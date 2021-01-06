Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
.
В столице США в свете беспорядков вводят комендантский час. У Капитолия, где шли дебаты по итогам президентских выборов, найдено взрывное устройство.
При обыске в Нэшвилле никого не задержали, сообщило ФБР. Предполагаемый организатор мог погибнуть при взрыве автомобиля, утверждают собеседники CBS. Ранены три человека, идет расследование.
В милиции утверждают, что акция с самого начала приобрела якобы не мирный характер, и даже заявили, что протестующие использовали против силовиков самодельное взрывное устройство. Но не все этому поверили.
Школьник в Северном Рейне - Вестфалии через WhatsApp призывал напасть на мечеть или синагогу, сообщила прокуратура Дюссельдорфа. Подросток испытал самодельную взрывчатку, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.
Во время движения правительственного конвоя в столице Афганистана сработало взрывное устройство. Первый вице-президент Салех не пострадал, но есть погибшие.
Самодельное взрывное устройство сработало во время движения российской автоколонны, сообщило Минобороны РФ. Ранения получили еще двое военнослужащих.
По данным МВД Беларуси, взрывное устройство сдетонировало в руках демонстранта, когда тот пытался бросить его в милицию. Telegram-каналы считают эту версию неправдоподобной, .
По предварительным данным, в результате детонации взрывного устройства в автомобиле в афганской столице, погибли минимум семь человек, ранены еще семеро.
В 2018 году правоохранители конфисковали у правых экстремистов 1091 единицу оружия, годом ранее - 676. Стражи порядка изымали не только холодное и огнестрельное оружие, но и взрывные устройства.
Взрывчатка, обнаруженная на глубине 3 метров в 25 метрах от пляжа Сан-Себастьян, лежит, предположительно, со времен гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.
Студент из Алжира Мохамед Хишем М. признался, что оставил взрывное устройство, начиненное металлическими шариками и пропитанное пероксидом ацетона, в пешеходной зоне Лиона.
В результате взрыва в центре Лиона не менее 13 человек получили ранения. Взрывное устройство предположительно было спрятано в пакете. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением.
В пустом доме в новозеландском Крайстчёрче обнаружен пакет со взрывчаткой и боеприпасами. Задержан 33-летний мужчина.
Аспиранта МГУ Азата Мифтахова задержали в рамках дела о самодельном взрывном устройстве в Балашихе. После пыток и освобождения его снова задержали - по делу о хулиганстве. В СПЧ поддержали "Мемориал".
Мужчины в возрасте от 23 до 36 лет намеревались изготовить взрывное устройство, приобрести оружие и использовать автомобиль в ходе теракта, сообщили следователи.
По данным североирландской полиции, в результате взрыва пострадавших нет, одна из версий следствия - заложенное в автомобиль взрывное устройство. Политики говорят о теракте.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact