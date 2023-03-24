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Вера Фридрих

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Вера Фридрих: избранные публикации

Билет на мобильном телефоне

C 1 мая всю Германию можно объехать за 49 евро

В ФРГ начинает действовать так называемый "Немецкий билет" - единый месячный проездной на всей территории страны.
Стиль жизни1 мая 2023 г.
"Дневники" Гитлера, которые журнал Stern в 1983 году выдал за сенсацию

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

В апреле 1983 года авторитетный немецкий журнал Stern опубликовал выдержки из "дневников Гитлера".
История25 апреля 2023 г.
Людвиг ван Бетховен

ДНК Бетховена: чем болел и от чего умер композитор?

Аксель Шмидт из боннского Института генетики человека принимал участие в исследовании ДНК Бетховена и знает детали.
Культура24 марта 2023 г.
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Вера Фридрих: другие публикации

Деревянный мост через Рейн в районе Бад-Зеккингена

Германия увеличилась на 8,2 метра

Германия увеличилась на 8,2 метра

В наше время сложно себе представить передел территорий в Западной Европе. Однако случается и такое.
Культура6 июня 2023 г.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек

Вице-канцлер Германии Хабек испортил немцам аппетит

Вице-канцлер Германии Хабек испортил немцам аппетит

Владелица общепита под названием Café Habeck’s на острове Рюген намерена изменить его название. Кому насолил политик?
Стиль жизни23 мая 2023 г.
Пожилая пара на лавочке

Немцы будут умирать раньше других европейцев

Немцы будут умирать раньше других европейцев

Ученые сравнили ожидаемую продолжительность жизни в странах Западной Европы. Германия - в самом конце рейтинга.
Культура11 мая 2023 г.
Карл и Камилла

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

В Лондоне в субботу, 6 мая, прошла коронация Карла III, а также королевы Камиллы.
Стиль жизни6 мая 2023 г.20 фото
Сцена из спектакля "Вий"

В Германию снова пришла культурная весна

В Германию снова пришла культурная весна

1 мая в Германии стартуют Рурский и Джазовый фестивали. Среди участников - звезды первой величины.
Культура28 апреля 2023 г.
Ангела Меркель, фото из архива

Меркель ответит на острые вопросы в Лейпциге

Меркель ответит на острые вопросы в Лейпциге

В Лейпциге открывается Международная книжная ярмарка. В программе - выступление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Культура26 апреля 2023 г.
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