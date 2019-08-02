Виталий Кличко: Зеленский не может меня уволить

Администрация президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться ухода Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Кличко считает это незаконным и заявляет, что партия "Слуга народа" намерена взять столицу Украины под свой контроль. В интервью корреспонденту DW мэр Киева Виталий Кличко рассказал о противостоянии с людьми Зеленского, о своих дальнейших действиях, а также ответил на вопрос, есть ли в Киеве "смотрящие".

DW: Господин Кличко, администрация президента Зеленского добивается вашего увольнения с поста главы Киевской горадминистрации (КГГА). В связи с этим между вами и главой АП Андреем Богданом возник открытый конфликт. Есть ли у вас конфликт и с самим президентом Зеленским?

Виталий Кличко: Все, что происходит, антиконституционно. Это нарушение закона. В первую очередь, это нарушение закона о столице. Президент не может меня уволить, не может меня уволить и господин Богдан. Потому что в законе о столице прописано, что законодательная и исполнительная власть в городе Киеве осуществляется городским главой. И мэр Киева, который выиграл выборы, должен быть назначен главой КГГА. Это не мой конфликт. Я отстаиваю не себя. Я отстаиваю право киевлян выбирать власть, которая должна быть на 100 процентов им подотчетна.

- Какие риски могут возникнуть, если пост мэра Киева и пост главы КГГА будут занимать разные люди?

Виталий Кличко

- Возникнет ступор власти. Город не сможет функционировать. Я могу это сравнить с ситуацией, в которой вы садитесь в машину, а в ней два водителя, и вам нужно куда-то ехать. У каждого водителя свой план, и они едут в разные направления. Может произойти авария…Сейчас я ощущаю, что идет политическая борьба за контроль над столицей. Я встречался с президентом Зеленским и с господином Богданом и говорил, что нам нужно объединять наши усилия, ведь у нас так много вызовов. И, если вам нужно бороться, и мэр Киева вас не устраивает, потому что он не член вашей партии, то, пожалуйста, давайте проводить досрочные выборы мэра.

- Если все-таки дойдет до того, что на пост главы КГГА будет назначен генеральный директор канала 1+1 Александр Ткаченко, избранный в новый парламент от правящей партии "Слуга народа", какими будут ваши действия? Вы готовы к сотрудничеству?

- Я буду обращаться в суд, к международному сообществу, потому что это уничтожение самоуправления. Я понимаю, что у нас конфликтное законодательство, оно не оптимальное. Именно так в 2010 году сделал экс-президент Виктор Янукович, когда, не имея своего мэра, отстранил от руководства городом Леонида Черновецкого и поставил на должность главы КГГА своего Александра Попова. И Киев жил без мэра три года. К чему это привело? К "Революции достоинства" в 2014-м.

- Андрей Богдан утверждает, что ему предлагали взятку, чтобы вы остались на посту главы КГГА. Вы требовали, чтобы он назвал имена этих людей. Они вообще существуют?

- Сейчас идет кампания по дискредитации меня, как городского главы. Господин Богдан - глава офиса президента распространяет слухи. Может ли информация быть правдивой, я не знаю. Но я впервые слышу, что кто-то ему предлагал такую огромную взятку - 20 млн. долларов!!! Я обратился в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро создано после Майдана для борьбы с коррупцией. - Ред.) и требую провести расследование. Если это неправда, то пусть господин Богдан извиняется. Если правда, то этих людей нужно привлекать к ответственности.

- Вы заявили, что офис президента Зеленского хочет, чтобы вы все свои действия согласовывали с определенными людьми. С кем? Что именно вы должны согласовывать?

- Мне позвонил по закрытому каналу спецсвязи Богдан и предложил согласовывать свои действия с господином Ткаченко, который является продюсером канала 1+1. А второй человек - он работал в КГГА, а потом был уволен - это господин Андрей Варвиш, известный застройщик. Мы знаем, что они оба имеют в Киеве общие проекты. Я сказал господину Богдану, что готов координировать свои действия, если он мне скажет, какие официальные должности занимают эти люди. Если они не имеют никаких официальных должностей, то я, как мэр Киева, не буду отчитываться перед людьми, которые не несут никакой ответственности.

- Глава администрации президента Зеленского заявил, что вы не контролируете Киевский городской совет (Киевраду), и якобы признали, что вынуждены договариваться с так называемыми "смотрящими". Кого имел в виду Андрей Богдан? Действительно есть "смотрящие", которые неофициально управляют Киевом?

- Хороший вопрос. Но к господину Богдану. Еще раз хочу сказать, что вы находитесь в кабинете мэра Киева. Я персонально отвечаю за город. И нет в Киеве ни одного человека, который принимает решения вместо мэра. Все остальное, уж простите меня, это вранье.

- Вы можете подтвердить, что контролируете работу Киевсовета?

- Киевсовет контролировать невозможно, потому что в Киевсовете есть представители разных политических сил. Мы договариваемся. Если возникают конфликты, недоразумения, то мы садимся за стол переговоров. И за последние 5 лет у нас еще никогда не было противостояний.

- Кстати, господин Богдан назвал и вас в числе кандидатов на должность главы КГГА. Как вы это расцениваете?

- Он понимает, что, сняв или не назначив Кличко на эту должность, он нарушает закон. Так я это расцениваю.

- Вы стали фактически единственным представителем предыдущей власти, кто пошел на открытый конфликт с командой Зеленского. Вы планируете объединяться с другими политическими силами, которые возможно также недовольны новой властью?

- Я не иду на конфликт. У меня есть возможность жить в Германии, США, в любой стране мира. Я хочу жить по европейским стандартам у себя дома. И я поставил перед собой задачу изменить страну, поэтому я и стоял на Евромайдане. Я защищал там европейский, демократический выбор каждого украинца. Это мои принципы и за них я буду бороться.

- Что именно вы ответили главе Радикальной партии Украины Олегу Ляшко, который предложил вам объединить усилия в борьбе, как он выразился, против "зеленой чумы"?

- Я узнал об этом из социальных сетей. Разговора с ним на эту тему у меня не было. Я думаю, что лучше такие вопросы задавать господину Ляшко (смеется).

- Экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов пытается инициировать против вас уголовные производства. В частности, якобы по фактам хищения земли. Что вы можете ответить на такие обвинения?

- Я могу сказать, что это сделано исключительно для медиаэффекта: привлечь внимание, выставить Кличко в негативном свете. Чтобы тебе выделили землю, нужно пройти все депутатские комиссии, депутаты Киеврады должны за это проголосовать, нужно получить выводы соответствующих департаментов КГГА. Выделение земли происходит абсолютно прозрачно. Я убежден, что эти обвинения лопнут как мыльный пузырь. И вы увидите, что уже через несколько дней из этого ничего не выйдет.

- Накануне Андрей Портнов сказал, что вас якобы допросили в ГБР (Государственное бюро расследований, созданное для борьбы с преступлениями чиновников. - Ред.). Вы можете это подтвердить или опровергнуть?

- Меня не могли допрашивать. Я ходил в ГБР давать показания как свидетель. Господин Портнов - представитель власти Януковича. Он 5 лет находился в России и теперь вернулся. К сожалению, есть такая тенденция, что много людей, которые тогда были у власти - в команде Януковича, теперь возвращаются. Это напоминает месть. Месть за то, что их лишили власти. Месть за то, что страна выбрала проевропейский путь развития. Только с этим я связываю действия Портнова.

- Есть ли угроза того, что Украина не пойдет европейским путем?

- Есть такая опасность. Не секрет, что и Россия делает все для этого. Я могу сказать, что любая дестабилизация может привести к завершению существования государства Украина. Ключевой ответ и нашим друзьям, и нашим врагам, и я об этом много раз говорил, это наш успех. И нам - представителям разных политических сил - нужно делать все, чтобы улучшать уровень жизни людей.

- Вы встречались с экс-мэром Нью-Йорка, теперь адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. О чем вы говорили? Можно ли считать, что в конфликт с офисом Зеленского вошла "большая политика"?

- Мы знакомы с господином Джулиани 15 лет. Он всегда мне подсказывает, дает советы, он большой друг Украины. Мы действительно говорили об Украине, о реформах, говорили о самоуправлении. У нас была дискуссия о событиях в Украине.

- Вы сейчас не жалеете о том, что фактически отказались баллотироваться на пост президента Украины в 2014-м?

- В 2014-м было бы странно, если бы люди, которые стояли по одну сторону баррикад, начали бороться один против другого и сражаться за власть в тот момент, когда происходил захват Крыма, Донецка, Луганска. Я тогда был уверен и обратился ко всем с призывом, поддержать самого рейтингового кандидата в президенты, который имел самые большие шансы выиграть в первом туре. Я до сегодняшнего дня уверен в том, что принял тогда правильное решение. Если бы оно было иным, кто знает, к чему бы это привело. Проект "Новороссия" мог быть реализован не только в Донецке и Луганске.

- У вас есть желание продолжать дальше свою политическую карьеру? Может, вы хотите оставить политическую арену и вернуться на спортивную?

- На спортивную? (смеется) Всему свое время. Мы с братом сделали в спорте все, что можно было. И олимпийские медали завоевали, и пояса чемпионов мира. Собрали все пояса, какие только можно было. Откровенно хочу сказать, что моя нынешняя работа очень тяжелая. Она неблагодарная. Но, я получаю удовольствие от того, что люди подходят и говорят "спасибо". Это придает сил. Я знаю, что никто на моей должности не смог бы сделать лучше. Я работаю 24 часа в сутки.

- Когда будет назначено новое правительство, может быть принято решение о новом главе КГГА. Вы к этому готовы? Что будете делать?

- Я лучше, чем кто-либо другой, знаю одно правило: без борьбы победы никогда не будет. Я буду бороться.

- Спасибо.

Беседовала Александра Индюхова

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

