 Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента | Новости из Германии об Украине | DW | 29.05.2019

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Украина

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Принятие закона об импичменте - одно из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Несколькими часами ранее на сайте Рады был зарегистрирован аналогичный законопроект, предложенный "Блоком Петра Порошенко".

Президент Украины Владимир Зеленский во время принятия присяги 20 мая 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время принятия присяги 20 мая 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, внес в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства. Текст  документа "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" уже размещен на сайте украинского парламента.

Контекст

Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей избирательной кампании обещал не назначать своих людей на госпосты. Но все происходит с точностью до наоборот, пишет FAZ. (23.05.2019)

Партия Владимира Зеленского хочет победить на внеочередных парламентских выборах, создать крупнейшую фракцию и сформировать правительство. Но ни партийного списка, ни программы у нее еще нет. (29.05.2019)

Согласно проекту, основанием для досрочного прекращения полномочий президента Украины может стать лишь совершение им государственной измены или иного преступления.

В случае подозрения на наличие оснований для импичмента расследование должна проводить специальная временная комиссия Верховной рады Украины, говорится в законопроекте.

Закон об импичменте от "Блока Петра Порошенко"

Принятие закона об импичменте было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

Ранее в тот же день на сайте Верховной рады был также зарегистрирован проект закона "О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или иного преступления". Его автором стал депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. 

"Слышал, что сторонники Зеленского обижаются, что прошлая власть постоянно критикует Слугу Народа и не хочет вести конструктивный диалог. Ну вот смотрите, не критикую и конструктивно вношу законопроект, который обещал внести Зеленский. Надеюсь, Рада поддержит закон об импичменте", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

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    Автор: Ута Штайнвер


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