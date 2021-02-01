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Виктор Вексельберг

Российский предприниматель, миллиардер, президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова".

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 7, 2018: Renova Group Board Chairman and Skolkovo Foundation President Viktor Vekselberg attends the International Economic Cooperation in New Realities Forum as part of the 2018 Russian Business Week. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS072A99

Вексельберг сообщил о заморозке более 1,5 млрд долларов из-за санкций 01.02.2021

Из-за санкций США российский бизнесмен Виктор Вексельберг лишился доступа к более чем 1,5 миллиарда долларов, размещенных на счетах в США и Швейцарии, заявил он Forbes.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 7, 2018: Renova Group Board Chairman and Skolkovo Foundation President Viktor Vekselberg attends the International Economic Cooperation in New Realities Forum as part of the 2018 Russian Business Week. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS072A99

Виктор Вексельберг проиграл суд по разморозке активов в Швейцарии 05.12.2020

Швейцарский банк Julius Bär отказал Виктору Вексельбергу в доступе к его активам из-за опасений оказаться под санкциями США. Суд Цюриха счел действия банка правомерными.
06.03.2019 Michael Cohen, the former personal attorney of U.S. President Donald Trump, pauses while speaking to reporters he departs with his attorneya and advisor Lanny Davis after testifying before a closed House Intelligence Committee hearing on Capitol Hill in Washington, U.S., March 6, 2019. REUTERS/Jim Young

ФБР следило за перепиской адвоката Трампа с 2017 года 20.03.2019

Экс-адвоката Трампа якобы получал деньги от фирмы Вексельберга, утверждает следствие. Электронная переписка Майкла Коэна просматривалась ФБР с июля 2017 года.
(170116) -- DAVOS, Jan. 16, 2017 () -- Photo taken on Jan. 16, 2017 shows the logo of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland.(/Xu Jinquan) (gl) |

Организаторы форума в Давосе подтвердили участие делегации из России 16.12.2018

В состав делегации войдут российские бизнесмены, находящиеся под санкциями США. Ранее Москва угрожала бойкотировать Всемирный экономический форум.
Russia's Prime Minister Dmitry Medvedev addresses the annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos January 23, 2013. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS BUSINESS)

Москва угрожает бойкотировать форум в Давосе 13.11.2018

РФ бойкотирует Всемирный экономический форум, если организаторы не изменят условия участия для ряда крупных российских бизнесменов, заявил Дмитрий Медведев.
A logo of the World Economic Forum (WEF) is seen as people attend the WEF annual meeting in Davos, Switzerland January 24, 2018. REUTERS/Denis Balibouse

Вексельберга, Дерипаску и Костина решили не приглашать на форум в Давосе 06.11.2018

Организаторы Всемирного экономического форума уведомили подпадающих под санкции США российских бизнесменов, что их присутствие на мероприятии нежелательно, пишет FT.
The Treasury Department is seen a day after Standard and Poor's downgraded the U.S. government's credit rating from AAA to AA+, the first ever downgrade of the U.S. credit rating, in Washington, DC, on August 6, 2011. UPI/Roger L. Wollenberg Photo via Newscom picture alliance

США готовы ввести санкции против ближайшего окружения Путина 27.09.2018

Американская администрация намерена ввести санкции в отношении ближнего круга Путина, заявил помощник министра финансов США. Если, конечно, Россия не изменит "враждебное поведение".

ARCHIVBILD - CREDIT SUISSE MIT 303 MILLIONEN FRANKEN REINGEWINN IM ZWEITEN QUARTAL 2017 - Das Logo der Schweizer Grossbank Credit Suisse und die Schweizerflagge, aufgenommen am Freitag, 1. August 2014, in Zuerich. (KEYSTONE/Steffen Schmidt) |

Credit Suisse опроверг заморозку активов россиян 23.08.2018

Активы подпавших под санкции россиян реклассифицированы, заявил Credit Suisse. То есть банк отказался управлять ими, но по-прежнему хранит их и предоставляет к ним доступ.
ARCHIVBILD - CREDIT SUISSE MIT 303 MILLIONEN FRANKEN REINGEWINN IM ZWEITEN QUARTAL 2017 - Das Logo der Schweizer Grossbank Credit Suisse und die Schweizerflagge, aufgenommen am Freitag, 1. August 2014, in Zuerich. (KEYSTONE/Steffen Schmidt) |

Credit Suisse заморозил 5 млрд на счетах российских клиентов 22.08.2018

Швейцарский банк соблюдает иностранные санкции, в том числе и в отношении России, заявила представитель Credit Suisse. Одним из клиентов финансового института был Виктор Вексельберг.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Минфин США рассказал о потерях Дерипаски и Вексельберга от санкций 21.08.2018

Олег Дерипаска из-за санкций потерял около половины своего состояния, считают в Минфине США. Виктор Вексельберг, по данным министерства, лишился примерно 3 млрд долларов.
Fahnen von USA und Russland mit Stacheldraht, Kalter Krieg Flags from USA and Russia with Barbed wire Cold War

В США заморожены российские активы на сотни миллионов 21.08.2018

Министерство финансов США опубликовало доклад о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией. Ранее администрация Трампа не раскрывала объем российских активов, замороженных в результате санкций.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter prüft am 06.12.2016 tonnenschwere Rohre für die zukünftige Ostsee-Erdgastrasse Nord Stream 2 auf einem Lagerplatz im Hafen von Sassnitz-Mukran (Mecklenburg-Vorpommern). Ende Oktober 2016 wurden die ersten Rohre für die 1.200 Kilometer lange Ostseepipeline auf der Insel Rügen angeliefert. Am 17. Juli startet in Stralsund die Anhörung im Genehmigungsverfahren für die Gaspipeline Nordstream 2. (zu dpa «Erörterungsmarathon für Nordstream 2 startet am 17. Juli» vom 02.07.207) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Восточном комитете немецкой экономики считают, что "Северный поток-2" еще под вопросом 27.06.2018

В интервью DW исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс оценил состояние дел в России и объяснил, почему "Северный поток-2" может оказаться убыточным.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 9, 2018: The President of the Skolkovo Foundation, businessman Viktor Vekselberg at the 27th Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs at the Moscow Ritz-Carlton Hotel; the congress is part of the 2018 Russian Business Week. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS073045

Forbes сообщил о блокировке Швейцарией 1 млрд франков на счетах Вексельберга 04.06.2018

Ряд публичных и частных швейцарских банков заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, попавшего под новые санкции США. Он намерен обратиться в суд, утверждает издание.
19.09.2017 FILE PHOTO: Michael Cohen, personal attorney for U.S. President Donald Trump, arrives to appear before Senate Intelligence Committee staff as the panel investigates alleged Russian interference in the 2016 U.S. presidential election, on Capitol Hill in Washington, DC. U.S., September 19, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Юриста Трампа обвинили в получении 500 тыс. долларов от Вексельберга 09.05.2018

Вскоре после победы Дональда Трампа на выборах президента США его адвокат получил 500 тыс. долларов от находящейся под контролем российского олигарха компании, утверждает Майкл Авенатти.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 7, 2018: Renova Group Board Chairman and Skolkovo Foundation President Viktor Vekselberg attends the International Economic Cooperation in New Realities Forum as part of the 2018 Russian Business Week. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS072A99

Попавшая под санкции "Ренова" ищет помощи правительства 03.05.2018

"Ренова" Виктора Вексельберга отправила запрос на крупные госзаказы, рефинансирование своих западных кредитов, а также введение новых пошлин для своих конкурентов.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 7, 2018: Renova Group Board Chairman and Skolkovo Foundation President Viktor Vekselberg attends the International Economic Cooperation in New Realities Forum as part of the 2018 Russian Business Week. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS072A99

Reuters: Из-за санкций США заморожен ряд активов Вексельберга 21.04.2018

Заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые находятся под контролем частной бизнес-группы "Ренова". Общая стоимость замороженных активов составляет не менее 1,5 млрд долларов.
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