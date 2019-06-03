 Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 04.06.2019

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Украина

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Киев готов внедрить минские соглашения, заявил президент Украины в штаб-квартире НАТО. Очередная встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в Минске 5 июня.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией. "Мы готовы внедрить минские соглашения", - сообщил глава государства в ходе визита в штаб-квартиру НАТО во вторник, 4 июня. Он, в то же время, подчеркнул, что Украина сперва "должна быть способна защитить себя".

5 июня в Минске состоится очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Украинская сторона намерена представить на встрече "конкретные предложения", заявил Зеленский накануне и подтвердил на пресс-конференции в Брюсселе.

Курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО

Глава государства подчеркнул, что стратегический курс Украины на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО "остается неизменным", назвав его "приоритетом нашей внешней политики", передает корреспондент DW. В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО "придерживается политики открытых дверей". "У каждой нации есть право на выбор собственного пути. Это, разумеется, относится и к Украине", - отметил Столтенберг.

Минские соглашения

Минские договоренности были заключены в 2015 году в рамках "нормандского формата", в который вошли Германия, Россия, Украина и Франция. "Нормандский формат" был создан в июне 2014 года для урегулирования ситуации на востоке Украины. Встречи "нормандской четверки" проходят как на уровне лидеров государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.

Контекст

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Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал военные действия в отношении вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллионов жителей были вынуждены покинуть регион.

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