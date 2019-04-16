Верховный суд Израиля подтвердил высылку правозащитника из HRW

Израиль имеет законное право выслать из страны директора американской неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) по Израилю и палестинским территориям Омара Шакира. Верховный суд Израиля во вторник, 5 ноября, отклонил его апелляцию на решение о депортации из страны. Шакир, являющийся гражданином США, должен покинуть страну в течение 20 дней. В решении суда особо отмечается, что оно направлено не против самой Human Rights Watch

Высылка Шакира на основе закона 2014 года

В 2018 году израильское МВД не продлило Шакиру визу, обвинив его в поддержке кампании бойкота Израиля. Затем окружной суд Иерусалима, отклонил апелляцию активиста, ссылаясь на законодательство страны. В 2017 году депутаты кнессета - однопалатного парламента - приняли закон, предусматривающий запрет на нахождение на территории страны любого иностранца, публично призывающего к бойкоту еврейского государства. Омар Шакир станет первым иностранцем, высланным из Израиля по закону 2017 года.

Директор регионального подразделения возглавлял его с октября 2016 года. В HRW подтвердили, что Омар Шакир призывал отдельные компании прекратить свою работу в поселениях на Западном берегу реки Иордан, потому что, по его версии, они тем самым способствуют "серьезным нарушениям международного гуманитарного права". Однако в организации считают, что критика активности Израиля на Западном берегу не может считаться актом бойкота в отношении страны.

Представитель HRW критикует политику правительства Нетаньяху

Сам Шаркир в интервью DW заявил, что это "решение полностью соответствует системной попытке правительства Нетаньяху заставить замолчать правозащитников". Он отметил, что HRW никогда не участвовала в кампании по бойкоту Израиля. Решение о его депортации Шакир охарактеризовал как попытку израильских властей "сказать, что пропаганда прав палестинцев сегодня не имеет места в Израиле и может быть основанием не только для отказа во въезде и депортации, но и, в конечном счете, потенциальным основанием для дальнейшего ограничения работы израильских и палестинских правозащитных групп".

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