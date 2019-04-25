Владимир Кличко: Спортсмены - не идиоты. Это стереотип (02.05.2018)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал Жанне Немцовой о любви к брейк-дансу, жизни после ухода из большого спорта и о том, чем может быть опасен допинг на ринге.