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Российский предприниматель, миллиардер, президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова".
Из-за санкций США российский бизнесмен Виктор Вексельберг лишился доступа к более чем 1,5 миллиарда долларов, размещенных на счетах в США и Швейцарии, заявил он Forbes.
Швейцарский банк Julius Bär отказал Виктору Вексельбергу в доступе к его активам из-за опасений оказаться под санкциями США. Суд Цюриха счел действия банка правомерными.
Экс-адвоката Трампа якобы получал деньги от фирмы Вексельберга, утверждает следствие. Электронная переписка Майкла Коэна просматривалась ФБР с июля 2017 года.
В состав делегации войдут российские бизнесмены, находящиеся под санкциями США. Ранее Москва угрожала бойкотировать Всемирный экономический форум.
РФ бойкотирует Всемирный экономический форум, если организаторы не изменят условия участия для ряда крупных российских бизнесменов, заявил Дмитрий Медведев.
Организаторы Всемирного экономического форума уведомили подпадающих под санкции США российских бизнесменов, что их присутствие на мероприятии нежелательно, пишет FT.
Американская администрация намерена ввести санкции в отношении ближнего круга Путина, заявил помощник министра финансов США. Если, конечно, Россия не изменит "враждебное поведение".
Активы подпавших под санкции россиян реклассифицированы, заявил Credit Suisse. То есть банк отказался управлять ими, но по-прежнему хранит их и предоставляет к ним доступ.
Швейцарский банк соблюдает иностранные санкции, в том числе и в отношении России, заявила представитель Credit Suisse. Одним из клиентов финансового института был Виктор Вексельберг.
Олег Дерипаска из-за санкций потерял около половины своего состояния, считают в Минфине США. Виктор Вексельберг, по данным министерства, лишился примерно 3 млрд долларов.
Министерство финансов США опубликовало доклад о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией. Ранее администрация Трампа не раскрывала объем российских активов, замороженных в результате санкций.
В интервью DW исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс оценил состояние дел в России и объяснил, почему "Северный поток-2" может оказаться убыточным.
Ряд публичных и частных швейцарских банков заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, попавшего под новые санкции США. Он намерен обратиться в суд, утверждает издание.
Вскоре после победы Дональда Трампа на выборах президента США его адвокат получил 500 тыс. долларов от находящейся под контролем российского олигарха компании, утверждает Майкл Авенатти.
"Ренова" Виктора Вексельберга отправила запрос на крупные госзаказы, рефинансирование своих западных кредитов, а также введение новых пошлин для своих конкурентов.
Заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые находятся под контролем частной бизнес-группы "Ренова". Общая стоимость замороженных активов составляет не менее 1,5 млрд долларов.
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