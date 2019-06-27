Виновен ли Иран во взрывах танкеров в Оманском заливе?

Причиной очередной эскалации и без того серьезного дипломатического конфликта между Ираном и США стали взрывы 13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах - японском "Кокука Карейджес" и норвежском "Фронт Альтаир". Не прошло и дня, как Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. По данным американских военных, суда подорвали диверсионными магнитными минами. Иран отвергает обвинения.

Вашингтон обнародовал не всю информацию?

Опрошенные DW военные эксперты подчеркивают, что установка и удаление магнитной мины сопряжены с большим риском и должны проводиться специалистами. Детонаторы прикрепляются к судам магнитом - обычно под ватерлинией. Но пробоина, образовавшаяся после взрыва в корпусе японского танкера, находилась на высоте более метра над ватерлинией. Причем именно взрыв на "Кокука Карейджес" используют в США как основной аргумент в обвинениях в адрес Ирана.

На этом фоне обращают на себя внимание показания владельца японской судоходной компании, которой принадлежит "Кокука Карейджес": выступая 14 июня перед представителями японских СМИ, Ютака Катада заявил, что члены экипажа видели, как к танкеру приближается какой-то "летящий по воздуху объект".

Данное противоречие по сей день не удается объяснить. "Очевидно, Вашингтон обнародует не всю имеющуюся у американцев информацию. Но если это действительно так, то подобные действия вредят, прежде всего, Соединенным Штатам. Похоже, им есть, что скрывать", - говорит основатель британской расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс в беседе с DW.

Первые улики: видео и две фотографии

Вечером 13 июня в 22:20 по местному времени Центральное командование США (CENTCOM) в Тампе, штат Флорида, распространило крупнозернистое черно-белое видео, выложив его на своем сайте, на сайте ВМС США и на YouTube.

Как утверждает американская сторона, кадры видеоролика длиной одну минуту 39 секунд демонстрируют, как к борту "Кокука Карейджес" приближается патрульный катер морских сил иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), чтобы снять с борта танкера неразорвавшуюся магнитную мину.

На первых кадрах видео, действительно, можно увидеть размытые силуэты нескольких мужчин в спасательных жилетах, один из которых подтягивается к борту танкера. Однако опубликованное видео очень плохого качества, изображение на нем нечеткое, кроме того, видеоролик склеен из нескольких эпизодов. Неясно также, когда и как он был снят.

Кроме видеозаписи, Центральное командование США опубликовало две фотографии танкера "Кокука Карейджес", сделанные на расстоянии. Красными стрелками на фотографии помечена большая пробоина в задней части борта выше ватерлинии и выпуклый предмет округлой цилиндрической формы в середине борта - на фотографии видны лишь его очертания.

Фотография с пробоиной и "предметом округлой цилиндрической формы" на борту танкера

По словам Вашингтона, этот предмет и есть невзорвавшаяся магнитная мина, удаление которой с борта судна и доказывает опубликованное видео. На обеих фотографиях указан источник: USS Bainbridge (DDG 96). Это - название эскадренного миноносца, в настоящее время дислоцированного в регионе происшествия. Именно он забрал 21 члена экипажа "Кокука Карейджес" с голландского буксира "Coastal Ace", ранее эвакуировавшего команду с горящего танкера. С большой уверенностью можно предположить, что спасенных моряков тщательно допросили. Однако детали беседы с ними до сих пор не обнародованы.

Насколько достоверны доказательства США?

Сайт marinetraffic.com, отслеживающий передвижение морских судов, позволяет определить местонахождение танкера и его маршрут через Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским. В момент взрыва японское судно находилось у побережья Ирана. Детальное сравнение танкера в американском видеоролике с другими, более ранними изображениями "Кокука Карейджес", не оставляет сомнений в том, что на видеоматериалах Центрального командования США действительно фигурирует именно этот танкер.

Находящиеся в открытом доступе фотографии с большой вероятностью также позволяют установить, что небольшое судно на видео сбоку от японского танкера - это скоростной катер типа "Гашти", которые используются иранским "Корпусом стражей Исламской революции". Но лиц находящихся на катере людей разглядеть на фотографии нельзя, а их действия неясны. Невозможно также проверить, где и когда были сделаны снимки.

Основатель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс предполагает, что размытое изображение - это результат умышленных действий. На фотографиях изображено, "как иранцы снимают с борта танкера какой-то объект, предположительно, магнитную мину, но ни на одном снимке нет четкого изображения этого предмета", - рассуждает Хиггингс. И действительно, первые кадры видеоролика изображают, как находящиеся на катере люди снимают с борта катера странный объект, при этом они заслоняют его собой. "Почему американцы не начали снимать видео несколькими секундами раньше, когда объект еще не был скрыт?" - недоумевает основатель Bellingcat.

Новый пресс-релиз Пентагона: 11 снимков

Опубликованные Вашингтоном видео и две фотографии не произвели желаемого эффекта на западных партнеров Вашингтона. После одностороннего выхода США из заключенного с Тегераном соглашения об ограничении иранской ядерной программы именно европейцы стремились наладить диалог с Ираном. Кроме Соединенных Штатов лишь Великобритания открыто обвинила Иран в нападении на два нефтяных танкера.

17 июня министерство обороны США опубликовало новый пресс-релиз, включавший в себя одиннадцать цветных фотографий и документ в формате Word с их подробным описанием. К пресс-релизу прилагался график в формате PDF, в лапидарном стиле воссоздающий события 13 июня 2019 года в Оманском заливе.

Объект, по виду напоминающий магнитный держатель, на борту танкера

На снимках значительно лучшего качества, чем ранее опубликованное видео, крупным планом изображена часть борта танкера. На одной из фотографий, снятой камерой Canon EOS 80D, видны "остатки" невзорвавшейся и демонтированной мины - а именно, объект, по виду напоминающий магнитный держатель. Следы, расположенные по кругу на обшивке судна, позволяют предположить, что ранее к борту было прикреплено еще больше магнитных держателей. Но действительно ли это был борт "Кокука Карейджес"? И почему с него были удалены все магнитные держатели кроме одного? Ответов на эти вопросы нет.

На другом очень четком снимке, сделанном с воздуха, можно увидеть патрульный катер морских сил иранского "Корпуса стражей исламской революции" после предполагаемого демонтажа невзорвавшейся мины. На борту девять человек в униформе темно-зеленого цвета, традиционной для КСИР. На семи мужчинах - оранжевые спасательные жилеты. Нет никаких сомнений, что на фотографии изображен скоростной катер типа "Гашти": форма судна, бортовое вооружение и цвет идентичны другим изображениям этих катеров. Но на снимке не виден поврежденный борт японского танкера.

Патрульный катер морских сил иранского "Корпуса стражей исламской революции"

Как заявил Пентагон, пять из одиннадцати фотографий были сняты с борта вертолета морской авиации. На трех фотографиях угол зрения и детали кадров совпадают с изображениями на опубликованном ранее видеоролике. Это позволяет предположить, что и видеосъемка проводилась с вертолета.

Американские палубные многоцелевые вертолеты типа "Seahawk" ("Морской ястреб") являются частью оборудования эскадренного миноносца USS Bainbridge (DDG 96). Из предоставленных Пентагоном данных видно, что 13 июня корабль в постоянном режиме наблюдал за передвижениями танкера "Кокука Карейджес" между 9:20 и 14:15 часами по Гринвичу. Непрерывное наблюдение за японским судном позволяет предположить, что американцы располагают значительно большим объемом данных, чем тот, который они до сих пор обнародовали.

Иран не способствует расследованию взрывов в Оманском заливе

Опубликованные США видео и 13 фотографий представляют собой цепочку косвенных доказательств, которые федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 18 июня прокомментировала следующим образом: "Мы воспринимаем представленные данные очень серьезно, свидетельства веские".

Но ни на одной из опубликованных до сего момента фотографий танкера "Кокука Карейджес" нет изображения собственно магнитной мины. По сей день отсутствуют четкие и подтвержденные независимой проверкой доказательства того, что 13 июня на оба танкера в Оманском заливе были установлены магнитные мины, и что ответственность за атаку несет Иран.

Тегеран же, в свою очередь, пока что ограничивается устными нападками, не предпринимая ничего для того, чтобы выяснить обстоятельства взрывов. Министр иностранных дел Джавад Зариф на своей странице в Twitter только обвиняет Вашингтон в "саботаже дипломатии" и разжигании военной истерии.

Таким образом, ситуация напоминает классический тупик на судебных процессах, когда высказыванию одной стороны противостоит лишь высказывание другой. Пока можно констатировать, что без проведения независимого расследования и появления четких доказательств установить, кто виноват, не удастся.

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