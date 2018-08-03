Визовый коллапс: посольства ФРГ не справляются с выдачей рабочих виз на Балканах

Работа в Германии: многие жители из бедных балканских стран мечтают о ней. Однако посольства ФРГ слишком долго рассматривают заявки на получение визы. Не все работодатели готовы ждать.
Немецкий рынок труда испытывает острую нехватку работников. Эксперты твердят: чтобы экономика развивалась, Германии срочно нужны кадры. Речь идет не только о высококвалифицированных специалистах - таких как врачи, инженеры и программисты.
Не хватает и представителей рабочих профессий, строителей, фармацевтов и, например, специалистов по уходу за престарелыми и больными людьми. Без привлечения мигрантов из так называемых третьих стран не обойтись, уверены эксперты.
В числе прочих Германия активно привлекает жителей западно-балканских стран: с ноября 2015 года граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии могут устроиться на работу в ФРГ по упрощенной схеме. Единственное условие: у соискателя должно быть приглашение от работодателя. И таких соискателей немало. За первые 9 месяцев прошлого года посольства Германии в этом регионе выдали 19 294 визы.
Однако еще больше людей все еще ждут своих виз - посольства Германии столкнулись с массовым наплывом заявителей. В МИД ФРГ DW подтвердили "колоссальный рост" числа заявок на получение рабочих виз в странах Западных Балкан. "Количество заявок продолжает расти и дальше", - отметили в МИД.
Более года ожидания в Косово
Из-за наплыва желающих получить визу резко увеличилось и время ожидания записи в посольстве после подачи заявления, отметила в интервью DW Карола Буркерт (Carola Burkert), эксперт по миграции Института исследований рынка труда и карьеры (IAB). Список стран с наибольшим сроком ожидания возглавляют Косово (год), Босния и Герцеговина (год), Сербия (7 месяцев) и Албания (6 месяцев).
Кроме этого, придется ждать и оформления самой визы. "Представьте, что у вас есть приглашение от работодателя. Это значит, что вы нужны ему сейчас. И если потенциальный сотрудник не приезжает, потому что не может получить визу, я как работодатель вынуждена искать другие варианты", - отметила Буркерт.
Именно это и произошло с Бекимом Имери. Водителю грузовиков из македонского города Гостивар оформили рабочий договор в фирме из немецкого Падерборна. Но поскольку за несколько месяцев он так и не получил визу, работодатель отозвал договор. "Так долго тебя никто не будет ждать в Германии", - говорит Имери.
46-летний мужчина снова начал искать работу в Германии и нашел - в фирме Eraslan GmbH в Штуттгарте. Он принес рабочий контракт и заявку на визу в посольство ФРГ в Скопье, где его приняли после семичасового ожидания. Теперь Беким Имери считает дни и надеется, что его второй шанс получить работу в Германии не будет упущен снова.
В своем исследовании "Правила для Западных Балкан: работа вместо убежища?" Институт исследований рынка труда и карьеры установил, что есть большой разрыв между количеством выданных виз и количеством одобрений со стороны Федерального агентства по труду, которые необходимы для выдачи рабочей визы. Количество таких одобрений с ноября 2015 по сентябрь 2017 года составило 128 тысяч, однако за это же время было выдано только 38 тысяч виз.
Почему оформление рабочей визы длится так долго?
"Время ожидания записи в посольстве всегда зависит от спроса и пропускной способности соответствующего визового отдела", - заявили DW в МИД Германии. Представительства Германии в странах Западных Балкан "максимально усилены", а рабочее пространство в посольствах "исчерпано", - добавили в МИД.
Посольство Германии в столице Косово Приштине обработало в 2017 году 50 тысяч заявок на выдачу виз всех типов: от краткосрочных туристических и деловых до долгосрочных для учебы, воссоединения семей и работы. Мощности визового отдела уже были значительно увеличены, будут снова усилены в этом году, и все же спрос значительно превышает возможности посольства. "К сожалению, длительного ожидания не получится избежать и впредь", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. Схожая ситуация и в посольстве в столице Сербии Белграде.
"Изнурительный" процесс
Не удивительно, что недовольство среди заявителей растет. "В Косово проще выиграть в лотерею, чем получить немецкую визу. Это изнурительный процесс, - разочарованно отметил в интервью DW Згим Бериша из Приштины, который сейчас заканчивает обучение хирургии в университетской клинике в столице Косово. - Я знаю несколько хорошо образованных врачей и санитаров со знаниями немецкого, которые охотно бы работали в Германии. Единственное препятствие - это виза".
"В июне этого года время ожидания записи в немецком посольстве составляло от четырех до пяти месяцев, сегодня приходится ждать целых семь месяцев", - заявил DW Деян М. из Сербии. В феврале этого года Деян получил приглашение на работу от берлинской IT-компании и с тех пор ждет записи.
Точно так же и Клейс Хацици из Албании, который получил бессрочный договор на должность экспедитора в фирме в тюрингском Лангенветцендорфе, уже пять месяцев ждет записи в посольство. Все необходимые документы он уже давно собрал.
Проблема не только для потенциальных работников
Проблемы с визами приводят к разочарованию со многих сторон, отметила Карола Буркерт: "Было заявлено об экономической миграции из западно-балканских стран. Значит, было необходимо создать легальный путь для этой миграции при определенных условиях. Однако бюрократические структуры не были быстро перестроены для этого".
Разочарованы не только потенциальные работники из стран Западных Балкан. Также и их немецкие работодатели ждут, когда же кто-то в немецком посольстве достанет из огромной стопки папку с документами их кандидата.
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