Видеоуроки вместо школы?

То, что непонятно объяснил учитель, растолкует Youtube? Почти половина немецких школьников использует этот сервис при выполнении домашних заданий и подготовке к экзаменам.
Как показало репрезентативное исследование, проведенное по заказу немецкого Совета по культурному образованию (это консультативный комитет, деятельность которого финансируется различными немецкими фондами), Youtube все более широко используется школьниками. Они целенаправленно ищут на нем контент для углубления своих знаний. Казалось бы, родителям и учителям в такой ситуации только радоваться. Однако не все так гладко…
Youtube для самообразования
По итогам проведенного опроса, для учащихся в возрасте от 12 до 19 лет Youtube играет "важную" либо "очень важную" роль и по степени использования (86%) занимает второе место после WhatsApp (96%). Третья строчка в рейтинге - у Facebook и Instagram (по 61%), а за ними следует Snapchat (46%). Для учебы платформу Youtube использует почти половина респондентов. Этот интернет-ресурс они ценят потому, что на нем представлен широкий выбор пояснительных видео, где наглядно и доходчиво растолковывается сложный материал, да и смотреть их можно столько, сколько захочется, нажимая в нужный момент на паузу.
Как выяснилось в ходе исследования, школьники обращаются к помощи Youtube в первую очередь для того, чтобы повторить и лучше понять учебный материал, пройденный на занятиях в школе. Еще они прибегают к этому сервису при выполнении домашних заданий, при подготовке к экзаменам и контрольным работам, да и вообще для углубления своих знаний. Урок в школе длится 45 минут, причем материал порой объясняется скучно и малопонятно. Зато популярный на Youtube учитель математики Даниэль Юнг (Daniel Jung, на фотографии), например, на своем образовательном канале разложит все по полочкам за каких-нибудь пять минут - и у школьника сразу ясная картина решения трудной математической задачи перед глазами. Вот только вопросов преподавателю на виртуальном уроке не задашь. Для пользователей это минус.
Учащиеся немецких школ также черпают вдохновение на Youtube, готовясь к урокам музыки, изобразительного и театрального искусства. В этом отношении видеохостинг, правда, не суперпопулярен, но все же ему достаточно часто отдают предпочтение. А вот сложную материю для студентов, изучающих материаловедение, на Youtube объясняет немецкий профессор Высшей технической школы в Кельне Мартин Бонне (Martin Bonnet).
Не дать собой манипулировать
Конечно, пояснительные видео на Youtube - только дополнение к занятиям, и в полной мере учебу виртуальными уроками не заменить. Но изменение подхода школьников к обучению нельзя игнорировать. Более того, такая тенденция требует и преобразований в работе педагогических кадров, считают авторы исследования. И в данном случае речь идет не только о том, чтобы учителя шли в ногу со временем и были в курсе всех новшеств на Youtube и других социальных платформах. Не менее важно включать в школьные уроки задания исследовательского характера, предполагающие самостоятельную работу учащихся.
В ситуации, когда саморазвитие - это тренд, за учителем все больше будет закрепляться роль своего рода наставника команды, прогнозируют эксперты и призывают учителей помогать школьникам в критической оценке пояснительных видео: ведь, как и в случае с новостями, отнюдь не всегда можно с ходу определить, фейк это или качественное учебное пособие.
Не следует забывать и о том, что Youtube - предприятие, доход которого формируется за счет просмотров, когда юзер смотрит видео и по ходу видит хотя бы один рекламный ролик. Так что задача видеохостинга - постараться задержать и не потерять пользователя, сделать так, чтобы тот, досмотрев интересующий его ролик до конца, захотел ознакомиться и с другими материалами на данном канале.
Маркетологи Youtube быстро выясняют, что нравится подписчикам, и в зависимости от их пристрастий и интересов как бы между делом "подбрасывают" им то учебное видео, то захватывающую компьютерную игру. Совет по культурному образованию рекомендует не забывать о подобных нюансах и не идти на поводу у Youtube, а выбирать для просмотра только те материалы, которые в данный момент действительно интересны и необходимы.
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