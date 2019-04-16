 Верховный суд Израиля подтвердил высылку правозащитника из HRW | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

Верховный суд Израиля подтвердил высылку правозащитника из HRW

Руководителя отделения HRW высылают из Израиля за то, что он якобы призывал к бойкоту страны. Омар Шакир отрицает обвинения.

Региональный директор HRW Омар Шакир

Региональный директор HRW Омар Шакир

Израиль имеет законное право выслать из страны директора американской неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) по Израилю и палестинским территориям Омара Шакира. Верховный суд Израиля во вторник, 5 ноября, отклонил его апелляцию на решение о депортации из страны. Шакир, являющийся гражданином США, должен покинуть страну в течение 20 дней. В решении суда особо отмечается, что оно направлено не против самой Human Rights Watch

Высылка Шакира на основе закона 2014 года

В 2018 году израильское МВД не продлило Шакиру визу, обвинив его в поддержке кампании бойкота Израиля. Затем окружной суд Иерусалима, отклонил апелляцию активиста, ссылаясь на законодательство страны. В 2017 году депутаты кнессета - однопалатного парламента - приняли закон, предусматривающий запрет на нахождение на территории страны любого иностранца, публично призывающего к бойкоту еврейского государства. Омар Шакир станет первым иностранцем, высланным из Израиля по закону 2017 года.

Контекст

Враждующие с движением ХАМАС боевики-салафиты убили в секторе Газа итальянского пропалестинского активиста. И ХАМАС, и палестинское руководство на Западном берегу реки Иордан резко осудили действия боевиков. (15.04.2011)

По версии суда в Иерусалиме, Омар Шакир нарушил закон, запрещающий иностранцам публично призывать к бойкоту Израиля. (17.04.2019)

Директор регионального подразделения возглавлял его с октября 2016 года. В HRW подтвердили, что Омар Шакир призывал отдельные компании прекратить свою работу в поселениях на Западном берегу реки Иордан, потому что, по его версии, они тем самым способствуют "серьезным нарушениям международного гуманитарного права". Однако в организации считают, что критика активности Израиля на Западном берегу не может считаться актом бойкота в отношении страны.

Представитель HRW критикует политику правительства Нетаньяху

Сам Шаркир в интервью DW заявил, что это "решение полностью соответствует системной попытке правительства Нетаньяху заставить замолчать правозащитников". Он отметил, что HRW никогда не участвовала в кампании по бойкоту Израиля. Решение о его депортации Шакир охарактеризовал как попытку израильских властей "сказать, что пропаганда прав палестинцев сегодня не имеет места в Израиле и может быть основанием не только для отказа во въезде и депортации, но и, в конечном счете, потенциальным основанием для дальнейшего ограничения работы израильских и палестинских правозащитных групп".

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    Согласно данным правозащитной организации "Бетселем", в 1967-2013 годах на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме были созданы 125 официальных израильских поселений и аванпостов и около сотни нелегальных. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), власти Израиля заняли 35 процентов территории Восточного Иерусалима под строительство поселений.

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    Поселенцы из Амоны полагают, что занятый Израилем в ходе шестидневной войны в 1967 году Западный берег реки Иордан - это земля, обещанная еврейскому народу Богом, о чем свидетельствует Тора. Сегодня около 600 тысяч израильтян проживают в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Между еврейскими поселенцами и палестинцами вновь и вновь происходят столкновения.

  • Юный поселенец едет на велосипеде мимо ряда домов

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Новое пристанище в Офре

    В целом примерно 4000 квартир для еврейских поселенцев были незаконно построены на земельных участках, принадлежавших палестинцам. Это в общей сложности 16 поселений и аванпостов. Они должны быть либо принудительно снесены, либо легализованы согласно принятому закону. Многие из потерявших свое жилище поселенцев Амоны нашли новое пристанище в расположенном по соседству поселении Офра.

  • Мужчина и женщина выносят вещи из здания в поселении Офра

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Принудительный снос в Офре

    Но и в самой Офре, существующей с 1975 года, не все здания были возведены на законной основе. Поэтому здесь к 5 марта 2017 года должны быть снесены девять домов, построенных на частных земельных владениях палестинцев. Семья Бен Шушан также оказалась в числе тех, кому придется покинуть свое жилище.

    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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