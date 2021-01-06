Акции протеста в Беларуси: фигурантами уголовного дела стали более 230 человек (02.11.2020)

В милиции утверждают, что акция с самого начала приобрела якобы не мирный характер, и даже заявили, что протестующие использовали против силовиков самодельное взрывное устройство. Но не все этому поверили.