaut enttäuscht bei der Pressekonferenz am 28.11.2015 in der Esprit-Arena in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) nach dem Boxkampf gegen Fury. Klitschko verlor den Weltmeistertitel der Welt-Boxverbände IBF, WBO und WBA. Foto: Friso Gentsch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

Владимир Кличко подает в суд на Тайсона Фьюри 17.08.2016

Конфликт по поводу матча-реванша между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри вышел на новый уровень. Украинский боксер подает в немецкий суд на британского чемпиона.
21.7.2015 FILE - Ukranian WBA, WBO, IBO and IBF heavyweight world champion boxer Wladimir Klitschko speaks during a press conference at the Esprit Arena in Duesseldorf, Germany, 21 July 2015. PHOTO: ROLF VENNENBERND/DPA (zu dpa Ex-Weltmeister Klitschko als Dozent in der Schweiz vom 10.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/R. Vennenbernd

20 студентов готовятся к бою с Владимиром Кличко 15.02.2016

15 февраля украинский боксер открывает программу обучения, преподавателем и инициатором которой он является. Студентам предстоит, в частности, научиться справляться с поражениями.
Boxing - Wladimir Klitschko v Tyson Fury WBA, IBF & WBO Heavyweight Title's - Esprit Arena, Dusseldorf, Germany - 28/11/15Tyson Fury in action against Wladimir Klitschko during the fightReuters / Kai PfaffenbachLivepic TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/I. Fassbender

Кличко признал закономерность поражения 29.11.2015

Украинский боксер заявил, что ему не хватило скорости в поединке с Тайсоном Фьюри. Кличко выразил намерение провести матч-реванш.
Boxing - Wladimir Klitschko v Tyson Fury WBA, IBF & WBO Heavyweight Title's - Esprit Arena, Dusseldorf, Germany - 28/11/15 Tyson Fury in action against Wladimir Klitschko during the fight Reuters / Ina Fassbender Livepic -- eingestellt von haz

Кличко рассчитывает на матч-реванш против Фьюри 29.11.2015

Менеджер украинского боксера подтвердил намерение воспользоваться пунктом о праве на матч-реванш. Владимир Кличко проиграл англичанину Тайсону Фьюри в 12-раундовом бою.
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