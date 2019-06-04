Виктор Ерофеев: Как Гитлер и Сталин расширяли "жизненное пространство"

80 лет назад был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа (или Гитлера-Сталина) - договор между нацистской Германией и Советским Союзом. Спустя неделю Гитлер, получивший карт-бланш, начал Вторую мировую войну. А поздно вечером 23 августа 1939 года, после подписания в Кремле пакта о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, Риббентроп не скрывал, что он счастлив. Секретное приложение к пакту, где были определены сферы влияния обеих стран на востоке Европы, давало возможность Гитлеру беспрепятственно начать войну с Польшей и расширить "жизненное пространство".

Молотов, советский коллега Риббентропа на посту главы внешнеполитического ведомства, обычно мрачный и тяжеловесный товарищ, тоже сиял. Конспиратор с большевицким стажем, он до конца своей долгой жизни так никогда и не признался, что существовал секретный протокол, который он сам же и подписал. По-настоящему счастливым выглядел на вечернем приеме и Сталин, который с бокалом шампанского предложил дружеский тост за "фюрера". Затем, отведя Риббентропа в сторону, он доверительно пообещал нацисту честно выполнять договор.

Виктор Ерофеев

Благодаря договору Сталин также получал возможность расширить свое "жизненное пространство" и отодвинуть войну с Германией. Но если цели Гитлера были более или менее очевидны, то далеко идущие планы Сталина, получившего уже очень скоро возможность положить себе в карман значительную часть Польши, страны Балтии, Финляндию, Бессарабию, Северную Буковину, до сих пор вызывают споры историков.

Пакт Молотова-Риббентропа не знает себе равных по мировой известности - и по подлости и цинизму. Это все напоминает возню динозавров, кончившуюся постыдным совокуплением. Постыдным и для коммунистов-идеалистов в разных странах, еще упорно веривших в Сталина, а также для Лиги Наций, которая впоследствии исключит СССР из своих рядов. Два политических монстра, до подписания договора демонстративно ненавидевшие друг друга, раскрыли объятья и вступили в преступный сговор, гибельный для Европы и всего мира.

Почему сговор был преступным? В среде сталинистов он до сих пор, напротив, считается гениальным ходом вождя. Дело в том, что оценка пакта Молотова-Риббентропа зависит от отношения к самой сущности советского режима. Если этот режим считать более "человечным", чем режим "третьего рейха", то Сталин в благосклонной для него интерпретации действительно этим пактом выиграл время, отсрочив для "миролюбивого" Советского Союза войну, и столкнул Германию с западными демократиями, что было большой победой советской дипломатии.

Но сталинский строй, которому по лицемерию мало найдется аналогов в истории, только носил маску прогрессивного. На самом деле, как мы знаем, он нес смерть миллионам людей как в СССР, так и за рубежом. Сталинисты (вместе с религиозными националистами) утверждают, что Сталин, захватывая территории соседних государств, стремился вернуть России исторические земли царской империи. Такой вот собиратель земель, как Иван Калита или как в новейшие времена Путин.

Но при всем том, что Сталин с середины 1930-х годов возродил в стране русский национализм, его цель была куда более масштабной: с помощью коммунистической утопии стать мировым лидером. Подписав договор с Гитлером, он сделал еще один шаг к этой цели.

Конечно, Чемберлен и Даладье, лидеры Англии и Франции, тоже вступали в договорные отношения с Гитлером. Они стремились "умиротворить" его, что позволило нацистам после подписания в 1938 году Мюнхенского договора захватить Судеты. Не секрет, что западные политики были не против того, чтобы Сталин и Гитлер сцепились в беспощадной войне, измотали свои силы и стали безопасны для других стран.

Западные лидеры оказались, как мы понимаем сегодня, недальновидными. Их военный союз со Сталиным мог бы парализовать Гитлера, который боялся войны на два фронта. Этого не случилось, зато диктаторы нашли возможность согласовать свои действия: Вторая мировая война началась с совместного завоевания Польши Германией и СССР, а затем перебросилась на Западную Европу.

Сталин мастерски подчинил себе балтийские государства, и в каком-то смысле Путин последовал его примеру, взяв Крым. Однако Финляндия не подчинилась Сталину, и во время Зимней войны выставила Красную армию в плачевном свете. Гитлер пришел к выводу, что Советский Союз - колосс на глиняных ногах, раз не смог справиться с такой маленькой страной, и посчитал, что блицкриг - хорошая идея для завоевания СССР.

Мы все знаем, чем это кончилось. А вот счастливые люди, подписавшие в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа, о своем будущем не ведали ничего. Одного из них повесят через восемь лет в Нюрнберге, а другого на несколько лет положат в мавзолей, чтобы потом с позором вынести оттуда. Впрочем, поклонники Сталина до сих пор исчисляются в России миллионами, и о договоре 1939 года между Советским Союзом и гитлеровской Германией они говорят с почтительной дрожью в голосе и чуть ли не со слезами на глазах.

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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Подписание Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Молотов и Гитлер Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Гитлер о пакте и позиции Сталина "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Предыстория Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Начало Второй мировой Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Раздел Польши Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Совместный парад в Бресте 14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Город-символ Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Чем кончилась дружба После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма. Автор: Дарья Брянцева



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