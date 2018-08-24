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В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. С инициативой включить комплекс в список ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн выступил в 2004 году.
Древнее городище викингов, на территории которого сегодня расположен немецкий музей Хедебю, а также система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.
Новая археологическая находка в Германии помогает восстановить хронологию кулинарной традиции.
Компактный, стильный, гурманский: датский город Орхус был основан еще викингами. С 21 января он официально может называть себя культурной столицой Европы - 2017.
Рыжеволосые грабители в шлемах с рогами. Справедливы ли стереотипы о скандинавских мореходах раннего Средневековья? Более 500 экспонатов рассказывают о том, какими были викинги.
В торжественной церемонии открытия экспозиции "Викинги" в столице Германии участвовали датская королева и немецкий президент.
Якорь в немецкой столице временно бросит крупнейший римейк корабля древних скандинавов.
Знаменитые золотые украшения 10-го века считаются выдающимся примером ювелирного искусства викингов. В музее города Штральзунда собираются выставить оригиналы этих украшений.
Самому маленькому городу Беларуси Дисне даровали когда-то блага Всеслав Чародей, король Сигизмунд Август и великий Стефан Баторий. Сейчас местные жители рассчитывают только на себя.
Визитной карточкой Беларуси чиновники решили сделать древний торговый путь "Из варяг в греки". Станет ли исторический бренд связующим звеном между Западом и Востоком, и будет ли востребован у европейцев?
В минувшие выходные в деревне Заборье Россонского района прошёл третий фестиваль сельского туризма “Заборскі фэст", где веселились местные пенсионерки, викинги и профессионалы сельского туризма из разных стран.
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