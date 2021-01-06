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Взрывное устройство

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Supporters of U.S. President Donald Trump climb on walls at the U.S. Capitol during a protest against the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Jim Urquhart

В Вашингтон из-за беспорядков у Капитолия направлена Нацгвардия 06.01.2021

В столице США в свете беспорядков вводят комендантский час. У Капитолия, где шли дебаты по итогам президентских выборов, найдено взрывное устройство.

Emergency personnel work at the scene of an explosion in downtown Nashville, Tenn., Friday, Dec. 25, 2020. Buildings shook in the immediate area and beyond after a loud boom was heard early Christmas morning.(AP Photo/Mark Humphrey)

ФБР обыскало частный дом в Нэшвилле после взрыва 27.12.2020

При обыске в Нэшвилле никого не задержали, сообщило ФБР. Предполагаемый организатор мог погибнуть при взрыве автомобиля, утверждают собеседники CBS. Ранены три человека, идет расследование.

Акции протеста в Беларуси: фигурантами уголовного дела стали более 230 человек (02.11.2020) 02.11.2020

В милиции утверждают, что акция с самого начала приобрела якобы не мирный характер, и даже заявили, что протестующие использовали против силовиков самодельное взрывное устройство. Но не все этому поверили.

Gladbeck, Deutschland 20. August 2020: Symbolbilder - 2020 Polizeifahrzeug, Polizeiwagen, Einsatzwagen der Polizei in NRW, Schriftzug, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

Подросток на западе Германии планировал нападение на мечеть или синагогу 06.10.2020

Школьник в Северном Рейне - Вестфалии через WhatsApp призывал напасть на мечеть или синагогу, сообщила прокуратура Дюссельдорфа. Подросток испытал самодельную взрывчатку, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.
09.09.2020 *** Afghan men carry an injured to a hospital after a blast in Kabul, Afghanistan September 9, 2020. REUTERS/Mohammad Ismail

В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана 09.09.2020

Во время движения правительственного конвоя в столице Афганистана сработало взрывное устройство. Первый вице-президент Салех не пострадал, но есть погибшие.
dpatopbilder - 27.10.2019, Syrien, Amuda: Soldaten der russischen Militärpolizei und der Kurdenmiliz YPG fahren in Militärfahrzeugen eine Straße entlang. Die bewaffnete Kurdenmiliz YPG ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Schoigu aus Nordsyrien vorzeitig abgezogen. Nun hätten dort syrische Grenztruppen und die russische Militärpolizei die Kontrolle übernommen, sagte Schoigu. Foto: Baderkhan Ahmad/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал 18.08.2020

Самодельное взрывное устройство сработало во время движения российской автоколонны, сообщило Минобороны РФ. Ранения получили еще двое военнослужащих.
Riot police detain protesters during a rally of opposition supporters, who accuse strongman Alexander Lukashenko of falsifying the polls in the presidential election, in Minsk on August 10, 2020. - Belarus police on August 10 used rubber bullets and tear gas to break up fresh protests challenging the result of a controversial weekend presidential election, witnesses and reports said. (Photo by Sergei GAPON / AFP) (Photo by SERGEI GAPON/AFP via Getty Images)

В Минске при взрыве погиб демонстрант 10.08.2020

По данным МВД Беларуси, взрывное устройство сдетонировало в руках демонстранта, когда тот пытался бросить его в милицию. Telegram-каналы считают эту версию неправдоподобной, .

05.09.2019+++ Afghan security forces keep watch at the site of a suicide attack in Kabul, Afghanistan September 5, 2019.REUTERS/Omar Sobhani

У здания МВД в Кабуле прогремел взрыв 13.11.2019

По предварительным данным, в результате детонации взрывного устройства в автомобиле в афганской столице, погибли минимум семь человек, ранены еще семеро.
ARCHIV - 03.04.2019, Niedersachsen, Hannover: Schusswaffen und Munition liegen auf einem Tisch. Die Polizei in Hannover hat bei einer Wohnungsdurchsuchung 51 Waffen beschlagnahmt und einen 29-Jährigen festgenommen. Der Mann muss sich vom 25.09.2019 an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Foto: -/Polizei Hannover/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Немецкая полиция конфискует все больше оружия у правых экстремистов 28.09.2019

В 2018 году правоохранители конфисковали у правых экстремистов 1091 единицу оружия, годом ранее - 676. Стражи порядка изымали не только холодное и огнестрельное оружие, но и взрывные устройства.
ARCHIV - Touristen am 25.05.2016 am Strand von Barcelona (Spanien). Die Touristenzahlen brechen in Spanien derzeit alle Rekorde. Die Kassen klingeln. Doch das schlechte Benehmen vieler Besucher und die explodierenden Immobilienpreise bringen viele auf die Palme. («Tourist go home!»: Proteste in Spanien werden immer aggressiver vom 02.08.2017) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Барселоне вблизи пляжа обнаружено взрывное устройство 25.08.2019

Взрывчатка, обнаруженная на глубине 3 метров в 25 метрах от пляжа Сан-Себастьян, лежит, предположительно, со времен гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.
The mayor of Lyon, France, GÃ©rard Collomb, gives a press conference in front of the store La Brioche DorÃ© on May 25, 2019, where there was an explosion with a parcel bomb the day before that left more than a dozen people injured. Many shrapnel impacts are still visible on the windows around the explosion site. (Photo by Nicolas Liponne/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Подозреваемый во взрыве в Лионе заявил о присяге на верность ИГ 30.05.2019

Студент из Алжира Мохамед Хишем М. признался, что оставил взрывное устройство, начиненное металлическими шариками и пропитанное пероксидом ацетона, в пешеходной зоне Лиона.

A policeman looks on near the site of a suspected bomb attack in central Lyon, France May 24, 2019. REUTERS/Emmanuel Foudrot

Во французском Лионе в пешеходной зоне прогремел взрыв 24.05.2019

В результате взрыва в центре Лиона не менее 13 человек получили ранения. Взрывное устройство предположительно было спрятано в пакете. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением.
30.04.2019 +++ Police officers and vehicles are seen behind police cordon, in Christchurch, New Zealand in this still image taken from video April 30, 2019. TVNZ via Reuters TV ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEW ZEALAND OUT. AUSTRALIA OUT. Broadcasters: NO USE NEW ZEALAND Digital: NO USE NEW ZEALAND INTERNET SITES / ANY INTERNET SITE OF ANY NEW ZEALAND OR AUSTRALIA BASED MEDIA ORGANISATIONS OR MOBILE PLATFORMS . For Reuters customers only.

Полиция в Крайстчёрче обезвредила взрывное устройство 30.04.2019

В пустом доме в новозеландском Крайстчёрче обнаружен пакет со взрывчаткой и боеприпасами. Задержан 33-летний мужчина.
ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Центр "Мемориал" призвал освободить политзаключенного-анархиста 25.03.2019

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова задержали в рамках дела о самодельном взрывном устройстве в Балашихе. После пыток и освобождения его снова задержали - по делу о хулиганстве. В СПЧ поддержали "Мемориал".
29.07.2018, Thüringen, Erfurt: Eine Polizeiabsperrung in der Innenstadt, wo der nach einer Messerattacke auf einen Passanten flüchtige Gewaltverbrecher zuvor gefasst worden ist. Der wegen Freiheitsberaubung und versuchten Mordes seit Tagen gesuchte 41-jährige litauische Staatsbürger sei zweifelfrei identifiziert. Er werde unverzüglich einem Haftrichter vorgeführt. (zu dpa Flüchtiger Messerstecher von Erfurt gefasst vom 29.07.2018) Foto: Kathleen Sturm/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии задержаны три иракца по подозрению в подготовке теракта 30.01.2019

Мужчины в возрасте от 23 до 36 лет намеревались изготовить взрывное устройство, приобрести оружие и использовать автомобиль в ходе теракта, сообщили следователи.
19.01.2019, Großbritannien, Londonderry: Menschen stehen in der Nähe des Explosionsortes auf der Bishop Street. Nach der Explosion in der Innenstadt der nordirischen Stadt Londonderry geht die Polizei Hinweisen auf eine Autobombe nach. (ACHTUNG: Teile des Bildes wurden aus rechtlichen gründen unkenntlich gemacht!) Foto: Steven Mcauley/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Полиция Северной Ирландии выясняет причины взрыва автомобиля 20.01.2019

По данным североирландской полиции, в результате взрыва пострадавших нет, одна из версий следствия - заложенное в автомобиль взрывное устройство. Политики говорят о теракте.
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