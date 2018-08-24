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Викинги

ARCHIV - 05.04.2017, Schleswig-Holstein, Busdorf: Die Häuser des Wikingermuseum Haithabu. Die Befestigungsanlage Danewerk und der Handelsplatz Haithabu im nördlichen Schleswig-Holstein gehören zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen Nordeuropas. Die Wikingerstadt Haithabu bei Schleswig war vom 9. bis 11. Jahrhundert eines der bedeutendsten Handelszentren Nordeuropas und Verkehrsknotenpunkt. (zu dpa Haithabu und Danewerk - einzigartiges Zeugnis der Wikingerzeit vom 23.03.2018)(Aufnahme mit Drohne) Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

На велосипеде - по следам викингов в Германии 24.08.2018

В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
20.06.2018, Schleswig-Holstein, Busdorf : Blick auf das Gelände der Wikingerhäuser von Haithabu (Luftaufnahme). Das Unesco-Welterbe-Komitee entscheidet auf seiner Sitzung in Bahrain vom 24. Juni bis 3. Juli über die Aufnahme neuer Denkmäler in die Welterbeliste. Aus Deutschland sind Wikingerzeitliche Stätten in Danewerk und Haithabu bei Schleswig dabei. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Постройки викингов в Германии внесены в список Всемирного наследия 30.06.2018

Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. С инициативой включить комплекс в список ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн выступил в 2004 году.
20.06.2018, Schleswig-Holstein, Busdorf : Blick auf das Gelände der Wikingerhäuser von Haithabu (Luftaufnahme). Das Unesco-Welterbe-Komitee entscheidet auf seiner Sitzung in Bahrain vom 24. Juni bis 3. Juli über die Aufnahme neuer Denkmäler in die Welterbeliste. Aus Deutschland sind Wikingerzeitliche Stätten in Danewerk und Haithabu bei Schleswig dabei. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как жили викинги (фотогалерея) 30.06.2018

Древнее городище викингов, на территории которого сегодня расположен немецкий музей Хедебю, а также система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.
NOR, 2009: Kabeljau, Dorsch (Gadus morrhua). Stockfisch trocknet auf hoelzernen Trockengestellen. [en] Atlantic Cod (Gadus morrhua). Stockfish on drying racks. | NOR, 2009: Atlantic Cod (Gadus morrhua). Stockfish on drying racks. |

Ученые выяснили, какой продукт завезли в Европу викинги 11.08.2017

Новая археологическая находка в Германии помогает восстановить хронологию кулинарной традиции.
Aarhus: Neue Hafenfront mit Kunstskulptur noerdlich des Faehrhafens, Daenemark | Verwendung weltweit

Орхус - культурная столица Европы на стыке прошлого и будущего (фотогалерея) 21.01.2017

Компактный, стильный, гурманский: датский город Орхус был основан еще викингами. С 21 января он официально может называть себя культурной столицой Европы - 2017.
Residents of Catoira town recreate a Viking invasion during the traditional Viking Festival in Catoira, Pontevedra province, Spain, 02 August 2015. The festival's main ceremony is the dramatization of the Viking landing and the defence of the Torres del Oeste (West Torres) area, a historic event that happened ten centuries ago. EFE/Xoan Rey

Викинги. Какими они были на самом деле? 03.05.2016

Рыжеволосые грабители в шлемах с рогами. Справедливы ли стереотипы о скандинавских мореходах раннего Средневековья? Более 500 экспонатов рассказывают о том, какими были викинги.
Die farbig beleuchtete Nachbildung eines Wikingerschiffes, aufgenommen während einer Pressevorbesichtigung der Erlebnisausstellung Winkinger! am 09.03.2016 im Ausstellungszentrum Lokschuppen in Rosenheim (Bayern). Die derzeit deutschlandweit grösste Wikinger-Schau läuft vom 11.03.2016 bis zum 04.12.2016. Foto: Uwe Lein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/U. Lein

Викинги. Какими они были на самом деле 02.05.2016

Рыжеволосые грабители в шлемах с рогами. Справедливы ли стереотипы о скандинавских мореходах раннего Средневековья? Более 500 экспонатов рассказывают о том, какими были викинги.
Denmark's Queen Margrethe II (L), German President Joachim Gauck and his partner Daniela Schadt wave to public as they visit the Danish ship Havhingsten fra Glendalough (Sea Stallion from Glendalough) on the river Spree in Berlin September 9, 2014. The ship, which is a reconstruction of an original Viking ship, will be part of an exhibition titled The Vikings running from September 10 to January 4. Photo: Fabrizio Bensch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Берлине открылась выставка, посвященная викингам 10.09.2014

В торжественной церемонии открытия экспозиции "Викинги" в столице Германии участвовали датская королева и немецкий президент.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** Die Wikinger 10.09.2014-04.02.2015 Berlín Furchterregende Krieger und Eroberer, welterfahrene Seefahrer, Handelsleute, Bauern und hoch spezialisierte Handwerker – all diese Beschreibungen prägen das Bild der Wikinger. Vom 9. bis zum 11. Jahrhundert dominierten sie den Nord- und Ostseeraum und unternahmen Reisen bis nach Nordamerika oder Byzanz. *** Das Wikingerschiff Havhingsten fra Glendalough (Seehengst von Glendalough) wird am 6. September Spree gerudert und anschließend vor dem Reichstagsgebäude bis zum 15. September 2014 vor Anker Wikingerschiffsmuseum in Roskilde / Werner Karrasch www.berlinerfestspiele.de

"Морской жеребец" пришвартуется в Берлине 05.09.2014

Якорь в немецкой столице временно бросит крупнейший римейк корабля древних скандинавов.
Der originale Hiddenseer Goldschmuck aus der Wikingerzeit, aufgenommen am Dienstag (30.06.2009) im Museum des Kulturhistorischen Museums in Stralsund. Die insgesamt 16 Teile, die ein Gesamtgewicht von 596 Gramm haben, bestehen aus einem geflochtenen Halsreif, einer Schalenspange, sechs großen und vier kleineren Hängestücken, sowie vier Zwischengliedern. Der Schmuck ist eines der kostbarsten Zeugnisse wikingischer Goldschmiedekunst und auch der bisher größte wikingische Goldfund in Deutschland. Das Original ist bis Sonntag (05.07.2009) zu sehen. Foto: Stefan Sauer dpa/lmv (zu Korr.-Bericht War Hiddenseer Wikinger-Goldschatz Königsschmuck? vom 30.06.2009) +++(c) dpa - Report+++

Оригиналы золотых украшений викингов выставят в Штральзунде 08.05.2013

Знаменитые золотые украшения 10-го века считаются выдающимся примером ювелирного искусства викингов. В музее города Штральзунда собираются выставить оригиналы этих украшений.
Die kleinste belarusische Stadt Disna

Город с сердцем больше бюджета 19.10.2008

Самому маленькому городу Беларуси Дисне даровали когда-то блага Всеслав Чародей, король Сигизмунд Август и великий Стефан Баторий. Сейчас местные жители рассчитывают только на себя.
Model von einem der Vikingsboote, die auf dem West Dwina (Nordbelarus)verkehrten.

Где наследили варяги? 12.10.2008

Визитной карточкой Беларуси чиновники решили сделать древний торговый путь "Из варяг в греки". Станет ли исторический бренд связующим звеном между Западом и Востоком, и будет ли востребован у европейцев?

Как сделать отдых в белорусской деревне конкурентоспособным? 10.06.2007

В минувшие выходные в деревне Заборье Россонского района прошёл третий фестиваль сельского туризма “Заборскі фэст", где веселились местные пенсионерки, викинги и профессионалы сельского туризма из разных стран.

Викинги вернулись в Бонн 30.06.2004

"Викинги на Рейне": боннский музей готовится к выставке 04.06.2004