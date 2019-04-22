Владимир Зеленский объявлен избранным президентом Украины

Владимир Зеленский во вторник, 30 апреля, официально объявлен избранным президентом Украины. Это следует из протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая подвела окончательные итоги голосования, провозгласив кандидата от партии "Слуга народа" победителем выборов.

Зеленский набрал 73,22 процента голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко - 24,45 процента. Явка превысила 62 процента.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что до конца дня официальные результаты будут переданы в издания Верховной рады "Голос Украины" и кабинета министров "Урядовый (правительственный. - Ред.) курьер" для их публикации, после чего итоги будут считаться официально вступившими в силу. Начиная с этого момента, в 30-дневный срок должна состояться инаугурация, после которой новый президент сможет приступить к исполнению своих обязанностей.

ЦИК готов к досрочным выборам в Раду

Глава ЦИК Слипачук подчеркнула, что комиссия готова к досрочным парламентским выборам, если на уровне руководства страны будет принято соответствующее решение.

Ранее Зеленский обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов голосования, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду. Зеленский отметил, что президент, у которого уровень доверия составляет 73 процента, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента. "Система боится, а это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо. Все будет хорошо даже не на 73, а на все 100 процентов", - заявил он.

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