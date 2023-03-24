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Вера Фридрих
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Вера Фридрих: избранные публикации
C 1 мая всю Германию можно объехать за 49 евро
В ФРГ начинает действовать так называемый "Немецкий билет" - единый месячный проездной на всей территории страны.
Стиль жизни
01.05.2023
1 мая 2023 г.
"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ
В апреле 1983 года авторитетный немецкий журнал Stern опубликовал выдержки из "дневников Гитлера".
История
25.04.2023
25 апреля 2023 г.
ДНК Бетховена: чем болел и от чего умер композитор?
Аксель Шмидт из боннского Института генетики человека принимал участие в исследовании ДНК Бетховена и знает детали.
Культура
24.03.2023
24 марта 2023 г.
Пропустить раздел Вера Фридрих: другие публикации
Вера Фридрих: другие публикации
Германия увеличилась на 8,2 метра
Германия увеличилась на 8,2 метра
В наше время сложно себе представить передел территорий в Западной Европе. Однако случается и такое.
Культура
06.06.2023
6 июня 2023 г.
Вице-канцлер Германии Хабек испортил немцам аппетит
Вице-канцлер Германии Хабек испортил немцам аппетит
Владелица общепита под названием Café Habeck’s на острове Рюген намерена изменить его название. Кому насолил политик?
Стиль жизни
23.05.2023
23 мая 2023 г.
Немцы будут умирать раньше других европейцев
Немцы будут умирать раньше других европейцев
Ученые сравнили ожидаемую продолжительность жизни в странах Западной Европы. Германия - в самом конце рейтинга.
Культура
11.05.2023
11 мая 2023 г.
Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии
Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии
В Лондоне в субботу, 6 мая, прошла коронация Карла III, а также королевы Камиллы.
Стиль жизни
06.05.2023
6 мая 2023 г.
20 фото
В Германию снова пришла культурная весна
В Германию снова пришла культурная весна
1 мая в Германии стартуют Рурский и Джазовый фестивали. Среди участников - звезды первой величины.
Культура
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
Меркель ответит на острые вопросы в Лейпциге
Меркель ответит на острые вопросы в Лейпциге
В Лейпциге открывается Международная книжная ярмарка. В программе - выступление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Культура
26.04.2023
26 апреля 2023 г.
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