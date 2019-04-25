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В честь дня рождения Deutsche Welle Владимир Кличко заговорил на немецком и английском, Григорий Явлинский рассказал, чем DW важна для сегодняшней России, а Эмманюэль Макрон произнес название нашей компании на французский лад. И это звучит почти как "немецкий велосипед". Ура, праздник проходит весело и позитивно!