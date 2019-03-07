Владимир Зеленский, или Кто на выборах в Украине засмеется последним

Так совпало, что президентские выборы в Украине пройдут 31 марта, а предварительные результаты голосования объявят в День смеха. Один из кандидатов в президенты этому особенно рад. "1 апреля - офигенная для меня дата. Победить. Я ведь клоун, правда?", - сказал Владимир Зеленский в интервью онлайн-изданию "Украинская правда" в январе. Такие двусмысленные фразы, ирония и как бы постоянное подмигивание аудитории - главное оружие популярного телевизионного комика и политического новичка, который за считанные месяцы стал одним из лидеров президентской гонки.

Согласно соцопросам, за его кандидатуру на предстоящих выборах могут проголосовать от 20 до 25 процентов избирателей. Зеленский обошел в предвыборной гонке многолетних фаворитов - нынешнего президента Петра Порошенко и оппозиционного политика, бывшего премьера Юлию Тимошенко. Его выход во второй тур считается почти гарантированным. Как ему это удалось?

Как комик стал кандидатом в президенты

41-летний Владимир Зеленский - энергичный мужчина невысокого роста с хрипловатым голосом. Сын институтского профессора из Кривого Рога - промышленного центра на юго-востоке Украины, сделал карьеру от талантливого школьного "клоуна" до, пожалуй, самого известного и успешного комика страны.

Выпускник спецшколы с английским языком мечтал о МГИМО, о чем сам рассказывал в разных интервью, но в итоге предпочел условную "синицу в руках", получив юридическое образование в вузе, где преподавал его отец. В 1990-е Зеленский начал выступать в КВН, в том числе - в Высшей лиге, много времени проводил в Москве. Но в итоге из-за разногласий с Александром Масляковым вернулся в Украину, где в начале 2000-х начался его взлет как шоумена и телевизионного менеджера. Конек Зеленского: политическая сатира.

Владимир Зеленский во время концерта в Киеве, февраль 2019

С тех пор уже почти 20 лет Зеленский вместе с командой потешается над украинской политической элитой. Они именуют себя "Студия Квартал 95", так называется один из районов Кривого Рога. Помимо сценических шоу, коллектив делает комедийные сериалы и художественные фильмы. В одном из таких сериалов Зеленский играет школьного учителя истории, который становится президентом. Сериал называется "Слуга народа" - такое название Зеленский дал и своей до недавнего времени неизвестной партии.

Критики видят в Зеленском несамостоятельную политическую фигуру и говорят о его возможном союзе с крупным бизнесменом Игорем Коломойским из Днепра, бывшего Днепропетровска. Цель этого якобы альянса - помешать переизбранию Порошенко. Зеленский объявил о своей кандидатуре в новогоднюю ночь на канале Коломойского "1+1", на котором выходят и его шоу, и фильмы. Ради короткого видеообращения Зеленского было сдвинуто новогоднее поздравление Порошенко, что многие восприняли как вызов президенту.

Известно, что у Порошенко и Коломойского в недавнем прошлом были конфликты, прежде всего в нефтяной и банковской сфере. Зеленский и Коломойский отрицают политическое сотрудничество перед выборами. До "1+1" Зеленский работал генеральным продюсером самого популярного украинского телеканала "Интер".

Что обещает кандидат Зеленский

Еще недавно Зеленский отвергал президентские амбиции. В интервью газете "Комсомольская правда в Украине" в 2016 году он сказал, что каждый должен заниматься своим делом и называл политику и государство сложной сферой, в которой он не все понимает. "И так вот с шашкой наголо говорить и кричать, как многие известные люди, которые не в политике, мол, сейчас я тут кем-то стану - и вы все заживете офигенно, - конечно же, это популизм чистейшей воды", - говорил он тогда.

Петр Порошенко и Игорь Коломойский, март 2015

Сейчас Зеленский, очевидно, видит ситуацию по-другому и занимается именно тем, что его противники и наблюдатели называют "чистым популизмом". В своей нашпигованной юмором избирательной программе Зеленский обещает "Украину мечты" - страну без коррупции, с высокими зарплатами и пенсиями, быстрым интернетом и хорошими дорогами. Также среди его обещаний - "больше народовластия", то есть больше референдумов, больше справедливости и безопасности. Кандидат обещает закончить войну на востоке Украины, но о том, как он собирается это сделать, новоиспеченный политик говорит мало. "Только путем переговоров", - сказал Зеленский во время одного из своих редких выступлений на телевизионном ток-шоу. Он явно избегает этого формата, чтобы не показать свои слабые знания в политике, предполагают обозреватели в Киеве.

Последствие разочарования в политике

Успех Зеленского кажется неожиданным, помимо прочего, еще и потому, что в некоторых ключевых моментах он воплощает обратное тому, что стало мейнстримом в украинской политике. Он говорит в основном по-русски и представляет, прежде всего, русскоязычное население востока и юга Украины. В его программах в минувшие годы доставалось на орехи в основном прозападным политикам, вроде тогдашнего президента Виктора Ющенко, в том время как пророссийский Виктор Янукович был объектом более осторожных шуток. Кроме того, Зеленский карикатурно изображал украинский патриотизм, хотя и делал это малозаметно, между строк.

Обозреватели объясняют успех Зеленского большим запросом среди украинцев на новые лица в политике. Кандидат-комик притягивает, в первую очередь, молодых избирателей, которые знают его и смеются над его шутками. На это указывает и его лексика - слова "офигенный", "клевый" или "кабздец", похоже, должны подчеркнуть его близость к молодым и дистанцироваться от профессиональных политиков.

Типичные избиратели Зеленского - такие люди, как, например, Андрей, 31-летний сотрудник сферы IT из провинциального города на востоке Украины. "Он кажется единственным кандидатом, который способен еще что-то изменить к лучшему", - говорит Андрей, который разочаровался в Порошенко и не доверяет Тимошенко. Андрей считает себя украинским патриотом, но политикой интересуется мало. От Зеленского он ждет, прежде всего, борьбы с коррупцией, ситуация с которой, по его словам, стала "хуже, чем была" до нынешнего президента.

И все-таки, несмотря на высокий рейтинг, победа Зеленского на выборах была бы сенсацией, говорят эксперты. Он сильно поляризует общество, раздражая тех, кто считает его пророссийским. По данным опросов, Зеленский симпатичен примерно 40 процентам украинцев, но лишь половина из них готова за него голосовать. Кроме того, его избиратели - в основном молодежь, и неизвестно, сколько из них придет на избирательные участки. Но усложнить переизбрание Порошенко Зеленский может, от чего теоретически могла бы выиграть Тимошенко. Выход во второй тур уже был бы победой для комика, который готовится к парламентским выборам осенью. Его партия лидирует в соцопросах и может рассчитывать на выход в число победителей.

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